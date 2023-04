EDENRED : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 - Edenred débute l’année par une nouvelle forte croissance de ses revenus en tirant pleinement parti de sa plateforme digitale

/EIN News/ -- Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023

Edenred débute l’année par une nouvelle forte croissance de ses revenus en tirant pleinement parti de sa plateforme digitale

Edenred entame l’exercice 2023 par une croissance de ses revenus encore supérieure à celle de l’an dernier



Revenu total de 557 millions d’euros, en croissance de +26,8% en données publiées (+25,7% en données comparables)

de 557 millions d’euros, en données publiées (+25,7% en données comparables) Chiffre d’affaires opérationnel de 519 millions d’euros au premier trimestre, en progression de + 21,8 % en données publiées (+20,4% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2022

de 519 millions d’euros au premier trimestre, en données publiées (+20,4% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2022 C roissance organique à deux chiffres de l’activité dans toutes l es zones géographi qu es et toutes les lignes de métier

de l’activité Les autres revenus ont triplé par rapport à l’an dernier, s’établissant à 38 millions d’euros contre 13 millions d’euros au premier trimestre 2022, portés à la fois par un fort volume d’activité et par la hausse des taux d’intérêt dans toutes les régions



Avec la volonté de s’engager plus encore sur l’information liée aux enjeux climatiques, Edenred est devenu supporter officiel de la TCFD1







Edenred récolte les fruits de la bonne exécution de sa stratégie Beyond et du succès de sa politique d’innovation



Edenred profite pleinement de ses investissements technologiques lui permettant d’apporter des solutions toujours plus efficaces et simples d’utilisation

lui permettant d’apporter des solutions toujours plus efficaces et simples d’utilisation Poursuite d’une forte dynamique commerciale , notamment auprès des PME, sur des marchés qui restent largement sous-pénétrés dans les 3 lignes de métiers du Groupe

, notamment auprès des PME, sur des marchés qui restent largement sous-pénétrés dans les 3 lignes de métiers du Groupe Avantages aux salariés : attractivité renforcée de l’offre Ticket Restaurant® et des solutions Beyond Food (engagement des salariés, mobilité) visant à améliorer le pouvoir d’achat des salariés

de l’offre Ticket Restaurant® et des solutions Beyond Food (engagement des salariés, mobilité) visant à améliorer le pouvoir d’achat des salariés Mobilité professionnelle : succès continu de l’offre Beyond Fuel, porté notamment par les solutions innovantes et 100% digitalisées de gestion de la maintenance et des frais de péage

de l’offre Beyond Fuel, porté notamment par les solutions innovantes et 100% digitalisées de gestion de la maintenance et des frais de péage Solutions complémentaires : élargissement de l’offre d’Edenred CSI grâce à l’intégration d’IPS



Edenred confirme ses objectifs pour 2023 :



Croissance organique de l’EBITDA > +12%

Taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA > 70%2 ***







Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Edenred réalise un excellent premier trimestre 2023, dans la continuité de la performance enregistrée en 2022. Nos revenus sont en effet en croissance de plus de 25%, prouvant à nouveau la capacité d’Edenred à proposer des solutions particulièrement adaptées à l’évolution des besoins des entreprises et de leurs salariés. En phase avec les mutations du monde du travail, nos programmes digitaux de paiement à usages spécifiques améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs de même qu’ils renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises. La puissance de notre plateforme digitale nous donne en outre les moyens de développer ou d’intégrer de nouveaux services, par exemple dans le domaine de l’engagement des salariés avec l’acquisition de GOintegro. Nos investissements technologiques nous permettent enfin de proposer des interfaces d'utilisation particulièrement simples, fiables et ergonomiques. Forts de ce début d’année réussi, nous sommes confiants dans nos perspectives pour l’ensemble de l’exercice. »

REVENU TOTAL AU 31 MARS 2023

(en millions d’euros) 1er trimestre 2023 1er trimestre 2022 % Variation publiée % Variation organique Chiffre d’affaires opérationnel 519 426 +21,8% +20,4% Autres revenus 38 13 +189,3% +198,4% Revenu total 557 439 +26,8% +25,7%

Revenu total

Au premier trimestre 2023, le revenu total s’élève à 557 millions d’euros, en hausse de +26,8% en données publiées par rapport au premier trimestre 2022. Cette hausse intègre des effets de change (+0,2%) et des effets de périmètre (+0,9%) positifs. En données comparables, le revenu total est en progression de +25,7%.

