ROGERS S’ASSOCIE À LYNK GLOBAL POUR OFFRIR LA COUVERTURE TÉLÉPHONIQUE PAR SATELLITE À LA POPULATION CANADIENNE

/EIN News/ -- Première entreprise de services sans-fil au Canada à fournir une couverture par satellite d’un océan à l’autre



La couverture par satellite permettra d’assurer la sécurité du public et d’agrandir notre offre de services au fil du temps

TORONTO, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle s’associe à Lynk Global afin de tester et de mettre en place la connectivité téléphonique par satellite partout au pays, assurant ainsi aux gens d’ici l’accès à une connexion sans fil, peu importe où ils se trouvent.

En 2024, Rogers commencera à étendre la couverture téléphonique par satellite aux régions les plus éloignées du Canada et aux routes rurales qui ne sont couvertes par aucun réseau sans-fil. Le service ne comprendra d’abord que la messagerie texte, puis sera élargi avec le temps pour inclure la transmission de la voix et des données afin que chaque Canadienne ou Canadien puisse joindre le service 911 à l’aide d’un téléphone intelligent compatible avec la 4G et la 5G.

« Qu’il s’agisse de réseaux de transport en commun souterrains dans les plus grandes villes du Canada ou de tours cellulaires dans l’espace desservant les communautés nordiques, Rogers est la première à offrir les meilleurs réseaux sans-fil et les plus vastes au pays à la population canadienne pour assurer sa sécurité et lui permettre de rester connectée, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. En cas d’urgence, chaque seconde est précieuse. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous investissons dans l’infrastructure actuelle afin de veiller à ce que l’appel de chaque Canadien et Canadienne qui compose le 911 soit acheminé au bon endroit, et ce, à l’échelle nationale. »

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à l’investissement de l’entreprise visant à offrir aux Canadiennes et Canadiens le plus grand réseau sans-fil 5G, de façon à desservir plus de 2 000 communautés. Grâce à sa fusion transformatrice avec Shaw, Rogers propose maintenant un réseau filaire national d’un océan à l’autre ainsi qu’un accès Internet par fibre optique à près de 70 % des foyers du pays.

Rogers s’engage à améliorer la sécurité publique au moyen de ses investissements dans le réseau national. L’entreprise est notamment déterminée à offrir un accès au service sans-fil et au service 911 dans l’ensemble du réseau de métro de Toronto pour les usagères et usagers de la TTC et d’étendre la couverture sans-fil le long des routes éloignées du Canada. En vue de déployer la couverture téléphonique par satellite à l’échelle du pays, Rogers a fait des tests techniques avec succès avec les satellites Lynk dans les régions éloignées de la Colombie-Britannique et se prépare maintenant à commencer une phase d’essai dans les provinces de l’Atlantique.

« Une plus grande disponibilité des services cellulaires est essentielle en vue d’améliorer la sécurité des personnes qui habitent et voyagent dans les régions éloignées et rurales de la Colombie-Britannique et partout au Canada où il n’y a pas d’accès au réseau, a affirmé Lisa Beare, ministre des Services aux citoyens. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par notre gouvernement pour accroître la fiabilité de la connectivité et de la couverture cellulaire le long des routes afin de faciliter les communications d’urgence, d’assurer la sécurité des gens et d’améliorer les interventions d’urgence. Une fois achevé, ce nouveau projet novateur qui consiste à ajouter des services dans les régions les plus difficiles d’accès de notre province augmentera la sécurité du public et des premiers intervenants en Colombie-Britannique et à l’échelle nationale. »

« Tout le monde mérite d’avoir accès à une connectivité sans faille et à des services d’urgence, quel que soit l’endroit où l’on vit. Voilà pourquoi Lynk est ravie d’offrir une couverture sans-fil continue aux Canadiennes et Canadiens en partenariat avec Rogers, a indiqué Charles Miller, chef de la direction et cofondateur de Lynk. Détenant un large volume de bandes de fréquences au pays et des réseaux sans-fil d’envergure nationale, Rogers est le partenaire idéal de Lynk. Nous avons hâte de travailler avec l’équipe de Rogers pour faire en sorte que chaque Canadienne ou Canadien puisse composer le 911 en cas d’urgence ou se connecter au réseau où qu’il soit. »

Rogers et ses partenaires exploitants de réseaux par satellite travailleront en étroite collaboration avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Sécurité publique Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et les premiers intervenants en vue d’obtenir les approbations réglementaires et de mettre en œuvre cette technologie au Canada.

