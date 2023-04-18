Submit Release
News Search
IMPORTANT - EIN Presswire is proud to announce the launch of its AI-powered press release generator. Try it now!
IMPORTANT - EIN Presswire is proud to announce the launch of its AI-powered press release generator. Try it now!

There were 2,558 press releases posted in the last 24 hours and 419,275 in the last 365 days.

О встречах делегации Туркменистана в Женеве

17 апреля 2023 года находящаяся в Женеве с визитом туркменская делегация провела встречи с руководителями ряда международных организаций. На встрече с Заместителем Генерального Секретаря ООН, Генеральным Директором Женевского Отделения ООН Т.Валовой был обсужден широкий круг вопросов, касающихся стратегического партнерства Туркменистана с Организацией Объединённых Наций. В их числе важное место было отведено рассмотрению проблем безопасности, соблюдения режима нераспространения, а также разор...

You just read:

О встречах делегации Туркменистана в Женеве

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more