Chiffre d’affaires opérationnel

Le chiffre d’affaires opérationnel atteint 519 millions d’euros au premier trimestre 2023, en hausse de +21,8% en données publiées par rapport au premier trimestre 2022. Cette hausse tient compte d’effets de change favorables de +0,6% et d’effets de périmètre positifs de +0,8%. En données comparables, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +20,4%.

Cette progression de l’activité s’inscrit dans la continuité du rythme de croissance soutenu enregistré au cours de l’année 2022. Ainsi, toutes les lignes de métiers et toutes les zones géographiques du Groupe affichent à nouveau une solide croissance à deux chiffres. Plus généralement, la performance reflète la capacité d’Edenred à tirer pleinement profit des avantages de sa plateforme unique en déployant son plan stratégique Beyond 22-25 .

De plus, dans un contexte de pouvoir d’achat contraint, de guerre des talents et de besoin de mieux maîtriser les coûts liés aux flottes de véhicules, Edenred continue de bénéficier de l’attractivité renforcée de ses solutions. La dynamique commerciale est ainsi restée forte au premier trimestre auprès de clients de toutes tailles, qu’ils soient nouveaux ou existants, séduits par une offre large de solutions innovantes, comme par exemple la nouvelle solution de péage complète et digitale Edenred UTA One Next® récemment lancée en Europe.

Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métiers

(en millions d’euros) 1er trimestre 2023 1er trimestre 2022 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 317 256 +23,7% +22,9% Solutions de mobilité professionnelle 136 117 +16,1% +15,6% Solutions complémentaires 66 53 +25,4% +18,7% Total 519 426 +21,8% +20,4%

Le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 61% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, s’élève à 317 millions d’euros au premier trimestre 2023, en progression de +23,7% en données publiées (+22,9% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2022.

Cette forte croissance s’inscrit dans la continuité de la performance enregistrée au quatrième trimestre 2022. Elle reflète en particulier la dynamique commerciale de l’offre Ticket Restaurant®, qui continue de séduire de nombreux nouveaux clients, notamment dans le segment des PME. La croissance de l’activité bénéficie également du relèvement du plafond des valeurs faciales décidé par les pouvoirs publics dans certains pays où opère Edenred. Ces relèvements permettent aux entreprises désireuses de soutenir le pouvoir d’achat de leurs employés d’augmenter la valeur des avantages octroyés. La performance est enfin portée par le succès croissant des solutions Beyond Food, telles que les plateformes d’engagement des salariés qui continuent d’enregistrer un fort succès commercial. Dans ce domaine, Edenred a annoncé l’acquisition de GOintegro, leader des solutions d’engagement, de reward & recognition et de bien-être en Amérique Latine, étendant ainsi son offre d’avantages aux salariés dans la région.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représentent 26% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 136 millions d’euros au premier trimestre 2023, en hausse de +16,1% en données publiées (+15,6% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2022.

Cette progression reflète la solide dynamique des solutions Beyond Fuel, à la fois en Europe avec les solutions de péage et en Amérique Latine avec les solutions de gestion de la maintenance qui poursuivent leur déploiement au Mexique et en Argentine. Par ailleurs, les solutions de recharge électrique en Europe, en partenariat avec ChargePoint, rencontrent un succès croissant auprès des gestionnaires de flottes qu’Edenred accompagne dans la transition progressive vers l’électrification de leur flotte. La croissance du premier trimestre est cependant minorée par la baisse des prix du carburant à la pompe par rapport au premier trimestre 2022.

