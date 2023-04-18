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О рабочем визите делегации Туркменистана в Швейцарскую Конфедерацию

О рабочем визите делегации Туркменистана в Швейцарскую Конфедерацию

18/04/2023

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17 апреля 2023 года начался визит туркменской делегации во главе с Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым в Женеву для участия в ряде крупных международных мероприятий и проведения встреч в международных организациях.

В тот же день делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече для стран-участниц Специальной Программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). В своем выступлении на вышеуказанном форуме делегация Туркменистана выступила с рядом инициатив по дальнейшему совершенствованию СПЕКА. При этом была подчеркнута значимость выдвинутого в 2019 году предложения Туркменистана по институциональному укреплению Программы посредством создания секретариата СПЕКА.

Также туркменская сторона выступила за формирование новых финансовых источников, необходимых для реализации проектно-программной деятельности СПЕКА. В этом контексте было поддержано предложение Туркменистана по созданию Многопартнерского транспортного фонда СПЕКА. Также туркменская сторона высказалась за подготовку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 25-летию Специальной Программы ООН для экономик Центральной Азии.

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О рабочем визите делегации Туркменистана в Швейцарскую Конфедерацию

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