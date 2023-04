Bone Densitometer Market Size (USD 57.42 Billion by 2030): An Essential Tool for Osteoporosis Diagnosis and Treatment

Bone Densitometer Market 2023

rise in prevalence of bone related disorders and increase in number of osteoporosis cases are expected to notably contribute toward the growth of the market

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, April 19, 2023 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research has published a study report with the title ๐๐จ๐ง๐ž ๐ƒ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐š๐ญ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ‘๐Ÿ–.๐Ÿ‘๐Ÿ— ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ, ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐†๐š๐ซ๐ง๐ž๐ซ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ“๐Ÿ•.๐Ÿ’๐Ÿ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ, ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ’.๐Ÿ% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ.

This report provides a comprehensive overview of the Bone Densitometer Market, including an in-depth analysis of market trends, key segments, investment opportunities, value chain analysis, regional landscape, and competitive scenarios.

๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ž ๐ข๐ง ๐ข๐ง๐œ๐ข๐๐ž๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐จ๐ฌ๐ญ๐ž๐จ๐ฉ๐จ๐ซ๐จ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฏ๐ข๐ญ๐š๐ฆ๐ข๐ง ๐ƒ ๐๐ž๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ฒ, ๐ซ๐ข๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐ ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ญ๐ซ๐ข๐œ ๐ฉ๐จ๐ฉ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐š๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐ข๐ž๐ฅ๐ ๐จ๐Ÿ ๐›๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ซ๐ฒ, ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ซ๐ž๐ข๐ฆ๐›๐ฎ๐ซ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฌ๐œ๐ž๐ง๐š๐ซ๐ข๐จ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ž๐ ๐ž๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ž๐ฌ ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐›๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ. ๐Ž๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐ก๐š๐ง๐, ๐ฌ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ค๐ฌ ๐š๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ญ๐ž๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐›๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ญ๐จ ๐ฌ๐จ๐ฆ๐ž ๐ž๐ฑ๐ญ๐ž๐ง๐ญ. ๐‡๐จ๐ฐ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ, ๐ข๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐š๐ฐ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ ๐ž ๐ข๐ง ๐š๐๐จ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐›๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐œ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž ๐ฅ๐ฎ๐œ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:

Bone densitometry, also known as bone mineral density (BMD) testing, is a diagnostic test that measures the density of bones. It is a non-invasive test that uses a special type of X-ray, called a dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) scan, to measure the amount of minerals, such as calcium, in a specific bone or group of bones. This test is used to diagnose osteoporosis, a condition where bones become weak and brittle, and to assess an individual's risk of developing fractures. It is also used to monitor changes in bone density over time and to evaluate the effectiveness of osteoporosis treatments. Bone densitometry is typically performed on the spine, hip, or wrist, but can also be done on other bones.

โœ ๐“๐จ๐ฉ ๐๐จ๐ง๐ž ๐ƒ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ

โœ ๐๐จ๐ง๐ž ๐ƒ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: โ€“

By Technology

โ€ข Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA)

โ€ข Ultrasound

โ€ข Other Technologies

By Application

โ€ข Central Scan

โ€ข Peripheral Scan

By End User

โ€ข Hospitals

โ€ข Clinics

โ€ข Other Medical Facilities

By region, North America contributed to the major market share in terms of revenue 2020, holding nearly half of the global bone densitometers market. Presence of key players across North America and robust infrastructure provided for research activities in the region drive the market growth. Asia-Pacific, simultaneously, is projected to cite the fastest CAGR of 5.3% from 2021 to 2030. This is attributed to rise in investments in the healthcare sector and growing R & D activities for new product launch in the province.

By Region Outlook

โ€ข North America

(U.S., Canada, Mexico)

โ€ข Europe

(Germany, France, UK, Italy, Spain, Rest of Europe)

โ€ข Asia-Pacific

(Japan, China, India, Rest of Asia-Pacific)

โ€ข LAMEA

(Brazil, Saudi Arabia, South Africa, Rest of LAMEA)