Le chiffre d’affaires des Solutions complémentaires, regroupant les Services de paiement aux entreprises, les Solutions de motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, s’établit à 66 millions d’euros au premier trimestre 2023 et représente 13% de l’activité du Groupe. Il affiche une progression de +25,4% en données publiées (+18,7% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2022.

Cette croissance reflète une performance solide des services de paiement aux entreprises en Amérique du Nord, opérés via Edenred CSI. Ceux-ci affichent une bonne dynamique commerciale soutenue notamment par le gain de nouveaux contrats dans les secteurs de la gestion immobilière et des clubs de golf. Par ailleurs, l’intégration d’IPS se poursuit et permet à Edenred CSI de proposer à ses clients une offre enrichie avec l’automatisation du traitement des factures.

Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique

(en millions d’euros) 1e trimestre 2023 1e trimestre 2022 % Variation publiée % Variation organique Europe 324 270 +20,1% +20,5% Amérique latine 150 123 +21,9% +16,0% Reste du monde 45 33 +35,5% +35,5% Total 519 426 +21,8% +20,4%

En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 324 millions d’euros au premier trimestre, affichant une croissance de +20,1% en données publiées (+20,5% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2022. L’Europe représente 62% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe au premier trimestre 2023.

En France, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 86 millions d’euros au premier trimestre, en hausse de +13,5% en données publiées, ainsi qu’en données comparables. Cette croissance reflète la très bonne performance des activités d’Avantages aux salariés, en particulier l’offre Ticket Restaurant® qui continue de séduire de nombreux clients, à la fois grands comptes et PME. Les solutions Beyond Food connaissent également un fort succès, à l’image de la plateforme d’engagement des salariés ProwebCE. Celle-ci s’est d’ailleurs enrichie d’un nouveau partenariat avec Carrefour Voyages dont vont pouvoir bénéficier ses 7 millions de salariés utilisateurs.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Europe (hors France) s’établit à 238 millions d’euros au premier trimestre 2023 et affiche une progression de +22,7% en données publiées (23,3% en données comparables) par rapport à 2022. Cette performance reflète la forte dynamique de l’activité d’Avantages aux salariés dans l’ensemble de la région. La croissance robuste de l’offre Ticket Restaurant® s’est poursuivie dans un contexte d’augmentation de l’usage des valeurs faciales maximales. Les solutions Beyond Food ont également continué de croître à un rythme soutenu. Leur attractivité est encore renforcée par le contexte actuel de guerre des talents et de pouvoir d’achat contraint qui conduit les entreprises clientes à enrichir et compléter leurs offres d’avantages à destination de leurs employés.

Dans les Solutions de mobilité professionnelle, les solutions Beyond Fuel connaissent également un fort succès commercial, à l’image des solutions de péage qui s’enrichissent d’une nouvelle solution, UTA One Next®. Cette solution offrira aux gestionnaires de flotte une flexibilité accrue et des fonctionnalités avancées, à l’image d’une plateforme digitale de localisation et de supervision en temps réel des boîtiers.

En A mérique latine , le chiffre d’affaires opérationnel s’établit au premier trimestre à 150 millions d’euros, en hausse de +21,9% en données publiées (+16,0% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2022. L’Amérique latine représente 29% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe au premier trimestre 2023.

Au Brésil, le chiffre d’affaires opérationnel est en croissance de +10,8% en données comparables au premier trimestre 2023 par rapport à 2022. Cette croissance est portée par une solide performance au sein des deux lignes d’activités. Ainsi, les Solutions d’avantages aux salariés enregistrent une bonne dynamique commerciale, soutenue notamment par la contribution croissante du partenariat avec Itaù Unibanco qui permet d’accroître la pénétration du segment des PME. Les Solutions de mobilité professionnelle contribuent également à la forte croissance, portées par le succès de l’offre Beyond Fuel dans la gestion de la maintenance et les péages qui séduisent de nombreux clients de toutes tailles. Le taux de croissance de cette activité est néanmoins atténué par la forte baisse des prix du carburant à la pompe par rapport au premier trimestre 2022.

Au premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine hispanique a enregistré une hausse de +28,0% en données comparables par rapport à 2022. Cette performance robuste reflète une forte accélération de l’activité de Solutions de mobilité professionnelle, soutenue notamment par le développement de l’offre de solutions de maintenance en Argentine et au Mexique. Les solutions d’Avantages aux salariés enregistrent également une croissance soutenue.

Dans le Reste du monde , représentant 9% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel du premier trimestre s’établit à 45 millions d’euros, progressant de +35,5% en données publiées comme en données comparables. Cette solide performance reflète notamment la bonne dynamique commerciale des Services de paiement aux entreprises de Edenred CSI en Amérique du Nord. Elle reflète également le succès continu des programmes innovants tels que C3Pay, services financiers essentiels sur mobile dédiés aux personnes non bancarisées et sous-bancarisées aux Émirats arabes unis ou Ticket Xpress, solution d’Avantages aux salariés proposée à Taïwan.

Autres revenus

Les autres revenus s’élèvent à 38 millions d’euros au premier trimestre 2023, en hausse de +189,3% en données publiées (+198,4% en données comparables). Cette hausse très significative reflète à la fois l’impact de la forte croissance de l’activité sur le float3, soutenue notamment par l’excellente campagne de cartes cadeaux de fin d’année, ainsi que le plein effet des hausses de taux d’intérêt intervenues depuis le premier trimestre 2022 dans toutes les régions où le Groupe opère. Celles-ci sont survenues depuis plusieurs trimestres en Amérique Latine et en Europe (hors zone euro) et plus récemment, au cours des derniers mois, dans la zone euro.

Engagement sur l’information liée au climat

Conscient de l’importance de bien identifier et exposer les risques et opportunités liés au climat, Edenred est devenu supporter officiel de la TCFD. Edenred rejoint ainsi les 4 000 sociétés et organisations dans le monde ayant exprimé leur soutien aux recommandations de la TCFD. Cette démarche illustre la volonté du Groupe d’incarner encore plus fortement sa détermination en matière de politique ESG. Elle s’inscrit dans le prolongement de son engagement d’atteindre l’objectif net zéro carbone à horizon 2050 selon le standard SBTi4

PERSPECTIVES

Après une année 2022 marquée par des résultats records, Edenred confirme la très bonne dynamique de son activité au premier trimestre 2023. La solide performance enregistée reflète la capacité d’Edenred à tirer parti de sa plateforme digitale pour poursuivre une trajectoire de croissance profitable et durable. Edenred continue à pénétrer ses marchés historiques dans un contexte renforçant encore l’attractivité de ses solutions, celles-ci permettant notamment aux employeurs d’accroître de manière efficace le pouvoir d’achat de leurs collaborateurs et aux gestionnaires de flottes de maîtriser leurs dépenses.

Conformément aux ambitions fixées dans le cadre de son plan Beyond 22-25 , Edenred exploite en outre de nouvelles opportunités de croissance en élargissant son portefeuille à de nouvelles solutions qui permettent de répondre de manière accrue aux besoins de ses clients. Dans les Avantages aux salariés, par exemple, Edenred entend poursuivre l’extension de sa proposition de valeur à destination des départements RH de ses clients et prospects, pour les aider à renforcer l’engagement de leurs salariés grâce à des plateformes dédiées. Edenred va ainsi continuer à élargir son offre Beyond Food grâce au déploiement de solutions innovantes, mais aussi au travers d’opérations de M&A comme l’illustre l’acquisition de GOintegro en Amérique Latine. En intégrant cette plateforme modulaire d’engagement à son offre d’avantages aux salariés, Edenred va renforcer son leadership dans la région.

