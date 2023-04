La demande de construction à Terre-Neuve-et-Labrador se hisse à un sommet en 2029

/EIN News/ -- OTTAWA, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La forte activité en construction d’ouvrages de génie civil dans la province fera grimper l’emploi dans le secteur de la construction et de l’entretien à Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’à un sommet de près de 16 000 travailleurs en 2029, avant un recul qui pourrait aller jusqu’à 940 travailleurs de moins (-6 %) par rapport à 2022, d’ici 2032.



Selon les prévisions du rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2023–2032 pour Terre-Neuve-et-Labrador publié aujourd’hui par ConstruForce Canada, la province traverse une période de croissance. Les hausses continues dans les segments des nouvelles habitations, des immeubles institutionnels et des ouvrages de génie civil ont fait grimper l’emploi dans les secteurs résidentiel et non résidentiel en 2022. Parallèlement, le ralentissement de la croissance de la population active en construction pour la province a contribué à établir des taux de chômage aussi bas que 10 % durant les mois d’été.

Les analyses prévoient ensuite des augmentations modérées en construction résidentielle à court terme (soit jusqu’en 2025), stimulées par un taux de migration élevé vers la province et une forte activité en construction non résidentielle.

« Le secteur de la construction et de l’entretien à Terre-Neuve-et-Labrador est bien positionné pour résister à tout recul imminent qui découlerait de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement de l’économie mondiale à court terme, affirme Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Le marché de l’habitation de la province devrait poursuivre sa croissance étant donné son abordabilité relative. Quant à l’activité en construction non résidentielle, elle devrait atteindre un sommet en raison des travaux de la plateforme de forage en mer de West White Rose et, plus tard, du projet Bay du Nord de l’entreprise Equinor. À plus long terme, les perspectives demeurent toutefois limitées par le profil d’âge plus élevé, le déclin de la population et l’achèvement de grands projets. »

Le vieillissement de la main-d’œuvre pourrait représenter un défi de taille pour le secteur de la construction de la province. On estime que 5 700 travailleurs, soit 29 % de la population active de 2022, prendront leur retraite de 2023 à 2032. Au cours de la même période, le secteur devrait recruter seulement 3 400 nouveaux venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins.

Bien qu’un certain nombre de grands projets proposés supplémentaires fassent l’objet d’un suivi, ceux-ci ne sont pas inclus dans l’analyse de ConstruForce à l’heure actuelle. De plus, l’analyse de ConstruForce ne tient pas compte de l’objectif du gouvernement fédéral de doubler le nombre de nouvelles habitations construites au Canada au cours de la prochaine décennie ni de l’augmentation prévue de la demande de services de construction liée à la rénovation des immeubles résidentiels et des immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) existants dans le cadre des efforts d’électrification de l’économie.

« Le secteur de la construction de Terre-Neuve-et-Labrador a repris de façon marquée en 2022. Grâce au redressement de l’économie mondiale et à la hausse de la demande en électrification, le secteur de la construction de la province est bien positionné pour apporter une contribution importante à la réussite économique du pays », indique Terry French, président de la Construction Labour Relations Association of Newfoundland and Labrador.

Le perfectionnement de gens de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d’apprentissage provincial.

Avant la pandémie de COVID-19, les nouvelles inscriptions dans les 11 principaux programmes de métiers de la construction étaient à la baisse, ce qui signifie que moins de nouveaux compagnons entraient sur le marché du travail par rapport à la dernière décennie. Tout comme les nouvelles inscriptions, le nombre d’apprentis achevant leur formation était en baisse en 2020, même si cette diminution était plus modérée. Les nouvelles inscriptions diminuent plus rapidement que l’emploi dans les métiers, entraînant un risque que le nombre de nouveaux compagnons certifiés ne suffise pas à répondre aux besoins en main-d’œuvre à long terme.

Selon les prévisions concernant les nouvelles inscriptions, plusieurs métiers risquent de connaître une pénurie de nouveaux compagnons d’ici 2032. Parmi ces métiers, citons ceux d’électricien de construction, de monteur de charpentes métalliques, de conducteur de grue mobile, de soudeur et de tuyauteur.

« Le secteur de la construction continue de porter attention à la constitution d’une population active plus diversifiée et plus inclusive. À cette fin, des efforts sont déployés continuellement pour accroître le recrutement et la formation de jeunes travailleurs, de personnes issues de groupes en quête d’équité traditionnellement sous-représentés dans le secteur de la construction et de personnes provenant de l’extérieur du pays en ayant recours à l’immigration permanente », affirme Darin King, directeur général de Building Trades of Newfoundland and Labrador.

En 2022, quelque 1 780 femmes travaillaient dans le secteur de la construction de Terre-Neuve-et-Labrador, soit une hausse de près de 300 travailleuses comparativement à 2021. Parmi elles, 60 % étaient en poste sur les chantiers (directement dans les projets de construction), tandis que les autres (40 %) travaillaient hors chantier, principalement dans des postes administratifs et de gestion. Or, des 15 200 personnes de métier travaillant dans le secteur, les femmes ne représentaient que 7 % de la main-d’œuvre totale.

La population autochtone offre également des possibilités de recrutement pour le secteur de la construction de Terre-Neuve-et-Labrador. En 2021, les travailleurs autochtones représentaient environ 9 % de la population active du secteur de la construction de la province. Cette proportion correspond à celle observée en 2016 et à la proportion des Autochtones dans la population active globale. Le secteur de la construction pourrait devoir redoubler d’efforts pour renforcer le recrutement auprès des travailleurs autochtones étant donné que ces derniers semblent prédisposés à y faire carrière et que la population autochtone est celle qui affiche la croissance la plus rapide au Canada.

Le secteur de la construction entend également accroître le recrutement des nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances antérieures en matière d’établissement, la province devrait accueillir une moyenne d’environ 3 770 nouveaux arrivants chaque année de 2023 à 2032, de sorte que la population immigrée sera un facteur clé de croissance de la population active. En 2021, les nouveaux arrivants au Canada et les immigrants établis représentaient environ 2 % de la main-d’œuvre en construction de la province.

L’accroissement du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux arrivants au Canada aiderait énormément le secteur de la construction de Terre-Neuve-et-Labrador à satisfaire ses besoins en main-d’œuvre futurs.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l’entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d’œuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d’un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l’accroissement des compétences et de la productivité de la main-d’œuvre, l’amélioration des modalités de formation, l’offre d’outils relatifs aux ressources humaines aidant à l’adoption de pratiques exemplaires ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à ferreira@construforce.ca, ou par téléphone, au 613-569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l’entretien de la province. Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Terry French

Président

Construction Labour Relations Association of Newfoundland and Labrador

709-753-5770

Darin King

Directeur général

Trades NL : Building Trades of Newfoundland & Labrador

709-726-4560

Financé par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada.