Flash Forest obtient un financement de série A du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur et de la plateforme OurCrowd et poursuit ses efforts de reboisement à l’échelle mondiale à l’aide de drones

/EIN News/ -- La planète a perdu plus d’un billion d’arbres au cours des 100 dernières années. Grâce à un investissement de 11,4 millions de dollars, Flash Forest pourra poursuivre sa mission de planter 1 milliard d’arbres d’ici 2028 et contribuer ainsi à la lutte contre les changements climatiques.

MISSISSAUGA, Ontario, 18 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flash Forest, une entreprise canadienne de reboisement qui utilise des drones et la technologie pour reboiser des zones forestières ravagées par le feu et trop dangereuses pour les planteurs d’arbres, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un tour de financement de série A de 11,4 millions de dollars (CAD). Les changements climatiques augmentent la fréquence et la gravité des feux de forêt, de sorte que nous perdons rapidement un des meilleurs moyens de les contrer : les arbres. Chaque année, 26 millions d’hectares de forêt sont perdus en moyenne dans le monde, ce qui correspond à peu près à la superficie du Mexique. Plus de 30 % de cette perte est attribuable aux feux de forêt . Ce nouvel investissement, codirigé par le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur et OurCrowd , permet le développement et l’expansion de la solution de reboisement rapide après un feu de forêt de Flash Forest à l’échelle de l’Amérique du Nord dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.

Malgré la nécessité croissante de reboiser, la plantation d’arbres se fait encore en grande partie à la main, une méthode laborieuse et ardue, surtout dans les endroits difficiles d’accès. En favorisant l’automatisation du reboisement, l’investissement annoncé aujourd’hui permettra de planter des arbres cinq fois plus rapidement dans des régions dévastées par le feu et difficiles d’accès, à un coût trois fois moindre que celui des méthodes traditionnelles.

« Par l’entremise de cet investissement du Fonds pollinisateur de TELUS, Flash Forest s’associe à un fonds à vocation sociale qui ne pense pas uniquement aux profits, contrairement à tant d’autres investisseurs en capital de risque. Le Fonds pollinisateur appuie notre objectif de planter plus d’un milliard d’arbres pour atténuer les effets des changements climatiques et la perte de biodiversité. Cet apport est crucial en ces temps difficiles, où nous devons penser avant tout à l’exécution de notre mission, déclare Bryce Jones, chef de la direction et cofondateur de Flash Forest. Au-delà du leadership environnemental de TELUS et de sa détermination à devenir une entreprise zéro déchet et carboneutre d’ici 2030, son soutien et ses ressources internes considérables rendent ce partenariat extrêmement intéressant pour nous. Nous sommes prêts à nous lancer et impatients de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Une entente commerciale pluriannuelle pour accélérer le reboisement

Flash Forest a aussi conclu une entente commerciale pluriannuelle avec l’équipe Durabilité et environnement de TELUS, dans le cadre de laquelle elle fournira des services de plantation par drones à ses clients. TELUS pourra ainsi proposer la technologie de Flash Forest aux entreprises de différents secteurs qui souhaitent atteindre leurs objectifs environnementaux avec des solutions de foresterie numériques complètes, le tout grâce aux réseaux et aux technologies de connectivité à distance de calibre mondial de TELUS.

« Les changements climatiques constituent l’un des défis les plus importants à l’heure actuelle. Des feux de forêt plus fréquents et plus ravageurs sont un symptôme d’une planète en surchauffe, affirme Blair Miller, associé directeur du Fonds pollinisateur de TELUS. En investissant dans Flash Forest, nous pouvons contribuer au reboisement efficace et sans danger de zones forestières ravagées par le feu. L’investissement est en parfaite adéquation avec le Fonds pollinisateur de TELUS. Nous possédons en effet des capacités uniques à soutenir la croissance de solutions durables qui répondent à certains des enjeux sociaux les plus pressants du monde. »

« La planète a perdu plus d’un billion d’arbres au cours des 100 dernières années, et les feux de forêt jouent un rôle croissant dans cette destruction. Nous sommes très heureux de nous associer à Flash Forest, de contribuer à sa mission et de codiriger ce tour de financement avec le Fonds pollinisateur de TELUS afin de soutenir le reboisement rapide après un feu de forêt. Il s’agit d’une mesure cruciale dans la lutte contre les changements climatiques », déclare Liat Sverdlov, associé aux investissements à OurCrowd.

