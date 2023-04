Spirometer Market Poised for $1,471.59 Million Growth by 2027 with 3.5% CAGR

Spirometer Industry

"Rising Prevalence of Respiratory Disorders to Drive Global Spirometer Market to $1,471.59 Million by 2027"

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, April 26, 2023 /EINPresswire.com/ -- ๐“๐ก๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ ๐š ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ $1,079.51 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2019, ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ฎ๐ซ๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ ๐ญ๐จ $1,471.59 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2027, ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐š๐ง๐ง๐ฎ๐š๐ฅ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ 3.5% ๐๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2020 ๐ญ๐จ 2027. The steady growth of the spirometer market can be attributed to the increasing prevalence of respiratory diseases, rising awareness about the importance of early diagnosis and management of respiratory conditions, and advancements in spirometry technology.

Spirometry is a commonly used diagnostic test for evaluating lung function and diagnosing respiratory disorders such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and cystic fibrosis. The growing global burden of respiratory diseases, driven by factors such as air pollution, smoking, aging population, and lifestyle changes, has led to an increased demand for spirometry testing. This, in turn, has contributed to the growth of the spirometer market.

โ€ƒ๐’๐ฉ๐ข๐ซ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ

1. By Type: Spirometers can be classified into two main types:

โ€ข ๐‘ฏ๐’‚๐’๐’ -๐‘ฏ๐’†๐’๐’ ๐‘บ๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’”: ๐‘ป๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’‚๐’“๐’† ๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚๐’ƒ๐’๐’† ๐’‚๐’๐’ ๐’†๐’‚๐’”๐’š-๐’•๐’-๐’–๐’”๐’† ๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’‚๐’“๐’† ๐’‰๐’†๐’๐’ ๐’ƒ๐’š ๐’•๐’‰๐’† ๐’‘๐’‚๐’•๐’Š๐’†๐’๐’• ๐’ ๐’–๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’•๐’†๐’”๐’•. ๐‘ฏ๐’‚๐’๐’ -๐’‰๐’†๐’๐’ ๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’‚๐’“๐’† ๐’„๐’๐’Ž๐’Ž๐’๐’๐’๐’š ๐’–๐’”๐’†๐’ ๐’Š๐’ ๐’‘๐’๐’Š๐’๐’•-๐’๐’‡-๐’„๐’‚๐’“๐’† ๐’•๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ˆ, ๐’‰๐’๐’Ž๐’† ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’•๐’‰๐’„๐’‚๐’“๐’† ๐’”๐’†๐’•๐’•๐’Š๐’๐’ˆ๐’”, ๐’‚๐’๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’‡๐’Š๐’†๐’๐’ ๐’•๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ˆ.

2. By Technology: Spirometers can utilize different technologies to measure lung function:

โ€ข ๐‘ฝ๐’๐’๐’–๐’Ž๐’† ๐‘ด๐’†๐’‚๐’”๐’–๐’“๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•: ๐‘ป๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’Ž๐’†๐’‚๐’”๐’–๐’“๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’ ๐’—๐’๐’๐’–๐’Ž๐’† ๐’๐’‡ ๐’‚๐’Š๐’“ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’‚ ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’ ๐’†๐’™๐’‰๐’‚๐’๐’†๐’” ๐’๐’“ ๐’Š๐’๐’‰๐’‚๐’๐’†๐’” ๐’ ๐’–๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚ ๐’ƒ๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Ž๐’‚๐’๐’†๐’–๐’—๐’†๐’“. ๐‘ป๐’‰๐’†๐’š ๐’‘๐’“๐’๐’—๐’Š๐’ ๐’† ๐’Š๐’๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’๐’ ๐’‘๐’‚๐’“๐’‚๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’”๐’–๐’„๐’‰ ๐’‚๐’” ๐’‡๐’๐’“๐’„๐’†๐’ ๐’—๐’Š๐’•๐’‚๐’ ๐’„๐’‚๐’‘๐’‚๐’„๐’Š๐’•๐’š (๐‘ญ๐‘ฝ๐‘ช), ๐’‡๐’๐’“๐’„๐’†๐’ ๐’†๐’™๐’‘๐’Š๐’“๐’‚๐’•๐’๐’“๐’š ๐’—๐’๐’๐’–๐’Ž๐’† ๐’Š๐’ ๐’๐’๐’† ๐’”๐’†๐’„๐’๐’๐’ (๐‘ญ๐‘ฌ๐‘ฝ1), ๐’‚๐’๐’ ๐’‘๐’†๐’‚๐’Œ ๐’†๐’™๐’‘๐’Š๐’“๐’‚๐’•๐’๐’“๐’š ๐’‡๐’๐’๐’˜ ๐’“๐’‚๐’•๐’† (๐‘ท๐‘ฌ๐‘ญ๐‘น).

โ€ข ๐‘ญ๐’๐’๐’˜ ๐‘ด๐’†๐’‚๐’”๐’–๐’“๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•: ๐‘ป๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’Ž๐’†๐’‚๐’”๐’–๐’“๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’๐’๐’˜ ๐’๐’‡ ๐’‚๐’Š๐’“ ๐’ ๐’–๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’†๐’™๐’‰๐’‚๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’๐’“ ๐’Š๐’๐’‰๐’‚๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’. ๐‘ป๐’‰๐’†๐’š ๐’‘๐’“๐’๐’—๐’Š๐’ ๐’† ๐’Š๐’๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’๐’ ๐’‘๐’‚๐’“๐’‚๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’”๐’–๐’„๐’‰ ๐’‚๐’” ๐’‡๐’๐’“๐’„๐’†๐’ ๐’†๐’™๐’‘๐’Š๐’“๐’‚๐’•๐’๐’“๐’š ๐’‡๐’๐’๐’˜ (๐‘ญ๐‘ฌ๐‘ญ), ๐’‡๐’๐’“๐’„๐’†๐’ ๐’Š๐’๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’‚๐’•๐’๐’“๐’š ๐’‡๐’๐’๐’˜ (๐‘ญ๐‘ฐ๐‘ญ), ๐’‚๐’๐’ ๐’Ž๐’‚๐’™๐’Š๐’Ž๐’‚๐’ ๐’—๐’๐’๐’–๐’๐’•๐’‚๐’“๐’š ๐’—๐’†๐’๐’•๐’Š๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ (๐‘ด๐‘ฝ๐‘ฝ).

3. By Application: Spirometers are used for diagnosing and monitoring various respiratory conditions. The main applications of spirometry include:

โ€ข ๐‘จ๐’”๐’•๐’‰๐’Ž๐’‚: ๐‘บ๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’“๐’š ๐’Š๐’” ๐’‚ ๐’—๐’‚๐’๐’–๐’‚๐’ƒ๐’๐’† ๐’•๐’๐’๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’ ๐’Š๐’‚๐’ˆ๐’๐’๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’ ๐’Ž๐’๐’๐’Š๐’•๐’๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’”๐’•๐’‰๐’Ž๐’‚, ๐’‚ ๐’„๐’‰๐’“๐’๐’๐’Š๐’„ ๐’“๐’†๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’‚๐’•๐’๐’“๐’š ๐’„๐’๐’๐’ ๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’„๐’‰๐’‚๐’“๐’‚๐’„๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’›๐’†๐’ ๐’ƒ๐’š ๐’‚๐’Š๐’“๐’˜๐’‚๐’š ๐’Š๐’๐’‡๐’๐’‚๐’Ž๐’Ž๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‚๐’๐’ ๐’๐’‚๐’“๐’“๐’๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ. ๐‘บ๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’“๐’š ๐’‰๐’†๐’๐’‘๐’” ๐’Š๐’ ๐’‚๐’”๐’”๐’†๐’”๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’†๐’—๐’†๐’“๐’Š๐’•๐’š ๐’๐’‡ ๐’‚๐’”๐’•๐’‰๐’Ž๐’‚, ๐’•๐’“๐’‚๐’„๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’” ๐’Š๐’ ๐’๐’–๐’๐’ˆ ๐’‡๐’–๐’๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’๐’—๐’†๐’“ ๐’•๐’Š๐’Ž๐’†, ๐’‚๐’๐’ ๐’†๐’—๐’‚๐’๐’–๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’†๐’”๐’‘๐’๐’๐’”๐’† ๐’•๐’ ๐’•๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’Ž๐’†๐’๐’•.

