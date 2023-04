La 18e réunion annuelle de la Conférence Internationale de Génomique (ICG) débute à Zhangjiajie

Yang Huanming, académicien de l'Académie chinoise des sciences, président de l'ICG, co-fondateur, directeur et président du groupe BGI, s'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture. Wang Jian, co-fondateur et président du groupe BGI, lors de la cérémonie d'ouverture. Lars Bolund, coprésident du conseil consultatif international de l'ICG, professeur à l'Institut de recherche biomédicale de l'Université d'Aarhus au Danemark, s'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture.

ZHANGJIAJIE, CHINE, April 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Le lancement de la 18e réunion annuelle de la Conférence Internationale sur la Génomique (ICG-18) a eu lieu récemment à Zhangjiajie. Cet événement marque le 25e anniversaire de la réunion préparatoire du Chapitre chinois du Projet Génome Humain (PGH) et le 20e anniversaire de l'achèvement de ce programme. La conférence a pour but de réunir d'éminents scientifiques, des experts médicaux et des chefs d'entreprise issus des quatre coins du monde pour discuter des dernières avancées et des perspectives d'avenir dans le domaine de la génomique. La conférence s'efforce, par une communication et une collaboration approfondies, d'encourager la recherche en génomique sur le plan mondial, afin de promouvoir l'innovation scientifique et d'en faire bénéficier la société.La cérémonie d'ouverture a été ponctuée de discours prononcés par d'éminents invités, dont Yang Huanming, académicien de l'Académie Chinoise des Sciences, le président d'ICG, co-fondateur, directeur et président de BGI Group, Xia Kun, représentant des co-organisateurs de l'événement, Yu Jun, représentant de la délégation de Zhangjiajie, et Zhu Xiongliang, Directeur de l'hôpital de soins de santé maternelle et infantile de Cili. Les invités ont apprécié la cérémonie d'ouverture de la conférence et ont eu des discussions approfondies sur l'état actuel et les applications futures de la recherche en génomique.La Chine s'est engagée à séquencer, assembler et analyser une région d'environ 30 cM (centimorgan, une unité d'"unité génétique" mesurant la taille d'un génome) à l'extrémité du bras court du chromosome 3, dont on estimait alors qu'elle représentait environ 1 % de l'ensemble du génome humain, appelé ainsi le "projet 1 %", ou le "chapitre chinois [de la Chine] de la séquence du génome humain".La génomique est un domaine dynamique en plein essor qui a retenu l'attention des chercheurs et de la société. Avec le développement de nouvelles technologies et l'émergence de nouveaux résultats de recherche, ce domaine est en constante évolution, ouvrant la voie à des opportunités et à des défis sans précédent afin d'améliorer la qualité de vie de l'homme. Les participants ont évoqué l'importance et la nature avant-gardiste de la génomique, en insistant sur son rôle crucial en tant que catalyseur de l'innovation. Ils prévoient que la génomique devienne bientôt la pierre angulaire du progrès scientifique et technologique, ainsi que du développement industriel, soulignant son potentiel à façonner l'avenir de diverses industries.Les quatre cofondateurs de BGI Group, Wang Jian, Yang Huanming, Liu Siqi et Yu Jun, se sont réunis à Zhangjiajie, évoquant le moment où, il y a 25 ans, ils ont travaillé ensemble pour achever le chapitre chinois du Projet Génome Humain. Lors de la cérémonie, ils ont examiné le processus préparatoire et la réussite du projet et ont discuté de l'histoire et de l'évolution de la génomique. Ils ont également réfléchi à la meilleure façon de tirer parti des nouvelles opportunités et de promouvoir les progrès de la génomique.Le même jour, une table ronde a été organisée sur le thème "Examen et réflexion sur le 25e anniversaire de la réunion préparatoire de la section chinoise du PGH". Au cours des débats, Yang Huanming a remercié les participants et a évoqué les réunions préparatoires tenues à Zhangjiajie, soulignant que le Projet Génome Humain et les technologies de l'information étaient comme l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, impliquant une multitude de questions complexes qui ont donné lieu à de vives discussions. Il a exprimé le vœu que la rencontre marque profondément tous les participants, tout comme celles qui ont eu lieu il y a de nombreuses années.D'autres représentants des participants à la réunion préparatoire du chapitre chinois du PGH ont également partagé leurs points de vue au cours de la table ronde. Yu Jun a salué les évolutions remarquables qui ont eu lieu en génomique depuis sa première rencontre avec Yang Huanming, Wang Jian et d'autres experts. Il a également fait part de sa vision du futur de la génomique personnelle.Wang Jian a fait part de son optimisme quant à l'avenir et a formulé l'espoir que de nouvelles réductions des coûts contribueraient au traitement des maladies rares et héréditaires en Chine et dans d'autres parties du monde.Liu Siqi a insisté sur l'importance du chemin parcouru au cours des 25 dernières années, depuis la contribution de 1 % au Projet Génome Humain jusqu'à la réalisation d'avancées significatives en génomique aujourd'hui. Il a reconnu les défis relevés en cours de route et a exprimé la nécessité de persévérer dans l'avancement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la génomique.Lars Bolund, coprésident du comité consultatif international du GIC et enseignant à l'Institut de Recherche Biomédicale de l'Université d'Aarhus au Danemark, a salué le courage dont a fait preuve BGI en participant au PGH et en devenant un leader dans le domaine de la recherche génomique aujourd'hui grâce à des efforts continus.Durant la table ronde, Xia Kun, ainsi que des représentants de BGI Group, dont Yin Ye, Xu Xun, Zhao Lijian et Li Bin, ont également partagé leurs points de vue sur les avancées technologiques, les défis et les opportunités de la génomique.