Equiniti utfordrer etablerte rutiner med spillbaserte simuleringer – og det har gitt avkastning

Attensis spillbaserte simuleringer har gitt et resultatboost for det globale outsourcingsselskapet Equiniiy, samtidig med fantastiske tilbakemeldinger fra de ansatte...

/EIN News/ -- OSLO, Norway, April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equiniti (EQ) anser sine ansatte som selskapets viktigste ressurs, og er av den oppfatning at et godt trenings- og utviklingstilbud er helt avgjørende for at de skal kunne skape gode resultater.

Ledelsen ønsket å lage et treningstilbud for ansatte i kundesentrene som ville gi dem muligheten til å øve på realistiske kundeinteraksjoner, hvor de måtte kombinere komplekse samtaler om finans og investeringer med mellommenneskelige ferdigheter og systemer.

Løsningen ble å inngå et samarbeid med det norske spill- og simuleringsselskapet Attensi. Fokuset for løsningene var å skape et trygt, engasjerende og realistisk miljø med innhold som rettet seg direkte mot EQs treningsmål:

Redusere treningstid

Redusere turnover av ansatte

Bedre og mer effektiv opplæring av nyansatte

Videreutvikling av ferdighetene til mer senior ansatte

EQ og Attensi designet 15 skreddersydde scenarier basert på faktiske opplevelser og prosesser fra ansatte. Løsningen tok i bruk realistiske avatarer og 3D-teknologi, med elementer av poengscoring, ledertavler og interaktive konkurranser for å sørge for engasjement for læringen.

Kombinasjonen av å skape et realistisk miljø hvor de ansatte kunne få prøve og feile, uten de reelle konsekvensene som kommer i ekte kundesamtaler, ga gode forutsetninger for adferdsendring og mestringsfølelse.

Tilbakemeldingene fra de ansatte i kundeserviceteamet var fantastiske, samtidig som den totale tiden brukt på trening gikk ned. Her er et utvalg av resultatene:

3 ganger avkastning på investeringen i redusert treningstid og turnover

25% reduksjon i treningstid for nyansatte

50% reduksjon i tid for omskolering av ansatte

88% av kunnskapsgapet ble lukket

Ledelsen i Equiniti er tydelige på hva som har gjort løsningene så vellykkede

John Horvath, EQ sjef for drift, produkt- og kundetjenester, sa:

'Attensi hjelper oss med å oppnå vår langsiktige visjoner og ambisiøse mål. Det er viktig for oss med selvstendige kundeservicemedarbeidere som kan levere kundeopplevelse i verdensklasse, slik våre kunder forventer.'

Gjennom Attensi-plattformen får kunder også innsikt i verdifull data som viser den faktiske effekten av treningen, og ikke minst hvor de bør gjøre justeringer for ytterligere å tette eventuelle kunnskapsgap.

'Det gir oss muligheten til å se hvordan agentene våre bruker løsningen og lar oss identifisere trender,' sa EQ-manager Nick Kalinka. 'Analysemulighetene til Attensi gir oss også verdifull innsikt i hvordan vi kan tilpasse opplæringen vår. Alt i alt veldig positivt for oss.'

Leder for Attensi USA, Huw Newton-Hill, legger til: Vi er utrolig stolte av treningen vi har utviklet for, og sammen med, EQ.

'Vi ønsker å bruke vår ekspertise til å skape reell adferdsendring og til å hjelpe ansatte med å utnytte sitt fulle potensiale. På denne måten vil vi også hjelpe bedrifter til prestere bedre innenfor de områdene de ønsker å prestere. Spillbasert opplæring er ekstra effektivt fordi den bruker teknologi og elementer folk allerede har et forhold til og forstår. Effekten av dette kunne vi tydelig se med spillene vi lagde med EQ. De ansatte kom tilbake for å spillene de ulike modulene, igjen og igjen. Nettopp fordi denne læringsmetoden legger opp til at de ansatte skal repetere, fester læringen seg også bedre – og det er det beste resultatet vi kan få.'

