AR in Healthcare Market : A Comprehensive Analysis of Trends and Opportunities 2026

AR in Healthcare Market

The global AR in healthcare market size is projected to reach $4.23 billion by 2026, registering a CAGR of 27.4% from 2019 to 2026.

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, April 18, 2023 /EINPresswire.com/ -- Augmented Reality (AR) has the potential to revolutionize healthcare in numerous ways, from enhancing medical education and training to improving patient outcomes and experiences

๐“๐ก๐ž๐ซ๐ž ๐ก๐š๐ฏ๐ž ๐›๐ž๐ž๐ง ๐ฆ๐š๐ง๐ฒ ๐ซ๐ž๐œ๐ž๐ง๐ญ ๐ข๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฎ๐ฌ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐š๐ฎ๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ (๐€๐‘) ๐ข๐ง ๐ก๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž.

Here are a few examples:

๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐“๐ซ๐š๐ข๐ง๐ข๐ง๐ : AR is being used in medical training to provide a more realistic and immersive learning experience. Medical students can use AR to visualize and practice surgical procedures, and also to learn about anatomy in a more interactive and engaging way.

๐•๐ข๐ซ๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: AR is also being used to provide virtual consultations between doctors and patients. Patients can use AR to show doctors their symptoms and receive remote medical advice.

๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ซ๐ฒ ๐€๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐œ๐ž: AR is being used to assist surgeons during operations. For example, AR can provide surgeons with real-time visualizations of a patient's anatomy during surgery, allowing for more precise and accurate procedures.

๐‘๐ž๐ก๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: AR is being used to assist in the rehabilitation process. For example, patients can use AR to visualize their progress during physical therapy exercises, and to receive feedback and guidance from healthcare professionals.

๐Œ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ: AR is being used to treat mental health conditions, such as anxiety and depression. AR can provide immersive experiences that help patients to overcome their fears and anxieties in a controlled and safe environment.

CAGR: 27.4%

Current Market Size: USD 609.6 Million

Forecast Growing Region: APAC

Largest Market: North America

Projection Time: 2019 โ€“ 2026

Base Year: 2019

๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐€๐‘ ๐ข๐ง ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ โ€“

Microsoft Corporation,

Alphabet Inc. (Google),

Sony Corporation,

Siemens (Siemens Healthcare),

Koninklijke Philips N.V. (Philips),

AccuVein Inc.,

EchoPixel,

DAQRI,

Atheer, Inc,

Orca Health, Inc.