À propos de Flash Forest

Flash Forest est une entreprise canadienne de reboisement par drones. Ses méthodes axées sur les données, centrées sur la biodiversité et gérées par la collectivité favorisent la croissance de nouvelles forêts saines et résilientes. En misant sur les drones, l’intelligence artificielle, les systèmes d’information géographiques et les sciences végétales, elle rend le reboisement plus rapide et plus précis. Par le reboisement de zones forestières ravagées par le feu et trop dangereuses d’accès pour les planteurs d’arbres, elle contribue à la lutte contre les changements climatiques au moyen de solutions naturelles.

À propos du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur

Doté d’un budget de 100 millions de dollars, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l’un des plus importants fonds à vocation sociale du monde. Il investit dans les entreprises à but lucratif et les fondateurs déterminés à stimuler l’innovation sociale. Il s’inscrit par ailleurs dans l’engagement de longue date de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour produire des retombées sociales et environnementales positives pour tous les gens d’ici. Il finance l’élaboration de solutions pour protéger notre planète, transformer les soins de santé, soutenir l’agriculture responsable et favoriser l’inclusion sociale. Pour en savoir plus sur le Fonds pollinisateur de TELUS, visitez telus.com/fondspollinisateur .

À propos de OurCrowd

OurCrowd est une plateforme internationale de capital de risque qui permet aux institutions et aux investisseurs individuels accrédités de s’associer à des entreprises technologiques émergentes à un stade précoce. Reconnue par PitchBook* et Startup Nation Central comme la société de capital de risque la plus active en Israël, elle évalue et sélectionne des entreprises de tous les secteurs et à tous les stades de développement. En plus d’investir elle-même dans ces entreprises, elle offre sa plateforme à plus de 220 000 membres inscrits de 195 pays, qui jouissent d’une liberté incomparable d’investir des montants de 10 000 $ et plus dans les entreprises et les fonds de leur choix.

Fondée en 2013 par son chef de la direction, Jon Medved, dans le but de démocratiser le capital-investissement, OurCrowd est rapidement devenue la plus grande plateforme de capital de risque en ligne du monde. En 2023, elle avait investi plus de 2,1 milliards de dollars dans 380 entreprises et 42 fonds sur cinq continents. À ce jour, les entreprises en démarrage soutenues par OurCrowd ont enregistré 61 sorties, dont plusieurs entrées en bourse (Beyond Meat [BYND], Lemonade [LMND], Innoviz [INVZ], Hub Security [HUB], Arbe [ARBE], Alpha Tau [DRTS], Freightos [CRGO]) ainsi que de nombreuses acquisitions prestigieuses (JUMP par Uber, BriefCam par Canon, Argus par Continental, Crosswise par Oracle, Replay par Intel, Corephotonics par Samsung, CyberX par Microsoft, Kenna Security par Cisco).

OurCrowd crée de la valeur pour les entreprises financées par capital de risque tout au long de leur cycle de vie en offrant du mentorat, en embauchant des conseillers spécialisés, en naviguant dans les tours de financement successifs et en créant des occasions grâce à son réseau de partenariats multinationaux.

* Chaque année depuis 2013

Pour obtenir un complément d’information, les représentants des médias sont priés de joindre :

Flash Forest

Kaleigh Bruijns

Coordonnatrice, Marque et GRC

kaleigh@flashforest.ca

TELUS

François Marchand

Relations médiatiques

francois.marchand@telus.com