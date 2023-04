Internationale Genomikkonferenz (ICG) 18. Jahrestagung findet in Zhangjiajie statt

Yang Huanming, Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Vorsitzender von ICG, Mitbegründer, Direktor und Vorsitzender der BGI Group, sprach bei der Eröffnungszeremonie. Wang Jian, Mitbegründer und Vorsitzender der BGI Group, bei der Eröffnungszeremonie. Lars Bolund, Co-Vorsitzender des ICG International Advisory Board, Professor am Biomedical Research Institute der Universität Aarhus, Dänemark, sprach bei der Eröffnungszeremonie.

ZHANGJIAJIE, CHINA, April 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Jahrestagung der Internationalen Konferenz für Genomik (ICG-18) wurde kürzlich in Zhangjiajie eröffnet. Diese Veranstaltung markiert den 25. Jahrestag des Vorbereitungstreffens für das chinesische Kapitel des Humangenomprojekts (HGP) und den 20. Jahrestag des Abschlusses des HGP. Ziel der Konferenz ist es, prominente Wissenschaftler, Medizinexperten und führende Vertreter der Industrie aus der ganzen Welt zusammenzubringen, um die neuesten Fortschritte und Zukunftsperspektiven in der Genomik zu diskutieren. Durch intensive Kommunikation und Zusammenarbeit will die Konferenz die globale Genomforschung fördern, die wissenschaftliche Innovationen vorantreibt und der Gesellschaft zugute kommt.Bei der Eröffnungszeremonie sprachen hochrangige Gäste, darunter Yang Huanming, Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, der Präsident der ICG, Mitbegründer, Direktor und Präsident der BGI Group, Xia Kun, Vertreter der Mitorganisatoren der Veranstaltung, Yu Jun, Vertreter der Delegation aus Zhangjiajie, und Zhu Xiongliang, Direktor des Cili Maternity and Child Health Care Hospital. Die Gäste begrüßten die Eröffnung der Konferenz und führten intensive Gespräche über den aktuellen Stand und zukünftige Anwendungen der Genomforschung.China hat sich verpflichtet, eine Region von etwa 30 cM (centimeter, eine "genetische Einheit", die die Größe eines Genoms misst) am Ende des kurzen Arms von Chromosom 3 zu sequenzieren, zu assemblieren und zu analysieren.Die Genomik ist ein schnell wachsendes und dynamisches Gebiet, das die Aufmerksamkeit der Forscher und der Gesellschaft auf sich gezogen hat. Mit dem Aufkommen neuer Technologien und Forschungsergebnisse entwickelt sich dieser Bereich ständig weiter und bietet ungeahnte Möglichkeiten und Herausforderungen, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Die Gäste sprachen über die Bedeutung und den zukunftsweisenden Charakter der Genomik und betonten ihre entscheidende Rolle als Katalysator für Innovationen. Sie prognostizierten, dass die Genomik schon bald zum Eckpfeiler des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts sowie der industriellen Entwicklung werden wird und unterstrichen damit ihr Potenzial, die Zukunft verschiedener Branchen zu gestalten.Die vier Mitbegründer der BGI Group, Wang Jian, Yang Huanming, Liu Siqi und Yu Jun, kamen in Zhangjiajie zusammen und erinnerten sich an die Zeit vor 25 Jahren, als sie gemeinsam an der Fertigstellung des chinesischen Kapitels des Humangenomprojekts arbeiteten. Während der Zeremonie erinnerten sie sich an den Vorbereitungsprozess und den erfolgreichen Abschluss des Projekts und diskutierten über die Geschichte und Entwicklung der Genomik. Sie diskutierten auch darüber, wie die neuen Möglichkeiten genutzt und die weitere Entwicklung der Genomik gefördert werden kann.Am selben Tag fand eine Podiumsdiskussion zum Thema "Rückblick und Überlegungen zum 25. Jahrestag des Vorbereitungstreffens des chinesischen Kapitels des HGP" statt. Während der Diskussion dankte Yang Huanming den Teilnehmern und blickte auf die Vorbereitungstreffen in Zhangjiajie zurück. Er betonte, dass das Humangenomprojekt und die Informationstechnologie heute wie künstliche Intelligenz seien und viele komplexe Fragen aufwerfen, die zu intensiven Diskussionen geführt haben. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass dieses Treffen bei allen Anwesenden einen tiefen Eindruck hinterlassen werde, wie die Treffen vor vielen Jahren.Weitere Vertreter der Teilnehmer des Vorbereitungstreffens für das HGP-China-Kapitel tauschten während des Rundtischgesprächs ihre Ansichten aus. Yu Jun lobte die bemerkenswerten Veränderungen in der Genomik seit seinem ersten Treffen mit Yang Huanming, Wang Jian und anderen Experten. Er teilte auch seine Vision für die Zukunft der persönlichen Genomik mit.Wang Jian blickte optimistisch in die Zukunft und hoffte, dass weitere Kostensenkungen zur Behandlung seltener und erblicher Krankheiten in China und anderen Teilen der Welt beitragen würden.Liu Siqi hob die Bedeutung des Weges hervor, der in den letzten 25 Jahren zurückgelegt wurde, um von einem Anteil von 1 % am Humangenomprojekt zu den heutigen bedeutenden Fortschritten in der Genomik zu gelangen. Er wies auf die Herausforderungen hin, die auf diesem Weg bewältigt werden mussten, und betonte die Notwendigkeit, Forschung und Innovation im Bereich der Genomik beharrlich voranzutreiben.Lars Bolund, Ko-Vorsitzender des Internationalen Beirats der ICG und Professor am Institut für Biomedizinische Forschung der Universität Aarhus in Dänemark, lobte den Mut des BGI, sich am HGP zu beteiligen und durch kontinuierliche Anstrengungen eine führende Rolle in der Genomforschung einzunehmen.Während des Diskussionsforums tauschten sich Xia Kun und Vertreter der BGI-Gruppe, darunter Yin Ye, Xu Xun, Zhao Lijian und Li Bin, auch über die technologischen Fortschritte, Herausforderungen und Chancen der Genomik aus.