4. By End User: Spirometers are used in various healthcare settings. The main end users of spirometry include:

โ€ข ๐‘ฏ๐’๐’”๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’๐’” ๐’‚๐’๐’ ๐‘ช๐’๐’Š๐’๐’Š๐’„๐’”: ๐‘บ๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’‚๐’“๐’† ๐’„๐’๐’Ž๐’Ž๐’๐’๐’๐’š ๐’–๐’”๐’†๐’ ๐’Š๐’ ๐’‰๐’๐’”๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’๐’” ๐’‚๐’๐’ ๐’„๐’๐’Š๐’๐’Š๐’„๐’” ๐’‡๐’๐’“ ๐’ ๐’Š๐’‚๐’ˆ๐’๐’๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’ ๐’Ž๐’๐’๐’Š๐’•๐’๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’“๐’†๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’‚๐’•๐’๐’“๐’š ๐’„๐’๐’๐’ ๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’๐’”. ๐‘ป๐’‚๐’ƒ๐’๐’†-๐’•๐’๐’‘ ๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’‚๐’“๐’† ๐’๐’‡๐’•๐’†๐’ ๐’–๐’”๐’†๐’ ๐’Š๐’ ๐’„๐’๐’Š๐’๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐’”๐’†๐’•๐’•๐’Š๐’๐’ˆ๐’” ๐’ ๐’–๐’† ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’‚๐’ ๐’—๐’‚๐’๐’„๐’†๐’ ๐’‡๐’†๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’†๐’” ๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’„๐’„๐’–๐’“๐’‚๐’„๐’š.

5. By Region: The spirometer market is geographically segmented into regions such as North America, Europe, Asia-Pacific, and LAMEA:

โ€ข ๐‘ต๐’๐’“๐’•๐’‰ ๐‘จ๐’Ž๐’†๐’“๐’Š๐’„๐’‚: ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” ๐’“๐’†๐’ˆ๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’๐’„๐’๐’–๐’ ๐’†๐’” ๐’„๐’๐’–๐’๐’•๐’“๐’Š๐’†๐’” ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ผ๐’๐’Š๐’•๐’†๐’ ๐‘บ๐’•๐’‚๐’•๐’†๐’”, ๐‘ช๐’‚๐’๐’‚๐’ ๐’‚, ๐’‚๐’๐’ ๐‘ด๐’†๐’™๐’Š๐’„๐’. ๐‘ต๐’๐’“๐’•๐’‰ ๐‘จ๐’Ž๐’†๐’“๐’Š๐’„๐’‚ ๐’Š๐’” ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’„๐’•๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’ƒ๐’† ๐’‚ ๐’”๐’Š๐’ˆ๐’๐’Š๐’‡๐’Š๐’„๐’‚๐’๐’• ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• ๐’‡๐’๐’“ ๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“๐’” ๐’ ๐’–๐’† ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‰๐’Š๐’ˆ๐’‰ ๐’‘๐’“๐’†๐’—๐’‚๐’๐’†๐’๐’„๐’† ๐’๐’‡ ๐’“๐’†๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’‚๐’•๐’๐’“๐’š ๐’ ๐’Š๐’”๐’†๐’‚๐’”๐’†๐’”, ๐’Š๐’๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’”๐’†๐’ ๐’‚๐’˜๐’‚๐’“๐’†๐’๐’†๐’”๐’” ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’• ๐’†๐’‚๐’“๐’๐’š ๐’ ๐’Š๐’‚๐’ˆ๐’๐’๐’”๐’Š๐’”, ๐’‚๐’๐’ ๐’•๐’†๐’„๐’‰๐’๐’๐’๐’๐’ˆ๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐’‚๐’ ๐’—๐’‚๐’๐’„๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’” ๐’Š๐’ ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’•๐’‰๐’„๐’‚๐’“๐’†.

