Una nuova ricerca di Capterra fa luce sulla condizione delle donne e dei genitori sul lavoro

Parità di genere sul lavoro in Italia Differenze nelle tipologie di contratto tra uomini e donne Risorse per i genitori offerte dalle aziende

Capterra ha voluto investigare le differenze tra donne e uomini sul posto di lavoro in Italia intervistando 996 lavoratrici e lavoratori italiani.

Le PMI si stanno adoperando per creare ambienti di lavoro che diano pari opportunità: la strada però è ancora lunga e la trasparenza è fondamentale, da parte dell’azienda e dei colleghi stessi.” — Giorgia Pisano

MILANO, ITALIA, April 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Per superare la disparità di genere sul lavoro è necessario parlarne. Per questo motivo Capterra, piattaforma per la ricerca e comparazione di software B2B, ha voluto investigare attraverso una recente ricerca quali fossero le differenze tra uomini e donne in Italia rispetto a temi come la tipologia di contratto, il salario, ma anche processi come quello di assunzione, fino a esplorare l’equilibrio vita-lavoro per i genitori che lavorano da casa. A questo scopo è stato intervistato un campione di 996 persone distribuendo il sondaggio in egual misura tra uomini e donne lavoratori full time o part time.Dalla ricerca emerge che nel momento in cui una persona deve pensare alla propria carriera, il 30% dei rispondenti, in egual misura, è stato influenzato dal desiderio di avere una famiglia. Purtroppo però, l’88% delle donne pensa che le donne di oggi siano in difficoltà nel decidere tra famiglia e carriera.Analizzando il processo di selezione, sembra che avvengano in maniera simile sia per gli uomini che per le donne; il 34% delle donne intervistate ritiene però di aver subito maggiori pregiudizi/discriminazioni in quanto donne durante il processo di assunzione. Le differenze maggiori si vedono nella tipologia di contratto posseduto dai rispondenti, l’88% degli uomini intervistati ha un contratto indeterminato full time mentre le donne che lo possiedono sono il 64%. Guardando i contratti indeterminati part time invece, gli uomini sono il 7% mentre le donne il 21%.Per quanto riguarda lo stipendio, il 66% dei rispondenti totali crede che l’azienda per cui lavora paghi in maniera equa entrambi i sessi. A detta dei lavoratori inoltre, il 41% delle aziende ha adottato delle misure di parità retributiva, questo significa maggiore trasparenza sui salari e controlli sull'adeguatezza di essi.I numeri cambiano abbastanza quando si tratta di promozioni. Infatti, tra i rispondenti, gli uomini che hanno ricevuto una promozione sono il 51% mentre le donne il 40%. Il 48% delle donne intervistate afferma inoltre di non sentirsi a proprio agio nel chiedere una promozione al proprio manager, rispetto al 36% degli uomini.A livello di uguaglianza nei team, il 38% dei rispondenti dichiara di lavorare in team composti maggiormente da uomini, il 32% afferma di lavorare in team composti approssimativamente al 50% da uomini e al 50% da donne, mentre il 30% dichiara di lavorare in team composti maggiormente da donne Infine, a livello percettivo, il 52% delle donne pensa che esse siano sottorappresentate nei ruoli di leadership nell'ambiente lavorativo; difatti il 22% degli intervistati totali dichiara di non avere donne in cariche di leadership.Per quanto riguarda l’equilibrio vita-lavoro invece, l’Italia è uno dei paesi europei con il minor tasso di smart working, difatti il 60% degli intervistati ha dichiarato di lavorare esclusivamente in loco, il 32% lavora in maniera ibrida e l’8% lavora esclusivamente da remoto. Tra le persone che hanno dei figli minorenni e che lavorano da casa per almeno una parte del tempo, il 49% dichiara che è “abbastanza difficile conciliare vita privata e quella lavorativa da casa”. Dallo studio emerge che gli uomini riescano meglio a separare la vita lavorativa da quella privata, infatti l’80% degli uomini che lavora da remoto e ha figli a casa afferma di poter separare lavoro e vita privata mentre lavorano da casa, mentre solo il 61% delle donne nella stessa situazione la pensa così.Servono maggiori supporti da parte delle aziende per aiutare a bilanciare la vita privata e il lavoro dei genitori. Tra gli intervistati, il 67% dichiara di aver avuto il congedo di maternità/paternità, il 60% afferma di avere una certa flessibilità sugli orari lavorativi mentre il 28% dichiara di aver ricevuto il supporto all’asilo nido da parte dell’azienda. Infine, il 47% dei rispondenti con figli concorda con l’affermazione di “aver ricevuto alcune risorse che li hanno aiutati a bilanciare la vita lavorativa e privata, ma non è abbastanza”.Il 70% delle donne afferma di essersi dovuta assentare per prendersi cura dei figli almeno qualche volta, a confronto degli uomini che sono il 62%; fortunatamente, la maggioranza, ovvero l'82%, afferma che il proprio manager è di supporto quando si verifica questo tipo di situazione.Metodologia dello studio:Per raccogliere i dati di questo studio Capterra ha condotto un sondaggio in Gennaio 2023. Per farlo è stato selezionato un campione di 996 persone e il sondaggio è stato distribuito in egual misura tra maschi e femmine. Dovuto al censimento della popolazione italiana, nello specifico sono stati intervistati 513 uomini e 483 donne.I criteri di selezione dei partecipanti sono:Età compresa tra i 18 e i 65 anniImpiegati full time o part timeIl campione è rappresentativo della popolazione italiana. Capterra è la destinazione numero uno per le aziende che vogliono trovare il software giusto. La nostra piattaforma comprende oltre 95.000 soluzioni per 900 tipi di software e offre accesso a oltre 1.7 milioni di recensioni verificate che aiutano le aziende a risparmiare tempo, aumentare la produttività e accelerare la crescita.