SUNKOVIR, une nouvelle plante médicinale de Sao Thai Duong JSC, traite efficacement la Covid-19, la grippe et les maladies causées par un virus respiratoire

100 % DES PATIENTS N'ONT CONSTATÉ AUCUNE AUGMENTATION DE LEUR NIVEAU DE GRAVITÉ ET ONT VU UNE RAPIDE DIMINUTION DES SYMPTÔMES APRÈS SEULEMENT TROIS JOURS D'UTILISATION

/EIN News/ -- HANOÏ, Vietnam, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le ministère de la Santé du Vietnam, dans sa décision n° 82/QD-YDCT du 12 avril 2023, a accordé une autorisation de mise sur le marché à SUNKOVIR, la plante médicinale développée par Sunstar. En plus d'être administrée à des patients atteints de Covid-19, SUNKOVIR est également utilisée dans des cas causés par la transmission d'un virus respiratoire, la grippe. Les résultats comprennent une réduction rapide de symptômes comme : toux, fièvre, difficulté à respirer, perte de l'odorat et du goût, sinusite, courbatures, douleurs musculaires, maux de gorge, rhinite, maux de tête, fatigue généralisée, douleurs thoraciques, éternuements, refroidissement, enrouement, transpiration et somnolence. Elle est sans danger pour les patients, les enfants à partir de 3 ans, la reproduction et la génétique.



SUNKOVIR a été officiellement acceptée par le Comité national d'éthique au Vietnam comme un produit sans danger et efficace, après huit essais cliniques et précliniques menés entre janvier 2021 et décembre 2022, ainsi que six recherches internes effectuées chez Sao Thai Duong JSC.

L'essai clinique de phase III (C573) impliquant 573 patients atteints de Covid-19 a été mené sur deux sites, l'Institut de médecine traditionnelle de Ho Chi Minh-Ville et l'hôpital de médecine traditionnelle d'Hanoï. L'étude a été conçue sur la base de normes scientifiques et éthiques internationales, dans des études cliniques sur des patients atteints de COVID-19 en conformité avec la déclaration d'Helsinki et les directives de bonnes pratiques cliniques (ICH-GCP). L'étude a été publiée sur le site www.clinicaltrials.gov.

La recherche a été approuvée en vue de sa publication dans les revues scientifiques Pubmed et Phytotherapy Research du réseau Scopus de Wiley (février 2023) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36751127/.

Avant cela, les deux recherches cliniques A66 et B100 avaient aussi été approuvées en vue de leur publication.

La première étude (A66), menée entre juillet et septembre 2021, a réalisé un essai contrôlé randomisé en double aveugle auprès de 66 patients. Les résultats ont été publiés le 22 juin 2022 - Phytotherapy Research, Volume 36, Numéro 7, p. 2878 à 2888.

La seconde étude (B1000), menée entre août et décembre 2021, a réalisé une recherche clinique auprès de 1 000 patients atteints de COVID-19. Les résultats ont été publiés en novembre 2022 - Phytotherapy Research, tribune libre, ptr.7668.

Aucune augmentation du niveau de gravité :

dans les trois essais, aucun des 1 115 patients atteints de Covid-19 ayant reçu SUNKOVIR n'a subi une augmentation du niveau de gravité.

Il est à noter que 6,2 % et 6,0 % des patients non vaccinés, et 0,5 % des patients vaccinés dans trois études, qui n'avaient pas reçu SUNKOVIR, ont constaté une augmentation du niveau de gravité.

Forte diminution des symptômes et du niveau de gravité :

SUNKOVIR a entraîné une diminution forte et rapide des symptômes manifestés par les patients à partir du 3e jour. Raccourcissement de la longueur du traitement :

dans la recherche C573, il a fallu en moyenne 7 jours au groupe ayant reçu SUNKOVIR pour se débarrasser de tous les symptômes. Pour le groupe ayant reçu le placebo, le temps moyen était de 11 jours. Utilisation moindre de médicaments :

les capsules SUNKOVIR ont permis une forte diminution de l'utilisation de corticoïdes, d'anticoagulants, d'AINS, de médicaments contre la toux, d'expectorants, d'antihistaminiques, etc. Obtention plus rapide d'un résultat de test PCR négatif :

le groupe de patients ayant reçu SUNKOVIR comprend un pourcentage plus élevé de patients dont les résultats au test PCR étaient négatifs à partir du 5e jour par rapport au groupe ayant reçu un placebo. Véritable amélioration du bien-être des patients :

le bien-être du groupe de patients ayant reçu SUNKOVIR s'est progressivement amélioré au fur et à mesure de la prise du traitement et était supérieur à celui du groupe ayant reçu un placebo. Innocuité :

SUNKOVIR administrée 3 fois par jour, avec 3 capsules par prise pendant une durée de 14 jours était sans danger pour les patients.

Études précliniques :

SUNKOVIR produit des effets pharmacologiques dans la restauration du système immunitaire endommagé à la dose de 6 ou 9 capsules/jour/personne…

SUNKOVIR ne provoque pas une toxicité aiguë à la dose de 156 capsules/jour/personne et une toxicité semi-chronique à la dose de 9 et 27 capsules/jour/personne administrées continuellement pendant 30 jours.

La toxicité reproductive sur les rats à des doses équivalentes de 6 et 9 capsules/jour/personne montre qu'il n'y a aucune toxicité :

pour les rats mâles et femelles durant tout leur processus de reproduction.

pour les rats femelles durant la gestation et la lactation.

pour le développement de la progéniture des rats.



La toxicité génétique sur les cellules de la moelle osseuse des rats, qui avaient reçu l'équivalent de 6 à 9 capsules/jour/personne, a montré qu'aucun niveau de dose n'a causé une augmentation de la proportion de rats présentant des mutations par rapport au groupe témoin.

Aboutissement des recherches ayant prouvé que les plantes médicinales vietnamiennes sont sans danger et efficaces dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce résultat est un encouragement pour la médecine traditionnelle vietnamienne, pour qu'elle continue à contribuer à la santé publique avec de précieux produits à base de plantes. Bénéficiant d'une longue expérience dans l'utilisation de la médecine traditionnelle pour le traitement des maladies, l'Association de médecine traditionnelle du Vietnam avec ses 70 000 membres, y compris des médecins exerçant aux niveaux central et régional, mène de nombreuses études pour évaluer les résultats des essais cliniques de médicaments traditionnels actuellement utilisés au Vietnam.

SUNKOVIR contient des ingrédients 100 % naturels et est produit par Sao Thai Duong JSC, une société vietnamienne spécialisée dans la science et la technologie qui possède 23 ans d'expérience dans le domaine de la médecine à base de plantes. La société possède actuellement plus de 300 médicaments à base de plantes, compléments alimentaires et produits cosmétiques largement vendus au Vietnam et exportés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et en Chine.

