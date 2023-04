NGen organisera le pavillon du Canada à la Foire de Hanovre 2023

/EIN News/ -- HAMILTON, Ontario, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen (Next Generation Manufacturing Canada) est fier d'organiser le pavillon du Canada à Hannover Messe 2023, la plus grande foire commerciale de technologie industrielle au monde. L'événement se déroule du 17 au 21 avril 2023 à Hanovre, en Allemagne.



Hannover Messe est la foire commerciale leader mondiale pour la technologie industrielle, présentant des expositions de plus de 6 000 entreprises et attirant plus de 215 000 visiteurs du monde entier. L'événement offre une plateforme aux entreprises pour présenter leurs dernières innovations et technologies dans des domaines tels que l'automatisation, la robotique, l'énergie et la numérisation.

Le pavillon du Canada de NGen présentera les dernières innovations et technologies du secteur de la fabrication de pointe du Canada. Le pavillon présentera 13 entreprises canadiennes provenant de partout au pays, représentant une gamme diversifiée d'industries et de technologies.

Les exposants du pavillon du Canada comprendront:

Le pavillon du Canada est organisé en partenariat avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Affaires mondiales Canada et les gouvernements de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta. Le pavillon du Canada offrira une occasion unique aux entreprises canadiennes de présenter leurs produits et services à un public mondial et d'établir de nouveaux partenariats commerciaux avec des entreprises internationales. Le pavillon servira également de plateforme pour les entreprises canadiennes pour réseauter avec d'autres exposants, des experts de l'industrie et des investisseurs potentiels.

«C'est une occasion passionnante pour les entreprises canadiennes de présenter leurs technologies innovantes et de démontrer le leadership canadien dans la fabrication de pointe à un public mondial», a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. «Nous sommes ravis d'accueillir le pavillon du Canada à Hannover Messe et sommes impatients de présenter les capacités de fabrication de pointe du Canada cette année alors que nous nous préparons pour 2025, année où le Canada sera le pays partenaire de l'événement.»

Suivez NGen sur LinkedIn pour des mises à jour vidéo en direct, des interviews et des récapitulatifs quotidiens de Hannover Messe.

À propos de NGen

NGen est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui dirige le pôle mondial d'innovation pour la fabrication de pointe au Canada. Son mandat est d'aider à développer des capacités de fabrication avancée de niveau mondial au Canada, au profit des Canadiens. Le NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 5 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial aux initiatives de développement de la main-d'œuvre et aux projets d'innovation qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de les commercialiser sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca

Contact pour les médias

Robbie MacLeod

Directeur des communications stratégiques

1-613-297-3578

robbie.macleod@ngen.ca