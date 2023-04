TFI International communique les résultats du vote des actionnaires pour l’élection des administrateurs

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a tenu son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires plus tôt aujourd’hui. Tous les candidats proposés en tant qu’administrateurs ont été dûment élus au conseil d’administration de TFI International par une majorité des votes exprimée par les actionnaires représentés par procuration à l’assemblée, comme suit :



NOM POUR CONTRE Nombre % Nombre % Leslie Abi-Karam 68 952 793 97,58 1 711 876 2,42 Alain Bédard 67 783 202 95,92 2 881 461 4,08 André Bérard 66 262 140 93,77 4 402 390 6,23 William T. England 68 404 666 96,80 2 260 004 3,20 Diane Giard 70 332 563 99,53 332 106 0,47 Debra Kelly-Ennis 70 329 047 99,53 335 662 0,47 Neil D. Manning 68 307 862 96,66 2 356 668 3,34 John Pratt 70 460 041 99,71 204 629 0,29 Joey Saputo 66 732 671 94,44 3 931 999 5,56 Rosemary Turner 70 160 208 99,29 504 461 0,71

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .