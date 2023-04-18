О встречах делегации Туркменистана в Женеве

17 апреля 2023 года находящаяся в Женеве с визитом туркменская делегация провела встречи с руководителями ряда международных организаций. На встрече с Заместителем Генерального Секретаря ООН, Генеральным Директором Женевского Отделения ООН Т.Валовой был обсужден широкий круг вопросов, касающихся стратегического партнерства Туркменистана с Организацией Объединённых Наций. В их числе важное место было отведено рассмотрению проблем безопасности, соблюдения режима нераспространения, а также разор...