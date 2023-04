Rogers signe une entente avec SpaceX pour offrir la couverture téléphonique par satellite au Canada

/EIN News/ -- Première entreprise de services sans-fil au Canada à fournir une connectivité par satellite d’un océan à l’autre

Les deux sociétés proposeront un nouveau service permettant de communiquer avec des téléphones 5G et 4G dans les régions éloignées dépourvues de réseau

TORONTO, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. et SpaceX ont annoncé aujourd’hui qu’elles avaient convenu de déployer une couverture téléphonique par satellite à l’échelle du pays afin de s’assurer que les Canadiennes et Canadiens demeurent connectés dans des zones non desservies par les réseaux sans-fil traditionnels.

Rogers et SpaceX offriront cette technologie au Canada à l’aide des satellites en orbite basse Starlink de SpaceX et du spectre sans-fil national de Rogers. Dans un premier temps, seul l’envoi de textos par satellite sera possible, puis les services de transmission de la voix et des données s’ajouteront au fur et à mesure. Ainsi, on pourra étendre le réseau jusqu’aux forêts les plus éloignées du pays, aux parcs nationaux et aux routes rurales qui ne sont pas connectés aujourd’hui.

« Plus important investisseur dans le spectre 5G et fournisseur ayant le réseau 5G le plus étendu au pays, Rogers est fière de collaborer avec SpaceX pour étendre la couverture sans-fil d’un océan à l’autre, gardant les gens d’ici connectés et en sécurité, a mentionné Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. À l’avenir, ces investissements permettront d’offrir une connectivité sans-fil, y compris l’accès au service 911, même dans les régions les plus éloignées. »

« En tant que Canadienne, je suis heureuse que SpaceX travaille en partenariat avec Rogers afin de mettre son service de téléphonie cellulaire par satellite à la disposition des Canadiennes et Canadiens. Je suis fière de l’incidence que cette technologie aura à l’échelle nationale, que ce soit dans le cadre du travail, des loisirs ou des déplacements », a affirmé Sara Spangelo, coresponsable du projet de déploiement de la téléphonie cellulaire par satellite à SpaceX.

Une fois offerte sur le marché, la couverture téléphonique par satellite sera compatible avec tous les téléphones intelligents 5G et 4G. La couverture prendra en charge les messages texte et multimédias et aidera l’ensemble de la population canadienne à joindre le service 911 à mesure que les premiers intervenants et les services d’urgence mettront à jour leur système de messagerie texte d’urgence.

Rogers s’engage à améliorer la sécurité publique au moyen de ses investissements dans le réseau national. L’entreprise est notamment déterminée à offrir un accès au service sans-fil et au service 911 dans l’ensemble du réseau de métro de Toronto pour les usagères et usagers de la TTC et d’étendre la couverture sans-fil le long des routes éloignées du Canada.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à l’investissement de l’entreprise visant à offrir aux Canadiennes et Canadiens le plus grand réseau sans-fil 5G, de façon à desservir plus de 2 000 communautés. Grâce à sa fusion transformatrice avec Shaw, Rogers propose maintenant un réseau filaire national d’un océan à l’autre ainsi qu’un accès Internet par fibre optique à près de 70 % des foyers du pays.

À propos de Rogers



Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l’échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’informations, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos de Starlink de SpaceX

Starlink fournit un accès Internet haute vitesse à faible latence à des utilisateurs dans le monde entier. En tant que première et plus grande constellation de satellites au monde utilisant une orbite terrestre basse, Starlink fournit une connexion Internet à haute vitesse capable de prendre en charge les vidéos en streaming, les jeux en ligne, les appels vidéo et bien plus. Starlink est conçue et exploitée par SpaceX. À titre de plus important fournisseur de services de lancement, SpaceX s’appuie sur sa grande expérience dans les domaines de l’astronautique et du vol spatial pour déployer le système de connexion Internet haute vitesse le plus avancé ainsi qu’une constellation de satellites pour offrir une connectivité directement aux téléphones mobiles LTE non modifiés.

Pour plus d’information :

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338