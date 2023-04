Soixante-quinze pour cent des Canadiens s’inquiètent du changement climatique et de ses effets; par conséquent, 21 % déclarent vouloir moins ou pas d’enfants

Malgré les préoccupations, seulement 15 % des Canadiens font des dons aux initiatives pour le climat et l’environnement, tandis que 5 % ne savent pas comment aborder le problème

/EIN News/ -- TORONTO, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude publiée aujourd’hui par S’unir pour changer indique que les trois quarts (75 %) des Canadiens éprouvent de l’anxiété face au changement climatique et ses conséquences et ce sont ceux âgés de 18 à 34 ans qui sont les plus susceptibles de s’en préoccuper (81 %). Les inquiétudes sont si fortes qu’un Canadien sur cinq (21 %) déclare avoir moins ou pas d’enfants pour prendre des mesures face à cet enjeu.



Dans un sondage mené auprès de 1504 Canadiens de partout au pays, on a demandé aux répondants de classer les risques qu’ils percevaient pour leur avenir. Seuls la hausse du coût de la vie/l’inflation (36 %) et l’accès à des soins de santé de qualité (16 %) devançaient le changement climatique et son impact (13 %). De plus, plus de Canadiens le classaient comme le plus grand risque pour leur avenir devant la capacité de gagner un salaire décent (12 %), les inégalités sociales (4 %) et l’accès à une éducation de qualité (2 %).

Les résidents du Québec sont les plus susceptibles d’être préoccupés par le changement climatique (86 %), suivis par ceux de l’Ontario (75 %), de la Colombie-Britannique (74 %) et du Canada atlantique (73 %). Les résidents de la Saskatchewan et du Manitoba sont de loin les moins susceptibles d’exprimer leur inquiétude (48 %). Vingt-cinq pour cent des Canadiens ne s’en inquiètent pas.

« Il est clair que le changement climatique est une préoccupation majeure pour de nombreux Canadiens, en particulier pour les jeunes générations qui semblent éprouver de l’anxiété, a déclaré Duke Chang, président et chef de la direction de CanaDon, l’organisme derrière S’unir pour changer. Le Jour de la Terre de cette année, les Canadiens ont l’occasion de prendre le contrôle, d’en apprendre davantage sur les problèmes environnementaux et sur la façon dont ils peuvent agir pour rendre notre monde meilleur. »

Plus de la moitié des Canadiens pensent que le gouvernement n’en fait pas assez

Le sondage révèle également que de nombreux Canadiens estiment que tous les paliers de gouvernement pourraient en faire plus pour lutter contre le changement climatique. Seulement deux Canadiens sur cinq (39 %) conviennent que le gouvernement fédéral en fait assez, et seulement un sur trois (34 %) exprime le même avis concernant son gouvernement provincial. Près de la moitié (46 %) des Canadiens estiment que leurs administrations municipales locales n’en font assez à cet égard. Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans sont systématiquement plus susceptibles de ne pas être d’accord avec le fait que les gouvernements, tous paliers confondus, n’en font pas assez pour lutter contre le changement climatique. Ils expriment ainsi la plus grande déception envers le gouvernement provincial (63 %), suivi du gouvernement fédéral (55 %) et leur administration municipale (52 %).



Quelles mesures les Canadiens prennent-ils face au changement climatique?

Bien que de nombreux Canadiens estiment que tous les paliers de gouvernement peuvent en faire plus, la plupart prennent les choses en main. Parmi ceux qui estiment que le changement climatique est un problème, la grande majorité (86 %) indique prendre des mesures en recyclant et en compostant, bien que moins de la moitié disent la même chose des autres mesures. Deux sur cinq déclarent faire du covoiturage, utiliser les transports en commun ou marcher/faire du vélo plus souvent (41 %); trois sur dix (28 %) effectuent des recherches actives sur les questions climatiques et des sujets connexes; et environ un sur sept (14 %) suit un régime végétarien ou végétalien. Seulement 15 % font des dons aux initiatives environnementales et pour le climat, tandis que 5 % ne savent pas comment lutter contre le changement climatique.

« Les problèmes environnementaux sont complexes, mais il y a certaines choses que les Canadiens peuvent faire – et de plus en plus, ils le font. », déclare Michael Bernstein, curateur du fonds Fonds pour combattre les changements climatiques avec la politique de S’unir pour changer. « S’Unir pour changer permet aux Canadiens de se renseigner facilement sur ces enjeux, de passer le mot et de financer le changement. Peu importe qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques, de protéger l'environnement ou de soutenir des organisations travaillant sur le changement de politiques, il existe une façon pour tous les Canadiens, quel que soit leur âge, de soutenir les causes environnementales qui leur tiennent à cœur et de faire une différence significative avec s’Unir pour changer. »

Les mesures que les Canadiens peuvent prendre à l’occasion du Jour de la Terre

À l’approche du Jour de la Terre le 22 avril, les Canadiens peuvent soutenir les initiatives environnementales de nombreuses façons. Lorsqu’un don est fait à un Fonds pour une cause sur S’unir pour changer, son montant est divisé de manière égale entre les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui se consacrent à la même cause. Les Canadiens peuvent facilement soutenir l’environnement en faisant un don à l’un des trois Fonds pour une cause liés à l’environnement sur S’unir pour changer :

Le Fonds combattre les changements climatiques avec la politique : créé par Michael Bernstein, directeur général de Clean Prosperity, ce fonds soutient des programmes et des initiatives critiques qui défendent les changements de politique pour mettre un terme à la crise climatique et entraîner un monde plus propre et plus sain. Du 17 au 22 avril, les dons versés à ce fonds seront jumelés.*

Le Fonds pour la justice alimentaire et les terres agricoles : ce fonds soutient des organisations de premier plan qui améliorent l'accès à la terre et promeuvent des systèmes alimentaires écologiques. Créé par Natasha van Bentum, directrice de Give Green Canada; Lauren Baker, directrice principale des programmes de l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation; et Leticia Ama Deawuo, directrice générale de SeedChange, ce fonds comprend près de 40 organismes de bienfaisance de partout au Canada qui se concentrent essentiellement sur l'accès aux terres, les systèmes alimentaires écologiques et la justice alimentaire. Du 17 au 22 avril, les dons versés à ce fonds seront jumelés.*

Le Fonds pour la protection de l'environnement : le Fonds pour la protection de l'environnement soutient plus de 500 organismes de bienfaisance enregistrés axés sur la protection de l'environnement et de ses écosystèmes.



Au sujet de cette étude

Ces résultats sont tirés d’une étude menée par CanaDon du 1er au 3 mars 2023 auprès d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale de n = 1504 adultes canadiens (18 ans et plus), équilibré et pondéré selon l’âge, le sexe, la région et le niveau d’éducation. Tous les répondants étaient membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon de cette taille donnerait une marge d’erreur de +/— 2,5 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été offert en anglais et en français.

Remarque pour les médias :

Vous pouvez télécharger les données sources du sondage et les éléments graphiques connexes ici .