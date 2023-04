Author Joel Gandara Releases His New Book "31 Days to Become a Better Man"

31 Days to Become a Better Man: Level Up in All Areas of Your Life!

Helping Men Level Up in All Areas of Their Lives

FORT LAUDERDALE, FL, UNITED STATES, April 20, 2023/ EINPresswire.com / -- Author Joel Gandara has released his latest book, " 31 Days to Become a Better Man ". The book is a comprehensive guide to help men of all ages become better versions of themselves, both personally and professionally.In his book, Gandara shares his personal experiences and insights on how to develop strong values, cultivate positive habits, and build healthy relationships. He provides practical tips and advice on how to enhance one's physical, mental, and emotional well-being, and how to create a fulfilling and purposeful life."31 Days to Become a Better Man" is an easy-to-read, yet informative and thought-provoking guide that is suitable for men of all walks of life. Whether you are a young man just starting out in life, or an established professional looking to make a change, this book offers valuable lessons and tools to help you achieve your goals."This book is a must-read for any man looking to take control of his life and become the best version of himself," said Gandara. "I believe that by making small changes every day, anyone can achieve great things and live a life of purpose and fulfillment."Gandara is an accomplished entrepreneur and speaker, with years of experience in the personal development industry. He is passionate about helping men live their best lives and reach their full potential."31 Days to Become a Better Man" is available for purchase on Amazon in both paperback, hardcover and Kindle formats. To learn more about the book, visit: https://a.co/d/ipafUVu For media inquiries, please contact: Justin Seedman, 954-802-4071, JustinSeedman@MorroCapital.comMore information available at:Spanish:Joel Gándara ha lanzado su último libro, "31 días para convertirte en un mejor hombre." El libro es una guía completa para ayudar a hombres de todas las edades a convertirse en mejores versiones de sí mismos.En su libro, Joel Gándara comparte sus experiencias personales y conocimientos de sus más de 30 años de coaching profesional. Proporciona consejos prácticos para mejorar el bienestar físico, mental y emocional, y cómo crear una vida satisfactoria y con propósito. Además, ayuda a desarrollar valores sólidos, cultivar hábitos positivos y construir relaciones saludables."31 días para convertirte en un mejor hombre" es una guía informativa, estimulante y fácil de leer destinada a hombres en cualquier etapa de la vida; desde un joven al inicio de su carrera hasta un profesional establecido que busca el máximo de su potencial. También ofrece valiosas lecciones y herramientas para ayudar a cualquier hombre a alcanzar sus metas."Creo que al hacer pequeños cambios cada día, cualquier hombre puede lograr grandes cosas y vivir una vida con propósito y satisfacción", comenta Joel.Joel Gándara es un empresario hispano-americano, autor y orador motivacional con experiencia en potenciar el desarrollo personal de cada persona. Ha trabajado con una amplia gama de clientes; desde empresarios principiantes hasta ejecutivos de grandes empresas. Su liderazgo en negocios y en el campo de desarrollo personal ha ayudado a muchos a lograr sus objetivos."31 días para convertirte en un mejor hombre: ¡Súbele un nivel a cada área de tu vida!” de Joel Gándara está disponible en español e inglés.Más información disponible en: