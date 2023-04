Desjardins, fier partenaire du programme Cycliste averti de Vélo Québec!

/EIN News/ -- Une flotte de vélos pour mon école



SAINTE-THÉRÈSE, Québec, 21 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec le soutien du Mouvement Desjardins que Vélo Québec a lancé aujourd’hui la 9e saison de son programme Cycliste averti, en remettant à l’école Le Tandem de Sainte-Thérèse, l’une des 4 flottes de vélos qui seront offertes cette année à autant de milieux scolaires. Depuis ses débuts en 2015, le programme a formé quelque 17 994 enfants de 163 écoles issues de 14 régions, et les a outillés afin qu’ils puissent se déplacer à vélo de façon sécuritaire et plus autonome.



L’initiative « Une flotte de vélos pour mon école » est le fruit d’un partenariat conclu en 2020 entre Vélo Québec et Desjardins afin de remettre annuellement deux flottes de 15 vélos et casques à des écoles participant au programme Cycliste averti. Cette année, Vélo Québec bonifie l’initiative en offrant 2 flottes supplémentaires, pour un total de 60 vélos et casques remis dans 4 écoles de 4 régions du Québec, à Baie-Comeau, Magog, Montréal et Sainte-Thérèse.

Les vélos seront prioritairement utilisés pour permettre aux jeunes de 5ème et 6ème année du primaire de prendre part à Cycliste averti, le programme d’éducation cycliste en milieu scolaire développé par Vélo Québec. Chaque élève bénéficie d’une quinzaine d’heures d’enseignements théoriques et pratiques, en milieu fermé et sur la route, et reçoit un bulletin rendant compte de ses progrès à l’issue d’un examen individuel sur route.

« Les enseignants sont nos partenaires pour former les enfants à la pratique sécuritaire et autonome du vélo. Nous leur sommes reconnaissants de consacrer une douzaine d’heures de leur temps d’enseignement à ces apprentissages. À notre tour de les aider en facilitant leur accès à des vélos en bon état. C’est un souci logistique de moins pour eux et la porte ouverte vers encore plus d’activités à vélo » a expliqué madame Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec.

« Je tiens également à souligner l’impact environnemental que peut avoir un programme comme celui-ci, en rendant plus accessible un moyen de transport actif. En tant qu'entreprise socialement responsable, Desjardins a choisi de contribuer au développement durable et à la lutte aux changements climatiques. C’est en soutenant des initiatives comme celle-ci que nous pouvons ensemble contribuer à prendre soin de notre planète, un changement à la fois. » a mentionné madame Louise Filion, Présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Thérèse-De Blainville et représentante de Desjardins.

Cycliste averti bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Cycliste averti est aussi rendu possible grâce au soutien et à l’appui financier du ministère de l’Éducation, et de la Société de l’assurance automobile du Québec. www.velo.qc.ca

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 407,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

