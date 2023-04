Berichtigung: Der Film „The Wolf of Wall Street“ startet von Aventus unterstütztes NFT-Angebot

Share This Article

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums des Films hat sich Aventus mit den Rechteinhabern von The Wolf of Wall Street zusammengetan, um eine historische Kollektion von NFTs zu produzieren

/EIN News/ -- LONDON, April 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aventus, ein Anbieter von Web3-Lösungen für Unternehmen, hat sich mit den Inhabern der Filmrechte für The Wolf of Wall Street und weltweit führenden Filmproduzenten und Redakteuren zusammengetan, um die „The Wolf of Wall Street Experience“ zu entwickeln: eine Reihe von NFT-Drops, die auch als Schlüssel zum Freischalten weiterer Teile des Erlebnisses dienen.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von fast 400 Millionen Dollar, fünf Oscar-Nominierungen, darunter für den besten Film, und einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die meisten Schimpfwörter in einem Film ist der Einfluss von The Wolf of Wall Street auf die Populärkultur auch fast ein Jahrzehnt nach seinem Erscheinen ungebrochen, und die Memes des Films werden weiterhin millionenfach verwendet.

„The Wolf of Wall Street Experience“ bietet Fans des Films und Web3-Enthusiasten Zugang zu exklusiven Inhalten, Belohnungen und Erlebnissen über eine Reihe von limitierten NFT-Drops. Die NFTs werden exklusives Material in Zusammenhang mit dem Film enthalten, darunter neue Blickwinkel auf ikonische Szenen sowie authentische Outfits der Darsteller, Requisiten und andere Erinnerungsstücke. Darüber hinaus werden reale und virtuelle Erlebnisse stattfinden, darunter eine Feier im Hollywood-Stil zum Jubiläum im Dezember.

Der Start ist für das zweite Quartal 2023 geplant, mit zusätzlichen Vorteilen für frühe Teilnehmer in der Community. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: www.wolfofwallstreet.io .

Die NFTs werden vom kohlenstoffneutralen Aventus Network erstellt, das eine Layer-1-Blockchain (Parachain) von Polkadot ist. Das bedeutet, dass das Projekt die Vorteile des Polkadot-Ökosystems voll ausschöpfen wird, einschließlich verbesserter Skalierbarkeit, Geschwindigkeit, Interoperabilität und Sicherheit. Es bedeutet auch, dass NFT-Inhaber in der Lage sein werden, die Vorteile der Interoperabilität von mehr als 50 Blockchains, einschließlich Ethereum, in vollem Umfang zu nutzen.

Alan Vey, Gründer und CEO von Aventus, kommentierte dies wie folgt: „The Wolf of Wall Street ist einer der ikonischsten Filme nicht nur in der Populärkultur im Allgemeinen, sondern auch in der Blockchain-Community im Besonderen. Wir sind begeistert, dass wir diesen Film ins Web3 bringen können und Teil eines historischen Moments für die Branche sind, da das Segment der Blockbuster der jüngste Sektor ist, der die Vorteile von NFTs für den Aufbau von Communitys und das Engagement nutzt.“

Gavin Wood, Gründer von Polkadot und Ethereum, fügte hinzu: „Das Parachain-Ökosystem von Polkadot zielt darauf ab, Blockchains dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, indem es verbesserte Skalierbarkeit, Sicherheit und Interoperabilität bietet. Es ist wunderbar, zu sehen, wie Aventus diese Unterstützung nutzt, um dieses wirklich bahnbrechende Projekt zu ermöglichen.“

Über Aventus

Aventus führt Unternehmen an Web3 heran und ermöglicht es ihnen, neue Einnahmequellen zu erschließen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und ihr Geschäft zukunftssicher zu machen. Mit einer kombinierten Erfahrung von mehr als sieben Jahrzehnten in den Bereichen Web3 und Unternehmensführung arbeitet Aventus mit jedem Unternehmen zusammen, um potenzielle Anwendungsfälle auszuloten und ein SaaS-ähnliches Produkt anzupassen sowie die Lösung zu pflegen und zu verwalten – damit sich die Unternehmen auf das konzentrieren können, was sie am besten können.

