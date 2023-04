Rogers engagée à ce que toute son équipe de service à la clientèle travaille au Canada : Des centaines d’emplois du service à la clientèle de Shaw seront rapatriés au Canada

/EIN News/ -- Les nouveaux emplois seront situés en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba

Seul opérateur national à s’engager à ce que toute son équipe de service à la clientèle travaille au Canada

TORONTO, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui le rapatriement de centaines d’emplois de Shaw au Canada dans le cadre de son engagement à investir dans une équipe de service à la clientèle entièrement canadienne.

Les emplois actuellement hors du Canada seront rapatriés en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba afin de s’assurer que chaque appel téléphonique et interaction en ligne avec les membres de la clientèle de l’entreprise combinée sont traités par des spécialistes des solutions client travaillant au Canada.

« En tant que fière entreprise canadienne, nous nous engageons à investir au Canada, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. En rapatriant ces emplois au Canada, nous nous assurons que notre clientèle sera servie par une équipe possédant une connaissance approfondie non seulement de nos produits et services, mais également des communautés où elle vit et travaille. »

La fusion historique de Rogers avec Shaw a été conclue le 3 avril 2023, et le rapatriement des emplois au Canada a déjà commencé. En effet, les postes de service à la clientèle seront rapatriés d’ici la fête du Canada, et tous les autres postes connexes seront transférés au pays d’ici le Tr3 de 2023. En 2020, Rogers est devenu le seul fournisseur national de services de télécommunications dont tous les centres d’appels sont situés au Canada et continue d’être le seul opérateur national à s’engager à ce que toute son équipe de service à la clientèle travaille au pays.

En plus de ramener des centaines d’emplois au Canada, Rogers prévoit embaucher 1 000 spécialistes en service à la clientèle à l’échelle du pays.

Rogers s’est également engagée, dans le cadre de la fusion avec Shaw, à investir 6,5 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour offrir des réseaux rapides et fiables à un plus grand nombre de communautés de l’Ouest canadien. Cela comprend la modernisation de notre réseau 5G et l’élargissement de sa portée dans plus de 300 communautés et le long des routes rurales. Ces investissements devraient injecter plus de 7 milliards de dollars au PIB de la région et créer des milliers d’emplois au cours des 5 prochaines années.

Calgary est le nouveau siège social de l’entreprise combinée dans l’Ouest canadien.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement au grand public et aux entreprises. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

