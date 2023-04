Cayetano's Bayanihan Caravan brings aid to flood victims in Cavite

Not wanting to set aside the needs of victims of previous disasters, Senator Alan Peter Cayetano on Thursday extended assistance to hundreds of flood victims in Noveleta, Cavite.

The 248 recipients, who were victimized by severe tropical storm Paeng that hit the region in October 2022, received P3,000 in cash aid each under Cayetano's Emergency Response Department (ERD) program.

The residents were also able to request help with their medical expenses - hospital bills, laboratory fees, medical procedures, and medicines - through a help desk.

The ERD and the medical help desk is part of Senators Alan and Pia Cayetano's joint initiative called 'Bayanihan Caravan,' which visits various parts of the country to provide various assistance to Filipino families in need.

Roslyn Caranto, one of the recipients, thanked the sibling senators for the "huge help."

"Maraming salamat po dahil makakatulong po ito sa akin sa pagkain at pang-gastos araw-araw," Caranto said.

The other recipients shared Caranto's sentiment, with some saying they will use the assistance for their children's education needs.

The caravan was organized with the help of Noveleta Vice Mayor Arlynn Torres, Councilor Dave Manalo, and Rev. Emer Jason Grepo.

Bayanihan Caravan ni Cayetano naghatid ng tulong sa mga biktima ng baha sa Cavite

Bilang pagtupad niya sa paninindigang hindi dapat kinakalimutan ang mga nasalanta ng mga nakaraang sakuna, nagpaabot ng tulong si Senador Alan Peter Cayetano nitong Huwebes sa daan-daang biktima ng baha sa Noveleta, Cavite.

Ang 248 na residente na nabiktima ng severe tropical storm Paeng na tumama sa rehiyon noong Oktubre 2022 ay nakatanggap ng tig-P3,000 na cash assistance sa ilalim ng programang Emergency Response Department (ERD) ni Cayetano.

Nagkaroon din ng help desk kung saan naidulog ng mga residente ang kanilang mga gastusing medikal, kabilang na ang mga bayarin sa ospital, bayad sa pagpapa-laboratoryo, mga medical procedure, at mga gamot.

Ang ERD at ang medical help desk ay bahagi ng magkatuwang na inisyatibo nina Senador Alan at Pia Cayetano na 'Bayanihan Caravan,' na bumibisita sa iba't ibang bahagi ng bansa para magbigay ng iba't ibang tulong sa mga pamilyang Pilipino na nangangailangan.

Si Roslyn Caranto, isa sa mga nakatanggap, ay nagpasalamat sa magkapatid na Cayetano sa "malaking tulong."

"Maraming salamat po dahil makakatulong po ito sa akin sa pagkain at pang-gastos araw-araw," ani Caranto.

Ang ibang mga nakatanggap ay nagsabing gagamitin din ang nakuhang tulong sa mga pangunahing pangangailangan ng pamilya at sa eskwela ng kanilang mga anak.

In-organisa ang caravan sa tulong nina Noveleta Vice Mayor Arlynn Torres, Councilor Dave Manalo, at Rev. Emer Jason Grepo.