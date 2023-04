Final state transportation budget boosts funding for highways, ferries, traffic safety and the Climate Commitment Act / El presupuesto estatal final de transporte impulsa la financiación de carreteras, transbordadores, seguridad vial y la Ley de…

Ver más abajo para la versión en español

OLYMPIA— Budget leaders in the Washington State Legislature announced an agreement today for $13.5 billion to fund the state’s transportation needs over the next two years. Earlier today, HB 1125 passed off the House floor unanimously with a vote of 98-0.

The budget addresses legislative and gubernatorial priorities, as well as the continuation of projects in previous legislative budgets, notably last year’s Move Ahead Washington package (almost $17 billion) and the 2015 Connecting Washington package ($16 billion investment). Both packages are funded over 16 years.

“This budget honors our commitment to the people of Washington—a commitment to keeping key projects on schedule, investing in our vital ferry system, improving traffic safety, promises to combat climate change, and focuses on equity and overburdened communities,” said Rep. Jake Fey (D-Tacoma), who chairs the House’s Transportation Committee.

This budget funds:

Eliminating delays on major highway projects

Investing in Washington State Ferries (WSF)

Improving traffic safety

Reducing carbon emissions as part of the Climate Commitment Act (CCA), including improving equity and investing in overburdened communities

Additional workforce equity investments to attract women and people of color into transportation-related careers

“There’s $5.4 billion in this budget to fund highway improvements and preservation, including many of our state’s most critical projects such as the Puget Sound Gateway program that extends SR 167 from Puyallup to the Port of Tacoma, the US 395 North Spokane Corridor, and the I-5 Bridge Replacement Program connecting Washington and Oregon,” Fey said.

Additionally, $1 billion is going towards fully funding the state’s legal and moral obligation to correct fish passage barriers across the state.

The health of our state’s ferry system is a central focus of this budget as well. $1.3 billion will keep WSF’s existing fleet in good shape, while moving ahead with the construction of five new hybrid-electric vessels, later this biennium. Money in the ferries also invests in people, providing necessary funds for workforce development, recruitment, training, and reducing barriers to those who enter the maritime sector.

“Last weekend, the M/V Walla Walla went aground near Bainbridge Island. This highlights why maintaining our existing fleet and building new vessels is especially critical now—so many of our communities rely on safe and reliable service on our waterways,” said Fey. “The passage of my ferry procurement bill will get the process started to fund these new ferries in a timely and efficient manner.”

“This budget also addresses WSF’s employment process. It supports WSF’s diversity, equity, and inclusion efforts, recruitment and retention, mentorship, and apprenticeship programs, and will create a partnership with the Seattle Maritime Academy to enhance training and recruit diverse students for the ferry workforce,” said Fey.

Traffic safety is also a critical investment in this year’s transportation budget. Funding will go towards installing speed safety cameras in active work zones, implementation of a young driver safety program, bicycle and pedestrian projects and improvements, and $2.6 billion to improve recruitment and retention efforts at the Washington State Patrol.

“Consistent patrols are a key part of keeping our highways safe for all users. In a time where our state is seeing alarming increases in serious and fatal crashes on our roadways, it is imperative to attract great candidates to careers with the State Patrol,” said Fey.

“The Legislature must not only hire more people to help protect people on the roads, but also broaden its outreach to candidates that are more reflective of the various communities WSP serves,” continued Fey. “My state trooper bill was designed to attract and retain sufficient numbers of troopers for the protection of the citizens of our state.”

This year’s budget also reflects the legislature’s commitment to reducing greenhouse gas emissions from the transportation sector, by allocating nearly $1 billion dollars from Washington’s Climate Commitment Act (CCA), which passed in 2021.

Earlier this year, in February, the state had its first CCA auction. The proceeds from CCA auctions will be used to invest in bicycle and pedestrian infrastructure, public transit service and to invest in projects across the state that will electrify ports, vehicles and other transportation equipment.

“It is imperative that we commit at least 35 percent of these funds to projects and programs that benefit overburdened communities and ensure that agencies incorporate environmental justice principles into the selection process for grant programs to do this work in the decades ahead,” said Fey.

“This year, the House Democrats and House Republicans worked side-by-side on this budget, and then worked in tandem with the Senate to ensure a final piece of legislation both chambers would be happy with,” said Fey. “It was truly a bipartisan and bicameral effort.”

For more information:

Budget details from the House Office of Program Research available at https://fiscal.wa.gov/statebudgets/transportationbudgetmain

————————————————

OLYMPIA— Los líderes presupuestarios de la Legislatura del Estado de Washington anunciaron hoy un acuerdo por $13.5 mil millones para financiar las necesidades de transporte del estado durante los próximos dos años. Hace unos momentos, la propuesta de ley HB 1125 fue aprobada en la Cámara con una votación de 98-0.

El presupuesto aborda las prioridades legislativas y gubernamentales, así como la continuación de proyectos en presupuestos legislativos anteriores, en particular el paquete Move Ahead Washington del año pasado (casi $17 mil millones) y el paquete Connecting Washington 2015 ($16 mil millones de inversión). Ambos paquetes se financian durante 16 años.

