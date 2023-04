Un partenariat visionnaire permet d’offrir au Québec un nouveau thé glacé infusé au cannabis

ROSE ScienceVie, Entourage Health Corp. et The Boston Beer Company collaborent dans le cadre d’un lancement novateur

/EIN News/ -- HUNTINGDON, Québec, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ROSE ScienceVie inc. (« ROSE »), un important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis au Québec, a annoncé aujourd’hui le lancement de la boisson de thé glacé infusée au cannabis « TeaPot » sur le marché québécois.



Dans le cadre de son partenariat avec Entourage Health Corp. (« Entourage »), ROSE a mis en marché et distribué la boisson sativa de thé glacé noir au citron. Les consommateurs peuvent maintenant se procurer la nouvelle boisson dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (« SQDC ») et sur son site Web. Le lancement de « TeaPot » s'inscrit dans la continuité de la collaboration entre Entourage et The Boston Beer Company, qui se sont associées en 2021 pour développer cette gamme novatrice de boissons infusées au cannabis au Canada.



« Le travail collaboratif à l'état pur peut avoir un grand potentiel », a déclaré Davide Zaffino, président-directeur général de ROSE. « Notre partenariat avec Entourage en est la preuve, et nous tenons à féliciter nos amis chez The Boston Beer Company pour un lancement qui transforme déjà la façon dont les gens consomment le cannabis de façon responsable au Québec. Nous sommes reconnaissants à ces entreprises avant-gardistes pour leur expertise et leur créativité, et nous sommes fiers que ROSE ait l'occasion d'offrir ce produit aux consommateurs québécois. »

« Thé noir citron » est le premier produit de « TeaPot Good Day Iced Tea » au Québec, commercialisé et distributé par ROSE. Cette boisson est créée avec des arômes naturels, infusée avec la variété Pedro’s Sweet Sativa de la marque Color Cannabis d’Entourage, et développé avec l’expertise éprouvée de la Boston Beer Company en matière de boissons. Chaque canette de 355 ml de TeaPot contient 5 mg de THC et est conçue pour minimiser tout goût ou arôme de cannabis.

« En nous implantant au Québec, l'une des provinces les plus densément peuplées du Canada, aux côtés d'un partenaire local réputé, ROSE, nous sommes ravis d'élargir notre réseau de distribution », a déclaré George Scorsis, président-directeur général et président du conseil d'administration d'Entourage. « Nos partenaires chez The Boston Beer Company ont l'habitude de produire certaines des boissons artisanales les plus appréciées d'Amérique du Nord, et TeaPot s'inscrit dans cette lignée. La boisson infusée au cannabis a été bien accueillie depuis son lancement initial l'été dernier au Canada et nous sommes convaincus que cela se poursuivra lorsque nous présenterons TeaPot aux Québécois et Québécoises."



The Boston Beer Company est réputée pour créer des marques parmi les meilleures de leur catégorie telles que Samuel Adams, Truly, Angry Orchard, Twisted Tea, et ajoute maintenant TeaPot à sa ligne de produit grandissante.

« L’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons en tant qu’équipe de boissons centrée sur le consommateur », a déclaré Paul Weaver, directeur du cannabis au sein de The Boston Beer Company. « L’industrie du cannabis au Québec nous inspire pour cette raison. Elle accueille l’innovation de la manière la plus responsable qui soit. Il est gratifiant de travailler en étroite collaboration avec ROSE et Entourage pour atteindre cet objectif. Nous sommes convaincus que les consommateurs québécois seront aussi séduits que nous par “TeaPot”. »



À propos de ROSE ScienceVie inc.

ROSE ScienceVie s’engage à ce que les consommateurs soient en mesure de profiter de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis au Québec et à l’échelle du Canada. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l’entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services bien précis à l’industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur les marchés québécois et canadiens. Rose LifeScience appartient majoritairement à Village Farms International (Nasdaq : VFF), les autres parts étant détenues et exploitées par ses fondateurs, établis au Québec. Pour plus d’information, visitez roselifescience.ca.

À propos de Entourage Heath Corp.

Entourage Health Corp. est la société mère cotée en bourse d’Entourage Brands Corp. et de CannTx Life Sciences Inc. qui sont des détenteurs de licences produisant et distribuant des produits à base de cannabis pour les marchés de l’usage médical et de la consommation destinée aux adultes. La société possède et exploite une serre hybride de pointe et une installation de traitement située sur 158 acres à Strathroy, en Ontario, ainsi qu’une installation de traitement de 26 000 pieds carrés à Aylmer, en Ontario, pour laquelle elle détient une licence complète. Avec sa marque Starseed Medicinal à vocation médicale, Entourage a élargi sa stratégie de distribution multicanal. Le partenariat exclusif de Starseed avec LiUNA, le plus grand syndicat de la construction au Canada, ainsi qu’avec des employeurs et des groupes syndicaux, qui est une première dans l’industrie, est complémentaire aux ventes directes d’Entourage aux patients médicaux. Avec le lancement de Syndicate, Entourage propose désormais un autre espace de vente médicale unique qui offre aux patients un ensemble de produits de microproducteurs canadiens, ainsi que la famille de marques d’Entourage.

Le portefeuille de produits de première qualité destinés à être utilisés par des adultes comprend Color Cannabis et Saturday Cannabis, qui sont vendus par l’intermédiaire de huit agences de distribution provinciales. Entourage est le producteur et le distributeur canadien exclusif de la marque américaine de bien-être Mary’s Medicinals, qui a été primée et qui est vendue à la fois à des fins médicales et à des fins d’utilisation par des adultes. Dans le cadre d’une collaboration avec la filiale The Boston Beer Company, Entourage et ses partenaires immédiats sont les distributeurs exclusifs des boissons infusées au cannabis « TeaPot » au Canada, qui ont été lancées à l’été 2022, en commençant par certaines provinces. En outre, Entourage a également conclu un accord exclusif avec Irwin Naturals, un fabricant renommé de produits nutraceutiques et de suppléments à base de plantes, qui propose des produits de bien-être de marque populaires vendus dans toute l'Amérique du Nord. La nouvelle gamme de gélules de CBD est désormais offerte sur la plateforme médicale de Starseed.



À propos de The Boston Beer Company

The Boston Beer Company, Inc. (NYSE : SAM) a commencé en 1984 à brasser la bière Samuel Adams, et la marque Samuel Adams est actuellement reconnue comme l’une des marques de bière artisanale les plus importantes et les plus respectées. Notre portefeuille de marques comprend également Truly Hard Seltzer, Twisted Tea, Angry Orchard Hard Cider et Dogfish Head Brewery, ainsi que d’autres marques de bière artisanale telles que Angel City Brewery et Coney Island Brewing. En 2021, la société a créé une filiale établie au Canada (BBCCC Inc.) afin de servir de centre de recherche et d’innovation spécialisé dans les boissons non alcoolisées à base de cannabis. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web de relations avec les investisseurs au www.bostonbeer.com, où figurent des liens vers les sites web de toutes nos marques respectives.

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec :

Valentine Vaillant

Chef des affaires commerciales

valentine.vaillant@roselifescience.ca

438 989-6654