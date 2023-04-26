مجموعة صن سيت للضيافة تواصل توسعها العالمي بافتتاح فندق جديد في مرسى ياليكافاك بمدينة بودروم التركية
EINPresswire.com/ -- أعلنت مجموعة صن سيت للضيافة عن افتتاح فندق جديد في مدينة بودروم التركية، في خطوة تؤكد مساعي المجموعة لتوسيع حضورها في العالم. ويشكل الافتتاح المقرر لفندق مرسى ياليكافاك الجديد في الصيف القادم، الإضافة الأحدث ضمن مجموعة مشاريع التطوير التي أعلنت عنها مجموعة الضيافة، والتي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها وتشتهر بتصميم أفضل تجارب نمط الحياة الفاخرة.
ويضم المشروع مرافق مميزة في الحديقة والشاطئ، ويشهد تعاون مجموعة صن سيت للضيافة مع مرسى ياليكافاك بمدينة بودروم والحاصل على جوائز لإطلاق الوجهة الفاخرة والمميزة بإطلالة خلابة على بحر إيجه الذي يزخر باليخوت الفخمة. وفي إطار جهودها لتسريع حضورها في الأسواق الآسيوية والأوروبية، تواصل الشركة استكشاف الإمكانات المميزة التي توفرها السوق التركية المزدهرة بعد الافتتاح الناجح لفندق ومنتجع ميت الشاطئي في بودروم عام 2021، كما تعتزم إطلاق فندق ومنتجع ميت الشاطئي ماربيا–استيبونا في جنوب إسبانيا قريباً.
ويُعد فندق مرسى ياليكافاك في بودروم جزءاً من مجموعة سوشيال ليفينج كولكشنTM المكونة من أبرز الفنادق والمنتجعات التي تديرها مجموعة صن سيت للضيافة، حيث توفر كل منها تجارب فريدة في مواقع استثنائية في مختلف أنحاء العالم. ويضم الفندق العديد من المرافق عالمية المستوى، بما فيها حوض السباحة المتماهي مع الأفق والخاص بنزلاء الفندق، وأربعة أجنحة مزدوجة وجناح ياليكافاك الفاخر بتصميمه الفريد.
وفاز مرسى ياليكافاك بتصويت أفضل مرسى لليخوت الفاخرة في العالم في موسمي 2020-21 و2018-19، وهو أول مرسى بقدرة استيعابية عالية لليخوت الفاخرة في تركيا يدخل قائمة أفضل 10 مراسي في العالم بعد حصوله على جائزة المرساة الذهبية البلاتينية من التصنيف الخامس، بالإضافة إلى جائزة العلم الأزرق وشهادة المرسى النظيف تقديراً لالتزامه بجهود الاستدامة وحماية البيئة. ويدعم مرسى ياليكافاك برنامج أجنحة اليونيسيف البلاتينية الذي يساعد الأطفال المحتاجين على الحصول على حقوقهم الأساسية في تركيا وجميع أنحاء العالم.
ويشكل إعلان الإطلاق اليوم الإضافة الأحدث في سلسلة مشاريع مجموعة صن سيت للضيافة الجديدة، ويؤكد على الطموحات العالمية للشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها. ونجحت المجموعة بتوسيع حضورها العالمي، وافتتحت حتى الآن مطعم سوشي سامبا في مدينة ميلان الإيطالية وآزور بيتش في مدينة نها ترانج الفيتنامية، كما أعلنت مؤخراً عن افتتاح مجموعة من الوجهات الجديدة بما فيها فولي وأتيكو وماماسيتا وسانتانا في بالي بإندونيسيا. وسيتم الإعلان عن المزيد من الافتتاحات خلال الأسابيع المقبلة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: "يسهم تعاوننا الجديد مع مرسى ياليكافاك في مدينة بودروم في تعزيز مكانة مجموعة صن سيت في سوق الضيافة ونمط الحياة التركية الفاخر، وذلك بعد النجاح الكبير لفندق ومنتجع ميت بودروم. ونهدف من خلال هذا المشروع إلى إثراء مكانة الوجهة المشهورة من خلال توفير عروضنا الفريدة لتجارب نمط الحياة الفاخرة. ونتطلع لتوسيع حضورنا في السوق التركية، مما يعزز استراتيجيتنا العالمية للنمو والتوسع ويؤكد استعدادنا للاستفادة من الفرص المستقبلية".
ومن جانبه، قال كنان خودافيردييف، الرئيس التنفيذي لمرسى ياليكافاك: "يسرنا التعاون مع مجموعة صن سيت للضيافة والمشاركة في خططها للتوسع العالمي. ونتطلع إلى تصميم وجهة مشهورة عالمياً تعزز مشهد الترفيه والضيافة والإقامة الفندقية الفاخرة في المنطقة، من خلال دمج مفاهيم مرسى ياليكافاك الراقية ومناظره الخلابة مع خبرة مجموعة صن سيت الواسعة في قطاع الضيافة الفاخر".
لمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة وأقسامها المختلفة وعلاماتها التجارية المتنوعة، يرجى زيارة الموقع: https://www.sunsethospitality.com
Pragati Malik
ويضم المشروع مرافق مميزة في الحديقة والشاطئ، ويشهد تعاون مجموعة صن سيت للضيافة مع مرسى ياليكافاك بمدينة بودروم والحاصل على جوائز لإطلاق الوجهة الفاخرة والمميزة بإطلالة خلابة على بحر إيجه الذي يزخر باليخوت الفخمة. وفي إطار جهودها لتسريع حضورها في الأسواق الآسيوية والأوروبية، تواصل الشركة استكشاف الإمكانات المميزة التي توفرها السوق التركية المزدهرة بعد الافتتاح الناجح لفندق ومنتجع ميت الشاطئي في بودروم عام 2021، كما تعتزم إطلاق فندق ومنتجع ميت الشاطئي ماربيا–استيبونا في جنوب إسبانيا قريباً.
ويُعد فندق مرسى ياليكافاك في بودروم جزءاً من مجموعة سوشيال ليفينج كولكشنTM المكونة من أبرز الفنادق والمنتجعات التي تديرها مجموعة صن سيت للضيافة، حيث توفر كل منها تجارب فريدة في مواقع استثنائية في مختلف أنحاء العالم. ويضم الفندق العديد من المرافق عالمية المستوى، بما فيها حوض السباحة المتماهي مع الأفق والخاص بنزلاء الفندق، وأربعة أجنحة مزدوجة وجناح ياليكافاك الفاخر بتصميمه الفريد.
وفاز مرسى ياليكافاك بتصويت أفضل مرسى لليخوت الفاخرة في العالم في موسمي 2020-21 و2018-19، وهو أول مرسى بقدرة استيعابية عالية لليخوت الفاخرة في تركيا يدخل قائمة أفضل 10 مراسي في العالم بعد حصوله على جائزة المرساة الذهبية البلاتينية من التصنيف الخامس، بالإضافة إلى جائزة العلم الأزرق وشهادة المرسى النظيف تقديراً لالتزامه بجهود الاستدامة وحماية البيئة. ويدعم مرسى ياليكافاك برنامج أجنحة اليونيسيف البلاتينية الذي يساعد الأطفال المحتاجين على الحصول على حقوقهم الأساسية في تركيا وجميع أنحاء العالم.
ويشكل إعلان الإطلاق اليوم الإضافة الأحدث في سلسلة مشاريع مجموعة صن سيت للضيافة الجديدة، ويؤكد على الطموحات العالمية للشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها. ونجحت المجموعة بتوسيع حضورها العالمي، وافتتحت حتى الآن مطعم سوشي سامبا في مدينة ميلان الإيطالية وآزور بيتش في مدينة نها ترانج الفيتنامية، كما أعلنت مؤخراً عن افتتاح مجموعة من الوجهات الجديدة بما فيها فولي وأتيكو وماماسيتا وسانتانا في بالي بإندونيسيا. وسيتم الإعلان عن المزيد من الافتتاحات خلال الأسابيع المقبلة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: "يسهم تعاوننا الجديد مع مرسى ياليكافاك في مدينة بودروم في تعزيز مكانة مجموعة صن سيت في سوق الضيافة ونمط الحياة التركية الفاخر، وذلك بعد النجاح الكبير لفندق ومنتجع ميت بودروم. ونهدف من خلال هذا المشروع إلى إثراء مكانة الوجهة المشهورة من خلال توفير عروضنا الفريدة لتجارب نمط الحياة الفاخرة. ونتطلع لتوسيع حضورنا في السوق التركية، مما يعزز استراتيجيتنا العالمية للنمو والتوسع ويؤكد استعدادنا للاستفادة من الفرص المستقبلية".
ومن جانبه، قال كنان خودافيردييف، الرئيس التنفيذي لمرسى ياليكافاك: "يسرنا التعاون مع مجموعة صن سيت للضيافة والمشاركة في خططها للتوسع العالمي. ونتطلع إلى تصميم وجهة مشهورة عالمياً تعزز مشهد الترفيه والضيافة والإقامة الفندقية الفاخرة في المنطقة، من خلال دمج مفاهيم مرسى ياليكافاك الراقية ومناظره الخلابة مع خبرة مجموعة صن سيت الواسعة في قطاع الضيافة الفاخر".
لمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة وأقسامها المختلفة وعلاماتها التجارية المتنوعة، يرجى زيارة الموقع: https://www.sunsethospitality.com
Pragati Malik
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