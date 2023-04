2023-2030 | Exploring the Growing Metal Foam Market : Versatile and Sustainable Material for Multiple Applications

Emergen Research Logo

Increasing demand for metal foams in anti-intrusion bars and heat exchangers are some key factors driving market revenue growth

VANCOUER, BC, CANADA, April 24, 2023 /EINPresswire.com/ -- The latest research report on the Global "Metal Foam Market " is segmented by Regions, Country, Company and other Segments. The global Metal Foam Market is dominated by key Players, such as [๐„๐‘๐† ๐€๐ž๐ซ๐จ๐ฌ๐ฉ๐š๐œ๐ž, ๐‚๐˜๐Œ๐€๐“ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ž๐ฌ ๐‹๐ญ๐., ๐Œ๐จ๐ญ๐ญ, ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š๐ฆ๐ž๐ญ, ๐€๐ฅ๐š๐ง๐ญ๐ฎ๐ฆ, ๐‡๐š๐ฏ๐ž๐ฅ ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐š๐ฆ ๐†๐ฆ๐›๐‡, ๐Œ๐š๐ฒ๐ฌ๐ž๐ซ ๐†๐ฆ๐›๐‡ & ๐‚๐จ ๐Š๐†, ๐๐จ๐ก๐ฅ๐ญ๐ž๐œ ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ๐Ÿ๐จ๐š๐ฆ ๐†๐ฆ๐›๐‡, ๐‹๐ข๐š๐จ๐ง๐ข๐ง๐ ๐‘๐จ๐ง๐ญ๐ž๐œ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐‚๐จ., ๐š๐ง๐ ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š๐ง ๐„๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ] these players have adopted various strategies to increase their market penetration and strengthen their position in the industry. Stake holders and other participants in the global Metal Foam Market will be able to gain the upper hand by using the report as a powerful resource for their business needs.

๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ:

The COVID-19 pandemic has had a mixed impact on the metal foam market. On one hand, the pandemic has led to a decrease in demand for metal foams in some industries such as aerospace and automotive, as these sectors experienced a significant slowdown during the pandemic. On the other hand, the pandemic has also led to an increase in demand for metal foams in industries such as healthcare and packaging, where the need for stabilizable and hygienic materials increased.

๐๐ฎ๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐๐š๐ ๐ž๐ฌ: ๐Ÿ๐Ÿ“๐ŸŽ

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐š๐ฆ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?

๐‚๐ฅ๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ

๐Ÿ. ๐ƒ๐จ๐ž๐ฌ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š-๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐ฐ๐š๐ซ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐š๐ฆ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

Yes. As the COVID-19 and the Russia-Ukraine war are profoundly affecting the global supply chain relationship and raw material price system, we have definitely taken them into consideration throughout the research, and in Chapters, we elaborate at full length on the impact of the pandemic and the war on the Metal Foam Industry

This research report is the result of an extensive primary and secondary research effort into the Metal Foam Market . It provides a thorough overview of the market's current and future objectives, along with a competitive analysis of the industry, broken down by application, type and regional trends. It also provides a dashboard overview of the past and present performance of leading companies. A variety of methodologies and analyses are used in the research to ensure accurate and comprehensive information about the Metal Foam Market .

๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐š๐ฆ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

Increasing demand for lightweight and high-strength materials: Metal foams offer excellent mechanical properties such as high strength-to-weight ratio and energy absorption capacity, making them ideal for use in industries such as aerospace, automotive, and construction.

Growing demand for energy-efficient materials: Metal foams are effective in thermal management, which makes them popular in industries such as electronics and energy management.

๐“๐ก๐ž ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐š๐ฆ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž๐ ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ:

๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ก๐š๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฆ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐Ÿ๐จ๐š๐ฆ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ, ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ, ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ž๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐Œ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Aluminum

Copper

Titanium

Zinc

Nickel

๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐„๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐Œ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ

Open Cell

Closed Cell

๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐Œ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Heat Exchangers

Anti-intrusion Bars

Energy Absorbers

Others

๐„๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐Œ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Automotive

Aerospace

Bio-medical

Industrial

Others

๐Ÿ.๐‡๐จ๐ฐ ๐๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ?

With the aim of clearly revealing the competitive situation of the industry, we concretely analyze not only the leading enterprises that have a voice on a global scale, but also the regional small and medium-sized companies that play key roles and have plenty of potential growth.

๐’๐ก๐จ๐ซ๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐š๐ฆ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ :

The global metal foam market size reached USD 93.3 Million in 2021 and is expected to register a revenue CAGR of 4.3% during the forecast period, according to latest analysis by Emergen Research. Increasing demand for metal foams in heat exchangers and anti-intrusion bars due to superior quality compared to polymer foams is driving market revenue growth. Metal foams are increasingly being used in vehicles, and rising demand for cars and Electric Vehicles (EVs) is expected to drive market revenue growth during the forecast period.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐š๐ฆ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

๐Š๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐š๐ฆ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž ERG Aerospace, CYMAT Technologies Ltd., Mott, Ultramet, Alantum, Havel Metal Foam GmbH, Mayser GmbH & Co KG, Pohltec Metalfoam GmbH, Liaoning Rontec Advanced Material Technology Co., and American Elements.

๐†๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž, ๐ก๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐š๐ญ๐š ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ) ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐‚๐ก๐š๐ฉ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ:

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam)

South America (Brazil, Argentina, Columbia etc.)

Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa)

๐‚๐š๐ง ๐ˆ ๐ฆ๐จ๐๐ข๐Ÿ๐ฒ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ข๐ญ ๐ฆ๐ฒ ๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ?

Yes. Customized requirements of multi-dimensional, deep-level and high-quality can help our customers precisely grasp market opportunities, effortlessly confront market challenges, properly formulate market strategies and act promptly, thus to win them sufficient time and space for market competition.

๐‘๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง๐ฌ ๐ญ๐จ ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

Strong qualitative and quantitative market analysis based on the segment breakdown within the consideration of both economic as well as non-economic factors.

Market evaluation based on market value (Data in USD Billion) for each segment breakdown.

Indicates of the region and segment breakdown that is expected to witness the fastest growth rate and acts as market dominant.

Analysis of geography highlighting, the region vice consumption of the product/service and an indication of the factors that are affecting the market within each region.

The competitive landscape encompasses the market ranking of the major market competitors, new service/product launches, partnerships, business expansions, and acquisitions in the past five years of companies profiled.

The company profiles section provides an understanding of the company overview, company insights, product benchmarking, and SWOT analysis for the major market players.

๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐š๐ฆ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:

Lightweight and high-strength materials

Energy-efficient materials

Noise reduction materials

Eco-friendly materials

