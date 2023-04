Antimicrobial Coatings Market Size Predicted to Reach USD 11.0 billion by 2030 (Updated PDF 2023)

Antimicrobial Coatings Market

Based on end-user, the healthcare segment held the majority share in 2020. By region, the Europe region is expected to cite the fastest CAGR by 2030.

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, April 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research has published a study report with the title Antimicrobial Coatings Market Size was Valued at USD 3.7 billion in 2020, and is Projected to Garner USD 11.0 billion by 2030, registering a CAGR of 11.5% from 2021 to 2030.

This report provides a comprehensive overview of the Antimicrobial Coatings Market, including an in-depth analysis of market trends, key segments, investment opportunities, value chain analysis, regional landscape, and competitive scenarios. It offers valuable insights for established market players, new entrants, investors, and other stakeholders to devise effective strategies and make informed decisions to enhance their market position. The report is a valuable resource for anyone seeking to gain a deeper understanding of the Antimicrobial Coatings Market and its growth potential in the future.

๐„๐ฑ๐ญ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐›๐ข๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐ข๐ง ๐œ๐š๐ญ๐ก๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ, ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ, ๐ฆ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ & ๐ญ๐ซ๐š๐ฒ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ฆ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ž๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐ฌ๐จ ๐š๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฆ๐ข๐ณ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ข๐ฌ๐ค ๐จ๐Ÿ ๐ฌ๐ฉ๐ซ๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐ซ๐ž๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ๐ค๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐›๐ข๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐œ๐ก ๐š๐ฌ ๐ž๐ง๐ก๐š๐ง๐œ๐ž๐ ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐Ÿ๐š๐œ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ž๐š๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž, ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ž๐ ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐จ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐œ๐ž, ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐›๐ข๐š๐ฅ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ง๐ญ ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐›๐ข๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ก๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐š๐ซ๐ž ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐›๐ข๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ. ๐Ž๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐ก๐š๐ง๐, ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ž๐ง๐ญ ๐ซ๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ž๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐จ๐ฑ๐ข๐œ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ก๐ข๐ง๐๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ญ๐จ ๐ฌ๐จ๐ฆ๐ž ๐ž๐ฑ๐ญ๐ž๐ง๐ญ. ๐‡๐จ๐ฐ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ, ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐š๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐›๐ข๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐œ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:

Antimicrobial coatings play a vital role in healthcare industry. Healthcare facilities tend to face the risk of healthcare associated infections (HAIs). Antimicrobial coatings help to minimize the spread and risk of microbes and germs that are usually present on high touch surface areas such as switches, doorknobs, and others, in healthcare facilities. In addition, antimicrobial coatings are used on catheters, surgical devices, medical instruments & trays, and medical electronics in order to minimize the risk of spreading infections. Other examples such as medical fabrics, gloves, surgical masks, bandages, and woven & non-woven hospital textiles, use antimicrobial coating products for minimizing the risk of healthcare associated infections. Coupled with technological advancement, antimicrobial coatings can also be used on medical implants, which is driving their demand in the global market.

โœ ๐“๐จ๐ฉ ๐€๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐›๐ข๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ

โ€ข Advanced Nanotech Lab (ANT Lab)

โ€ข Novapura AG

โ€ข Axalta Coating Systems, LLC

โ€ข Apogee Enterprises Inc.

โ€ข Akzo Nobel N.V.

โ€ข Sciessent LLC

โ€ข Pylon Coatings

โ€ข PPG Industries, Inc.

โ€ข The Sherwin Williams Company

โ€ข Nippon Paint Holdings.

โœ ๐€๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐›๐ข๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: โ€“

The report offers a detailed segmentation on the global antimicrobial coatings market based on type, end-use industry and region.

By Material

โ€ข Metallic Coatings

โ€ข Non-Metallic Coatings

By Type

โ€ข Cardiac Implants

โ€ข Orthopedic Implants

โ€ข Dental Implants

โ€ข Neurological Implants

โ€ข Other Implants

Based on region, the market across Europe held the lionโ€™s share in 2020, garnering nearly two-fifths of the total market. In addition, the same segment is projected to cite the fastest CAGR of 12.4% during the forecast period. Other regions analyzed in the market include North America, Asia-Pacific and LAMEA.

Key Benefits For Stakeholders

โ€ข Porterโ€™s five forces analysis helps analyze the potential of buyers & suppliers and the competitive scenario of the industry for strategy building.

โ€ข It outlines the current market trends and future estimations of global antimicrobial coatings market from 2020 to 2030 to understand the prevailing opportunities and potential investment pockets.

โ€ข The major countries in the region have been mapped according to their individual revenue contribution to the regional market.

โ€ข The key drivers, restraints, and opportunities and their detailed impact analysis are explained in the study.

โ€ข The profiles of key players and their key strategic developments are enlisted in the report.

Our Market Research Solution Provides You Answer to Below Mentioned Question:

โ€ข Which are the driving factors responsible for the growth of market?

โ€ข Which are the roadblock factors of this market?

โ€ข What are the new opportunities, by which market will grow in coming years?

โ€ข What are the trends of this market?

โ€ข Which are main factors responsible for new product launch?

โ€ข How big is the global & regional market in terms of revenue, sales and production?

โ€ข How far will the market grow in forecast period in terms of revenue, sales and production?

โ€ข Which region is dominating the global market and what are the market shares of each region in the overall market in 2022?

โ€ข How will each segment grow over the forecast period and how much revenue will these segments account for in 2030?

โ€ข Which region has more opportunities?

By Region Outlook

โ€ข North America

(U.S., Canada, Mexico)

โ€ข Europe

(Germany, France, UK, Italy, Spain, Rest of Europe)

โ€ข Asia-Pacific

(Japan, China, India, Rest of Asia-Pacific)

โ€ข LAMEA

(Brazil, Saudi Arabia, South Africa, Rest of LAMEA)

