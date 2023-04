La hausse de la demande en construction pourrait créer de nouveaux défis pour la population active du secteur en Nouvelle-Écosse

/EIN News/ -- OTTAWA, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’activité de construction et d’entretien en Nouvelle-Écosse a enregistré sa quatrième année consécutive de croissance en 2022, comme les grands projets (nouveaux et en cours) dans le secteur de la construction non résidentielle ont contribué à la croissance déjà stimulée par la vigueur des activités de construction de nouvelles habitations et de rénovation. Ensemble, ces facteurs ont porté l’emploi global du secteur de la construction au-dessus de 30 000 travailleurs en 2022 pour les 34 métiers et professions suivis par ConstruForce Canada, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2021. On s’attend à ce que l’emploi global augmente encore, dépassant les 33 200 travailleurs en 2028, avant de diminuer légèrement vers la fin de la période de prévision 2023-2032.



ConstruForce Canada a publié aujourd’hui son rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2023–2032 pour la Nouvelle-Écosse. D’après les prévisions de ce rapport, l’emploi global dans le secteur de la construction de la province sera, d’ici 2032, supérieur de 3 % au niveau enregistré en 2022.

« Le secteur de la construction de la Nouvelle-Écosse a été soutenu au cours des dernières années par un marché de l’habitation alimenté par des niveaux de migration élevés et par une forte activité dans le secteur de la construction d’ouvrages de génie civil et le secteur institutionnel, affirme Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Bien que l’on s’attende à ce que ces moteurs ralentissent quelque peu en 2023, on prévoit pour les années suivantes une forte demande de l’activité de rénovation résidentielle et une croissance accrue dans les secteurs de la construction d’ouvrages de génie civil et de la construction d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels. »

« La population active en construction de la province pourrait avoir du mal à répondre aux besoins en main-d’œuvre imminents. Au début de 2022, le secteur était aux prises avec d’importantes difficultés de recrutement pour de nombreux métiers et professions. Ces difficultés pourraient se poursuivre au cours de la période de prévision en raison de la demande créée par la hausse de l’investissement dans la construction résidentielle et non résidentielle, de la hausse des départs à la retraite et de la concurrence des autres secteurs d’activité pour recruter au sein d’un bassin de jeunes travailleurs décroissant », déclare Duncan Williams, président et directeur général de la Construction Association of Nova Scotia.

Selon les prévisions de ConstruForce Canada, jusqu’à 7 800 travailleurs, soit 24 % de la population active actuelle, prendront leur retraite du secteur de la construction de la Nouvelle-Écosse d’ici 2032. Compte tenu de l’augmentation prévue des besoins en main-d’œuvre, le secteur devra recruter jusqu’à 10 900 travailleurs d’ici 2032. Ces données ne tiennent pas compte de l’objectif du gouvernement fédéral de doubler le nombre de nouvelles habitations construites au Canada au cours de la prochaine décennie ni de l’augmentation prévue de la demande de services de construction liée à la rénovation des immeubles résidentiels et des immeubles industriels, commerciaux et institutionnels existants dans le cadre des efforts d’électrification de l’économie.

Au cours de la même période, le secteur devrait recruter 6 600 nouveaux travailleurs âgés de 30 ans ou moins au sein de la population locale, ce qui laisse un écart de 4 100 travailleurs qu’il faudra combler à partir de diverses sources en dehors de la population active existante.

Le perfectionnement de gens de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d’apprentissage provincial. Les inscriptions dans les 20 principaux programmes de formation professionnelle de la Nouvelle-Écosse ont suivi une courbe ascendante au cours de la dernière décennie, ce qui pourrait être attribuable à l’augmentation de l’activité dans le secteur de la construction.

Selon le rythme actuel des nouvelles inscriptions dans les programmes d’apprentissage et les tendances en matière d’achèvement, plusieurs métiers pourraient être à risque et connaître une pénurie de nouveaux compagnons d’ici 2032. Parmi ces métiers, citons ceux de briqueteur-maçon, de charpentier-menuisier, d’électricien de construction, de technicien d’équipement lourd, de mécanicien industriel (mécanicien de chantier), de monteur d’installations au gaz, de conducteur de grue mobile, de couvreur, de monteur d’appareils de chauffage, de tuyauteurs et de soudeur.

« Le secteur de la construction s’efforce de constituer une population active plus diversifiée et plus inclusive. Pour ce faire, des efforts sont déployés pour accroître le recrutement de personnes appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans la population active du secteur de la construction de la province, comme les femmes, les Autochtones, les Néo-Écossais d’origine africaine, les personnes handicapées et les nouveaux arrivants au Canada, afin de répondre à nos besoins futurs en main-d’œuvre », dit Trent Soholt, directeur général du Conseil sectoriel de la construction de la Nouvelle-Écosse.

En 2022, le secteur de la construction de la Nouvelle-Écosse employait environ 4 150 femmes, soit 270 de plus qu’en 2021. Parmi elles, 26 % travaillaient sur les chantiers, directement sur des projets de construction. Les femmes ne représentaient que 4 % des 30 900 personnes de métier employées dans le secteur de la construction de la province.

La population autochtone du Canada est un autre groupe sous-représenté qui présente des possibilités de recrutement pour le secteur de la construction de la Nouvelle-Écosse. En 2022, les travailleurs autochtones représentaient environ 5 % de la population active du secteur de la construction de la province, soit à peu près le même pourcentage que dans l’ensemble de la population active provinciale. Il serait possible d’accroître davantage le recrutement des travailleurs autochtones dans le secteur de la construction de la province, étant donné que les travailleurs autochtones semblent prédisposés à y faire carrière et que la population autochtone est celle qui affiche la croissance la plus rapide au Canada.

Le secteur de la construction entend également accroître le recrutement des nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances antérieures en matière d’établissement, la province devrait accueillir une moyenne de 1 300 nouveaux immigrants internationaux chaque année entre 2023 et 2032. Les nouveaux arrivants jouent un rôle de plus en plus important dans le renouvellement de la main-d’œuvre de la Nouvelle-Écosse. La proportion qu’ils représentent a doublé au cours de la dernière décennie, passant de 5 % en 2011 à 10 % en 2021.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. ConstruForce Canada a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l’entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d’œuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d’un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l’accroissement des compétences et de la productivité de la main-d’œuvre, l’amélioration des modalités de formation, l’offre d’outils relatifs aux ressources humaines aidant à l’adoption de pratiques exemplaires ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à ferreira@construforce.ca, ou par téléphone, au 613-569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l’entretien de la province. Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Trent Soholt

Directeur général

Conseil sectoriel de la construction de la Nouvelle-Écosse – Immeubles ICI

902-832-4761

Duncan Williams

Président et directeur général

Construction Association of Nova Scotia

902-468-2267

Financé par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada.