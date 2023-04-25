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由 Sao Thai Duong JSC 研發的新型草藥藥物 SUNKOVIR 能有效治療 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)、流感及其他由呼吸病毒引發的疾病

在服用 SUNKOVIR 三天後，所有患者的病情均未加劇，且症狀迅速緩解

/EIN News/ -- 越南河內, April 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunstar 研發的草藥藥物 SUNKOVIR 於 2023 年 4 月 12 日經由越南衛生部第 82/QD-YDCT 號決定獲得上市許可。除了用於治療 2019 冠狀病毒病患者之外，SUNKOVIR 還適用於由呼吸病毒和流感傳播引發的病例。用藥後，咳嗽、發燒、呼吸困難、嗅覺和味覺喪失、鼻竇炎、身體疼痛、肌肉疼痛、喉嚨痛、鼻炎、頭痛、全身疲勞、胸痛、打噴嚏、發冷、嗓音嘶啞、出汗和嗜睡等症狀均得到快速緩解。SUNKOVIR 對於 3 歲及以上兒童和成人患者很安全，對生殖和遺傳方面無影響。

2021 年 1 月至 2022 年 12 月期間，完成了關於 SUNKOVIR 的八項臨床試驗和臨床前試驗，以及 Sao Thai Duong JSC 的六項內部研究，繼而越南國家倫理委員會公開承認該藥物為安全有效的產品。

三期臨床試驗 (C573) 涉及 573 名 2019 冠狀病毒病患者，於兩個研究中心開展，即越南胡志明市傳統醫學研究所和河內傳統醫學醫院。該研究根據針對 2019 冠狀病毒病患者的臨床研究之國際科學和倫理要求而設計，符合《赫爾辛基宣言》和《良好藥品臨床試驗規範》 (ICH-GCP) 的準則。該研究發表於 www.clinicaltrial.gov

該研究已獲核准於科學出版物資料庫 Pubmed 和學術出版商 Wiley 於資料庫 Scopus 網絡上的 Phytotherapy Research（2023 年 2 月）上發表 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36751127/

在此之前，A66 和 B100 這兩項研究也已獲核准發表。

第一項研究 (A66) 是針對 66 名患者的雙盲、隨機、對照試驗，於 2021 年 7 月至 9 月期間完成。試驗結果於 2022 年 6 月 22 日發表在 Phytotherapy research 第 36 卷，第 7 期，第 2878-2888 頁。

第二項研究 (B1000) 是針對 1,000 名 2019 冠狀病毒病患者的臨床研究，於 2021 年 8 月至 12 月 期間完成。試驗結果於 2022 年 11 月發表於 Phytotherapy research，給編者的信 ptr.7668。

  1. 病情未加劇：
    在這三項試驗中，1,115 名接受 SUNKOVIR 治療的 2019 冠狀病毒病患者均未出現病情加劇的情況。
    值得注意的是，在這三項研究中，未接種疫苗的患者中出現病情加劇的比例分別為 6.2% 和 6.0%，已接種疫苗但未接受 SUNKOVIR 治療的患者中出現病情加劇的比例為 0.5%。
    症狀和病情明顯減輕：
    接受 SUNKOVIR 治療 3 天後，患者症狀得到快速且明顯的緩解。
  2. 縮短治療時間：
    在研究 C573 中，接受 SUNKOVIR 治療組待症狀完全消失所需平均時間為 7 天。接受安慰劑治療的對照組待症狀完全消失所需平均時間為 11 天。
  3. 減少藥物使用：
    SUNKOVIR 膠囊能夠大幅減少皮質類固醇、抗凝血劑、非類固醇消炎藥 (NSAID)、止咳藥、祛痰藥、抗組織胺等藥物的使用。
  4. 縮短獲得陰性 PCR 檢測結果的時間：
    相較於接受安慰劑治療的對照組，SUNKOVIR 組中，自第 5 天起獲得陰性 PCR 檢測結果的患者比例要高。
  5. 真正改善患者福祉：
    隨著治療的進行，接受 SUNKOVIR 治療組患者的情況逐步改善，且改善情況優於接受安慰劑治療的對照組。
  6. 安全性：
    患者每日服用 SUNKOVIR 3 次，每次 3 顆膠囊，連續服用 14 天，結果顯示安全。

臨床前研究：
在每人每天 6 或 9 顆膠囊的劑量下，SUNKOVIR 可產生恢復受損免疫系統的藥理效應。

每人每天 156 顆膠囊劑量的 SUNKOVIR 不會引起急性中毒，每人每天 9 和 27 顆膠囊，連續服用 30 天劑量的 SUNKOVIR 不會引起半慢性中毒。

分別以相當於每人每天 6 和 9 顆膠囊的劑量對小白鼠進行生殖毒性試驗，試驗表明：

  • 雄性和雌性小白鼠在整個繁殖過程中未發生毒性反應。
  • 雌性小白鼠在懷孕和哺乳期間未發生毒性反應。
  • 小白鼠後代也未發生毒性反應。

分別以相當於每人每天 6 和 9 顆膠囊的劑量對小白鼠進行骨髓細胞的基因毒性試驗，試驗表明相較於對照組，兩種劑量水平的用藥均未造成小白鼠突變比例的增加。

研究取得的成果證明越南草藥藥物在對抗 2019 冠狀病毒病疫情時是安全有效的。該結果鼓勵越南傳統醫學繼續研發有價值的草藥產品，為大眾謀福利。得益於長期使用傳統醫學治療疾病的歷史，擁有 7 萬名會員（包括中央級和地區級醫生）的越南傳統醫學協會正在進行大量的研究，以評估目前在越南使用的傳統藥物的臨床試驗結果。

SUNKOVIR 含有 100% 天然成分，由有著 23 年草藥領域經驗的越南科技公司 Sao Thai Duong JSC 生產。目前，該公司共有超過 300 種草藥醫療產品、膳食補充劑和化妝品，這些產品不僅在越南廣泛銷售，還出口至英國、美國、歐洲和中國。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/395f6850-81f1-41a3-a550-18bc8d627ab9


www.saothaiduong.com.vn
www.saothaiduongglobal.com
hantm@thaiduong.com.vn

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由 Sao Thai Duong JSC 研發的新型草藥藥物 SUNKOVIR 能有效治療 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)、流感及其他由呼吸病毒引發的疾病

Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry


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