“Este presupuesto honra nuestro compromiso con el pueblo de Washington: un compromiso que mantiene proyectos clave en el tiempo acordado, invierte en nuestro vital sistema de transbordadores, mejora la seguridad del tráfico, promete combatir el cambio climático y se enfoca en la equidad y las comunidades sobrecargadas”, dijo el Representante Jake Fey (D-Tacoma), quien preside el Comité de Transporte de la Cámara.

Este presupuesto financia:

Eliminación de retrasos en los principales proyectos de carreteras

Invertir en transbordadores del estado de Washington (WSF)

Mejorar de la seguridad del tráfico

Reducir las emisiones de carbono como parte de la Ley de Compromiso Climático (CCA), incluida la mejora de la equidad y la inversión en comunidades sobrecargadas

Inversiones adicionales de equidad en la fuerza laboral para atraer a mujeres y personas de color a carreras en el sector del transporte

“Hay $5.4 mil millones en este presupuesto para financiar mejoras y conservación de carreteras, incluyendo muchos de los proyectos más críticos de nuestro estado, como el programa Puget Sound Gateway que extiende la SR 167 desde Puyallup hasta el puerto de Tacoma, el corredor US 395 North Spokane y el Programa de reemplazo del puente I-5 que conecta Washington y Oregón”, dijo Fey.

Además, $1 mil millones se destinarán a financiar por completo la obligación legal y moral del estado de corregir las barreras de paso de peces en todo el estado.

La salud del sistema de transbordadores de nuestro estado también es un enfoque central de este presupuesto. $1.3 mil millones mantendrán la flota existente de WSF en buen estado, mientras avanzan con la construcción de cinco nuevos buques híbridos eléctricos, a finales de este bienio. El dinero para transbordadores también se invierte en las personas, proporcionando los fondos necesarios para el desarrollo de la fuerza laboral, el reclutamiento, la capacitación y la reducción de las barreras para quienes ingresan al sector marítimo.

“El fin de semana pasado, el M/V Walla Walla encalló cerca de Bainbridge Island. Esto subraya por qué mantener nuestra flota existente y construir nuevas embarcaciones es especialmente crítico ahora: muchas de nuestras comunidades dependen de un servicio seguro y confiable en nuestras vías fluviales”, dijo Fey. “La aprobación de mi proyecto de ley de adquisición de transbordadores iniciará el proceso para financiar estos nuevos transbordadores de manera oportuna y eficiente”.

“Este presupuesto también aborda el proceso de empleo del WSF. Apoya los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión de WSF, el reclutamiento y la retención, la tutoría y los programas de aprendizaje, y creará una asociación con la Academia Marítima de Seattle para mejorar la capacitación y reclutar estudiantes diversos para la fuerza laboral de los transbordadores”, dijo Fey.

La seguridad vial también es una inversión crítica en el presupuesto de transporte de este año. El financiamiento se destinará a la instalación de cámaras de seguridad de velocidad en zonas de trabajo activas, la implementación de un programa de seguridad para conductores jóvenes, proyectos y mejoras para ciclistas y peatones, y $2.6 mil millones para mejorar los esfuerzos de reclutamiento y retención en la Patrulla del Estado de Washington.

“Las patrullas constantes son una parte clave para mantener nuestras carreteras seguras para todos los usuarios. En un momento en el que nuestro estado está experimentando un aumento alarmante de accidentes graves y fatales en nuestras carreteras, es imperativo atraer a excelentes candidatos para carreras en la Patrulla Estatal”, dijo Fey.

“La Legislatura no solo debe contratar a más personas para ayudar a proteger a las personas en las carreteras, sino también ampliar su alcance a candidatos que reflejen más las diversas comunidades a las que sirve la patrulla estatal”, continuó Fey. “Mi proyecto de ley de policía estatal fue diseñado para atraer y retener un número suficiente de individuos para la protección de los ciudadanos de nuestro estado”.

El presupuesto de este año también refleja el compromiso de la legislatura de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte, mediante la asignación de casi mil millones de dólares de la Ley de Compromiso Climático (CCA) de Washington, que se aprobó en 2021.

A principios de este año, en febrero, el estado tuvo su primera subasta de CCA. Los ingresos de las subastas de CCA se utilizarán para invertir en infraestructura para bicicletas y peatones, servicio de transporte público y para invertir en proyectos en todo el estado que electrificarán puertos, vehículos y otros equipos de transporte.

“Es imperativo que comprometamos al menos el 35 por ciento de estos fondos a proyectos y programas que beneficien a las comunidades sobrecargadas y aseguremos que las agencias incorporen los principios de justicia ambiental en el proceso de selección de los programas de subvenciones para hacer este trabajo en las próximas décadas”, dijo Fey.

“Este año, los demócratas y los republicanos de la Cámara trabajaron codo con codo en este presupuesto y luego trabajaron en conjunto con el Senado para garantizar una legislación final con la que ambas cámaras estarían contentas”, dijo Fey. “Fue realmente un esfuerzo bipartidista y bicameral”.

Para más información:

Los detalles del presupuesto de House Office of Program Research están disponibles en: https://fiscal.wa.gov/statebudgets/transportationbudgetmain