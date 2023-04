Konica Minolta dévoilera sa technologie de pointe au salon Graphics Canada 2023

/EIN News/ -- Commanditaire platine, elle présentera ses plus récentes technologies d’impression numérique d’étiquettes, d’embellissement, de grand format et d’emballages

MISSISSAUGA, Ontario, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), un chef de file de l’industrie des communications graphiques, est heureuse d’annoncer qu’elle accueillera au kiosque 5200 les participants du salon Graphics Canada 2023, qui se tiendra du 11 au 13 mai à Mississauga (Ontario).

Elle y présentera plusieurs produits d’impression industrielle et de production qui n’ont encore jamais été en démonstration au Canada, notamment la presse numérique à étiquettes AccurioLabel 400, l’imprimante grand format hybride AccurioWide 250 et la presse numérique d’embellissement AccurioShine 3600.

C’est la 60e édition de Graphics Canada, le plus important salon professionnel de l’industrie des communications graphiques et de l’impression au Canada. Plus de 8 000 personnes de partout en Amérique du Nord seront présentes à cet événement de trois jours qui influencera grandement le visage des communications graphiques de demain. Ce salon phare regroupe le savoir de l’industrie, des occasions de réseautage, des conférenciers inspirants ainsi qu’un mélange dynamique d’exposants, de technologies et de solutions.

« Plus grand salon professionnel de l’impression au pays, Graphics Canada est l’endroit tout indiqué pour dévoiler au public canadien nos fantastiques nouveaux appareils, affirme Dino Pagliarello, vice-président directeur de la gestion des produits et de la planification chez Konica Minolta Business Solutions U.S.A, Inc. Notre industrie continue de connaître une croissance importante dans les secteurs des étiquettes, des emballages, de l’embellissement et du grand format, et Konica Minolta est à l’avant-scène avec ses nouvelles technologies dans chacun d’eux. Nous avons hâte que les participants découvrent nos appareils et les applications novatrices qui inspirent nos clients à essayer de nouvelles méthodes qui profiteront à leur entreprise. »

Voici les nouveaux appareils que présentera Konica Minolta au marché canadien :

L’AccurioLabel 400, une presse numérique d’étiquettes équipée du DC350Nano de GM, un finisseur d’étiquettes ultracompact complémentaire.

L’AccurioShine 3600, une presse numérique d’embellissement utilisant une technologie révolutionnaire qui produit un vernissage 2D ou 3D multicouches et des textures multiples.

L’AccurioWide 250, une imprimante grand format hybride de 2,5 m à DEL UV.

L’AccurioPress C14000, une presse de production grand volume.

Le PageWide XL Pro 5200 de HP, un appareil multifonction grand format.

La PKG-1300, une imprimante numérique d’emballages, présentée sur un écran interactif avec échantillons comme coup d’œil en primeur sur la technologie.

Dino Pagliarello participera à une table ronde dans le cadre du symposium sur l’emballage numérique de Graphics Canada. Aux côtés d’autres experts de l’industrie, il présentera aux participants les tendances en emballage numérique. La séance, Future Technologies in Digital Packaging Panel Discussion , se tiendra le vendredi 12 mai, de 14 h 15 à 15 h 10. Comme les places sont limitées, une inscription préalable est requise.

« Notre technologie révolutionnaire, en vedette au kiosque 5200, façonne le visage du marché de l’impression de demain. Nous offrons à nos clients des solutions de pointe pour les aider à développer leurs affaires plus rapidement que jamais, explique Mario Mottillo, président de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Nous attendions ce salon avec impatience et sommes fiers d’y présenter tout un éventail de nouvelles technologies renversantes qui ne manqueront pas d’attirer l’attention. »

Pour organiser une entrevue avec l’un de nos cadres ou de nos experts en produits, cliquez ici .

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.ca (ou www.konicaminolta.com ) ou composez le 1 866 890-6600.

Au sujet de Konica Minolta Canada

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail intelligent et connecté. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 16 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années de suite. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram !

Au sujet de Konica Minolta U.S.A.

Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. (Konica Minolta) a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Konica Minolta fait équipe avec ses clients pour donner forme à leurs idées en appuyant leur transformation numérique grâce à un riche portefeuille de solutions pour un milieu de travail intelligent et connecté . Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions ; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Color Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

La durabilité reste un moteur important de l’entreprise. C’est pourquoi Konica Minolta Inc. a figuré pendant neuf années consécutives à l’indice mondial de durabilité Dow Jones et pendant six années au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez-la sur Facebook , YouTube , LinkedIn et Twitter .

Coordonnées

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Karen Rivet

+1 437 388-1140

karen.rivet@bt.konicaminolta.ca

Relations avec les médias de Konica Minolta – États-Unis

Maggie Grande

+1 551 500-2659

mgrande@kmbs.konicaminolta.us

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f768cbe-0d5e-4262-a19c-331fa9dc78e5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86eafaa1-f9ea-4968-b253-fd1cbaf2209e