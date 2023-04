/EIN News/ -- Quadient connecte sa solution comptes fournisseurs à Sage 100 pour enrichir et fluidifier le traitement des factures

La nouvelle fonctionnalité vient accélérer l’adoption de Quadient AP par les entreprises, à l’image du centre de formation professionnelle Novéha

Paris, le 27 avril 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce que sa solution d’automatisation de la gestion des factures fournisseurs, Quadient Comptes Fournisseurs (AP) par Beanworks, est maintenant connectée à Sage 100, ERP de référence pour la gestion commerciale et comptable des PMEs.

Quadient travaille constamment dans la mise à disposition de connecteurs pré-intégrés prêts à l'emploi ou à concevoir des processus sur mesure d'intégration de ses solutions cloud d'Automatisation Intelligente des Communications aux principaux ERP et CRM leaders sur le marché. Avec l’intégration à Sage 100, Quadient AP s’enrichit de fonctionnalités qui renforcent le contrôle, facilitent et fluidifient les processus de gestion des factures, comme l’import et l’intégration des données fournisseurs, la gestion intégrée des cycles d’approbation et l’affectation des dépenses aux différentes entités de l’entreprise. Associée à Sage 100, la solution d'automatisation des comptes fournisseurs Quadient est également conforme aux réglementations européennes et prête pour la loi sur la facturation électronique qui entrera en vigueur en France en 2024.

Depuis son lancement en France et au Royaume-Uni en 2022, Quadient croît progressivement sa base de clients Quadient AP, séduisant par exemple l’entreprise vendéenne Novéha, centre de formation et de performance pour l’aménagement de l’habitat, afin d’apporter plus de visibilité et d’efficacité dans le processus de traitement de leurs factures fournisseurs, réduire le temps passé sur la saisie manuelle de données, suivre les cycles de validation et éliminer les risques d'erreur.

« Nous sommes ravis de voir progresser l’adoption de notre solution Quadient AP depuis son lancement dans de nouveaux marchés, et sommes reconnaissants de la confiance accordée par des entreprises comme Novéha », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « Nous nous efforçons de mettre sur le marché des solutions à valeur ajoutée pour accompagner les entreprises dans la rationalisation et la digitalisation de leurs processus, mettant la technologie au service des utilisateurs et de la performance des organisations. Nous poursuivons notre développement pour devenir un leader dans l’automatisation intelligente des communications et processus d’entreprise ».

Partie intégrante de la plateforme cloud d’Automatisation Intelligente des Communications de Quadient, Quadient AP est l’outil idéal pour accompagner les entreprises dans leur transition digitale dans un marché en constante évolution dans ses usages et ses réglementations. En France, la loi de modernisation de l’économie (LME) régissant le délai de paiement entre fournisseurs et clients impose un règlement dans les 60 jours ou 45 jours à titre dérogatoire. La solution Quadient AP par Beanworks permet aux services équipés de Sage 100 de se prémunir contre les risques d’amendes et de pénalités.

Par ailleurs, à l’heure où la dématérialisation des factures connait une véritable révolution, propulsée par la loi de Finances 2021 - qui à partir du 1er juillet 2024, imposera aux entreprises françaises de recourir à la facturation électronique – les solutions cloud de Quadient intégrées à des ERPs tels que Sage 100, sont un véritable atout pour les entreprises.

Pour en savoir plus sur comment Quadient accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et la gestion de leurs processus comptables, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr/factures-fournisseurs/integrations/sage-factures-fournisseurs.

