Corza Medical signe un accord définitif pour faire l'acquisition des sites de fabrication du TachoSil de Takeda

WESTWOOD, Massachusetts, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical a annoncé avoir signé un accord définitif avec une filiale de Takeda Pharmaceuticals Company (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») pour acquérir les sites de fabrication du TachoSil à Linz, en Autriche. Corza Medical avait précédemment acquis en janvier 2021 les droits commerciaux du produit pour le TachoSil, le meilleur patch chirurgical de sa catégorie auquel font confiance les professionnels médicaux du monde entier. Corza Medical partage l'engagement de Takeda envers le soin aux patients et possède l'expérience et les ressources pour continuer à investir dans le TachoSil au profit des patients.



L'acquisition des sites de fabrication du Tachosil bénéficiera aux clients et aux employés, car les équipes de fabrication expérimentées et les vastes connaissances de production du TachoSil seront complétées par le centre d'intérêt chirurgical, l'expertise commerciale mondiale, la culture d'entreprise et l'infrastructure à l'échelle de Corza Medical en vue d'une croissance significative.

« Au cours des deux dernières années, nous avons considérablement augmenté le nombre de chirurgiens qui utilisent le TachoSil dans le monde entier. Avec l'acquisition de l'installation de production du TachoSil à Linz, nous avons désormais assemblé une pièce essentielle de notre activité croissante de biochirurgie afin d'intégrer étroitement la demande des clients à l'exécution de la production et apporter ainsi une expérience de service exceptionnelle », a déclaré Gregory T. Lucier, président exécutif médical de Corza.

La propriété exclusive de Corza Medical relative à la fabrication du TachoSil apportera une valeur exceptionnelle aux clients en combinant harmonieusement la fabrication et la qualité au moteur d'excellence commerciale de Corza Medical ; elle accélèrera également l'amélioration des niveaux de service et du support en contrôlant directement les priorités de fabrication.

« Nous nous réjouissons d'accueillir l'équipe des opérations Takeda TachoSil chez Corza Medical qui viendra soutenir notre investissement dans l'expansion de la capacité de fabrication, des systèmes de test et des installations de R&D pour développer de nouvelles offres de biochirurgie », a indiqué Tom Testa, directeur général médical de Corza. « Cette acquisition à Linz met en lumière notre engagement à renforcer notre présence en Europe et à mieux servir nos clients grâce à une équipe intégrée. »

Corza Medical est une société de portefeuille de fonds de GTCR, une société de capital-investissement de premier plan, qui a aidé à créer et à développer l'activité aux côtés de Gregory T. Lucier. En janvier 2021, GTCR et Gregory T. Lucier ont simultanément acquis et fusionné Surgical Specialties Corporation et le carve-out (ou « détourage ») TachoSil de Takeda Pharmaceutical. Corza a élargi encore plus sa plateforme chirurgicale au secteur de la chirurgie ophtalmique avec les acquisitions complémentaires de Katena Products et de Barron Precision Instruments.

La transaction, qui est soumise à la satisfaction de certaines approbations réglementaires habituelles anti-trust et IDE, devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2024.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est un fabricant mondial de premier plan de technologies chirurgicales innovantes. Grâce à une équipe mondiale de plus de 2 500 employés au service des cliniciens, des distributeurs et des sociétés de dispositifs médicaux dans le monde entier, Corza fournit aux professionnels de santé une plateforme de technologies chirurgicales avec des marques leaders de l'industrie, notamment les fils chirurgicaux crantés Quill, les fils chirurgicaux Sharpoint® Plus et Look™, les instruments ophtalmiques Katena® réutilisables et à usage unique Blink™, l'ophtalmique Sharpoint® et le patch de colle de fibrine TachoSil®. Pour plus d'informations, consultez notre site www.corza.com.

À propos de GTCR

Fondée en 1980, GTCR est une société de capital-investissement de premier plan qui a lancé The Leaders Strategy™, en trouvant et en établissant des partenariats avec des hauts dirigeants dans des domaines clés en vue d'identifier, d'acquérir et de développer des sociétés leaders sur le marché grâce à la croissance organique et aux acquisitions stratégiques. GTCR se focalise sur l'investissement dans la croissance transformatrice des entreprises dans les secteurs des services aux entreprises et aux consommateurs, des services financiers et de la technologie, de la santé et de la technologie, des médias et des télécommunications. Depuis sa création, GTCR a investi plus de 24 milliards de dollars dans plus de 270 entreprises, et la société gère actuellement 24 milliards de dollars de capitaux propres. GTCR est basée à Chicago et possède des bureaux à New York et West Palm Beach. Pour plus d'informations, rendez vous sur notre site www.gtcr.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

