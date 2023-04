Toys and Games Market to Reach US$ 143.3 Billion by 2028, CAGR of 4.73%

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, April 25, 2023 /EINPresswire.com/ -- According to the latest report by IMARC Group, titled โ€œ๐“๐จ๐ฒ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐†๐š๐ฆ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€, The global toys and games market size reached ๐”๐’$ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ—.๐Ÿ‘ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach ๐”๐’$ ๐Ÿ๐Ÿ’๐Ÿ‘.๐Ÿ‘ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–, exhibiting a ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ’.๐Ÿ•๐Ÿ‘% during 2023-2028.

๐“๐จ๐ฒ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐†๐š๐ฆ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:

Toys and games are items designed for play and entertainment purposes. They come in various forms, from traditional toys like dolls, stuffed animals, and action figures to modern digital games and interactive toys. These are not just for fun and play but also crucial in children's cognitive, emotional, and social development. They help children develop motor skills, problem-solving abilities, creativity, imagination, and social skills. They are used for therapeutic purposes, such as helping children with special needs and mental health disorders to improve their communication, socialization, and emotional regulation skills.

๐“๐จ๐ฒ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐†๐š๐ฆ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:

The global market is majorly driven by the growing trend of digital gaming. In line with this, the increasing demand for educational and STEM (science, technology, engineering, and math) toys are significantly contributing to the market. Furthermore, the rising use of technology and digital gaming, including video games, mobile apps, and virtual and augmented reality toys, is positively influencing the market.

Apart from this, the expansion of e-commerce and online marketplaces is accelerating product sales worldwide. Moreover, the rising popularity of licensed merchandise tied to popular movies, TV shows, and other forms of media is catalyzing product demand. Besides, the escalating awareness of the benefits of play for children's cognitive, emotional, and social development is catalyzing the market. Additionally, the increasing availability of eco-friendly and sustainable toys made from non-toxic and biodegradable materials and the growth of subscription-based services that offer curated toy and game packages are providing a boost to the market.

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐“๐จ๐ฉ ๐“๐จ๐ฒ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐†๐š๐ฆ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ง๐ฎ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž๐ซ๐ฌ ๐–๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ž:

โ€ข Hasbro

โ€ข Mattel

โ€ข Ravensburger

โ€ข Tomy

โ€ข The Lego Group

โ€ข Funtastic

โ€ข JAKKS Pacific

โ€ข Lansay

โ€ข LeapFrog Enterprises

โ€ข MGA Entertainment

โ€ข Playmates Toys

โ€ข ToyQuest Vivid Imaginations

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Plush Toys

โ€ข Infant/Pre-school Toys

โ€ข Activity Toys

โ€ข Dolls

โ€ข Games And Puzzles

โ€ข Ride-ons

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:

โ€ข Specialty Stores

โ€ข Supermarkets And Hypermarkets

โ€ข Departmental Stores

โ€ข Online

โ€ข General Stores

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข North America (United States, Canada)

โ€ข Asia Pacific (China, Japan, India, Australia, Indonesia, Korea, Others)

โ€ข Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Others)

โ€ข Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ€ข Middle East and Africa (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Other)

