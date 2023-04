Lynx Air annonce des liaisons entre Vancouver et Montréal

Pour célébrer l'événement, Lynx vous offre jusqu'à 50 % de réduction sur les tarifs de base pour toutes les liaisons avec Montréal.

/EIN News/ -- CALGARY, Alberta, 18 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx), le leader canadien des transporteurs à bas prix, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son réseau à partir de et vers Montréal avec la mise en place, à partir du 23 juin 2023, de liaisons entre Montréal et Vancouver



Lynx proposera six vols par semaine entre l'aéroport international Trudeau de Montréal (YUL) et l'aéroport international de Vancouver (YVR). La compagnie aérienne a récemment annoncé des vols entre Montréal et Calgary et St John's à partir du 5 juin 2023. Avec l'ajout des liaisons avec Vancouver, la compagnie aérienne proposera un total de plus de 6 400 sièges au départ et à destination de Montréal.

Les clients peuvent réserver en toute confiance dès aujourd'hui en profitant de tarifs vraiment extrêmement abordables, à partir de 69 $* entre Montréal et Vancouver. Pour célébrer l'événement, la compagnie aérienne a lancé une promotion d'une durée limitée et offre jusqu'à 50 % de rabais sur tous les tarifs de base pour les liaisons avec Montréal. La promotion aura lieu du 18 avril 2023 au 19 avril 2023 à 23 h 59 et sera accessible avec le code promotionnel MONTREAL. Pour obtenir tous les détails et réserver un tarif extrêmement abordable, visitez FlyLynx.com.

« Vancouver et Montréal sont deux des destinations touristiques les plus emblématiques du Canada, avec leur riche patrimoine culturel et leurs magnifiques paysages naturels. Nous sommes ravis de proposer une option extrêmement abordable pour connecter ces deux belles villes », a déclaré Merren McArthur, chef de la direction de Lynx. « Jusque-là, Montréal et le Québec ont été sous-desservies par les transporteurs à faible coût, alors Lynx Air a décidé de changer les choses. Nous proposons désormais des services au départ de trois destinations vers Montréal, y compris les services récemment annoncés au départ de Calgary et de St John's. Que vous voyagiez pour rendre visite à vos amis et à votre famille ou pour découvrir ces villes dynamiques, Lynx vous garantit une expérience de vol exceptionnelle à un prix très abordable ».

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de la montée en puissance du réseau Lynx Air, qui s'apprête à élargir sa flotte avec l’ajout de 9 Boeing 737 flambant neufs au cours des prochains mois. D'ici l'été 2023, Lynx desservira 16 destinations en Amérique du Nord avec plus de 240 vols par semaine, soit plus de 45 000 sièges.

Calendrier estival de Lynx Air Liaison Calgary/Fredericton** Liaison Toronto/Edmonton Liaison Calgary/Halifax** Liaison Toronto/Fredericton Liaison Calgary/Hamilton Liaison Toronto/Halifax Liaison Calgary/Kelowna Liaison Toronto/Kelowna** Liaison Calgary/Las Vegas Liaison Toronto/Orlando Liaison Calgary/Los Angeles Liaison Toronto/St. John’s Liaison Calgary/Montréal Liaison Toronto/Vancouver Liaison Calgary/Phoenix Liaison Toronto/Winnipeg Liaison Calgary/St. John’s** Liaison Montréal/St. John’s Liaison Calgary/Toronto Liaison Montréal/Vancouver Liaison Calgary/Vancouver Liaison Vancouver/Winnipeg Liaison Calgary/Victoria Liaison Vancouver/Hamilton** Liaison Calgary/Winnipeg Liaison Edmonton/Halifax** Liaison Edmonton/St. John’s**

*Disponible pour une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais; les tarifs varient en fonction de la destination et de la date.

**Ces vols sont directs avec une seule carte d'embarquement et transfert des bagages jusqu'à la destination finale. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs extrêmement abordables et un service de vol orienté vers le client. Au cours de sa première année d'existence, la compagnie aérienne a obtenu le taux d'annulation le plus bas du Canada et s'est vu décerner le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neufs, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l'empreinte carbone de Lynx, et en font l'un des transporteurs aériens les plus respectueux de l'environnement au Canada. Compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Consultez FlyLynx.com ou prenez contact avec Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram pour en savoir plus.