Edenred réaffirme ainsi sa confiance pour l’année 2023 et entend maintenir un rythme de croissance soutenu dans toutes les régions où le Groupe est présent, ainsi que dans chacune de ses lignes de métiers.

Le Groupe confirme ainsi pour 2023 les objectifs annuels fixés dans le cadre de son nouveau plan stratégique Beyond 22-25 pour l’exercice 2023, à savoir :

Croissance organique de l'EBITDA > +12%

Taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA > 70%5

FAIT MARQUANT DU PREMIER TRIMESTRE

Edenred Capital Partners soutient le fonds d’Emblem destiné aux jeunes pousses et se positionne sur le secteur de la tech dans les pays nordiques

Edenred Capital Partners soutient le fonds de capital-risque d’Emblem afin d’accompagner des entreprises en amorçage à Copenhague, Stockholm et Paris et de consolider son réseau dans les pays nordiques. Emblem a ainsi annoncé un premier closing de 50 millions d’euros de son fonds d'amorçage, dont l’objectif final s'élève à 75 millions d’euros.

Cette opération permettra à Edenred Capital Partners d’accéder à de nouvelles opportunités de placement et de mise en relation, et d’identifier les tendances du marché dans ses principaux thèmes d’investissement.

FAIT MARQUANT POST-CLOTÛRE

Edenred étend son offre d'engagement des collaborateurs en Amérique latine avec l'acquisition de GOintegro





Edenred a signé un accord en vue d'acquérir 75 % du capital de GOintegro, fournisseur de plateformes SaaS6 d'engagement des collaborateurs en Amérique latine. GOintegro propose une large gamme de solutions d'engagement, conçues pour aider les entreprises à améliorer leur culture organisationnelle et à se positionner comme employeur de choix afin d'attirer et retenir les talents.

L'acquisition de GOintegro illustre l'ambition d'Edenred, annoncée dans son plan stratégique Beyond 22-25 , d'être la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail, notamment en étendant son portefeuille de solutions. En intégrant la plateforme d'engagement des collaborateurs de GOintegro, Edenred élargit son offre et renforce sa position d’acteur majeur sur le marché des avantages aux salariés en Amérique latine.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Assemblée Générale : le 11 mai 2023

Résultats semestriels 2023 : le 25 juillet 2023

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 : le 19 octobre 2023.

▬▬

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de 950 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2022, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires d’environ 38 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

ANNEXES

Chiffre d'affaires opérationnel

T1 2023







2022







En millions d'euros Europe 324 270 France 86 76 Europe hors France 238 194 Amérique latine 150 123 Reste du monde 45 33 Total 519 426 T1 Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +20,1% +20,5% France +13,5% +13,5% Europe hors France +22,7% +23,3% Amérique latine +21,9% +16,0% Reste du monde +35,5% +35,5% Total +21,8% +20,4%

Autres revenus

T1 En millions d'euros







2023







2022







Europe 22 5 France 4 1 Europe hors France 19 3 Amérique latine 12 7 Reste du monde 4 1 Total 38 13 T1 Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +382,7% +390,2% France +156,2% +156,2% Europe hors France +487,6% +498,7% Amérique latine +55,0% +55,0% Reste du monde +279,3% +356,3% Total +189,3% +198,4%





T1 En millions d'euros







2023







2022







Europe 346 275 France 90 78 Europe hors France 256 197 Amérique latine 161 130 Reste du monde 49 34 Total 557 439 T1 Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +26,2% +26,8% France +16,2% +16,2% Europe hors France +30,2% +31,0% Amérique latine +23,8% +18,2% Reste du monde +43,3% +45,7% Total +26,8% +25,7%

Revenu total

1 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

2 A réglementations et méthodologies constantes

3 Le float correspond à une partie du besoin en fonds de roulement d’exploitation relative au pré-chargement de fonds par les entreprises clientes.

4 Science-Based Targets initiative, sur les scopes 1, 2 and 3A

5 A réglementations et méthodologies constantes

6 Logiciel en tant que service (Software as a Service)

