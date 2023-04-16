迎接數位經濟新時代，和鑫公司大力推動數位化轉型
迎接數位經濟新時代，和鑫公司大力推動數位化轉型
台灣, April 16, 2023/
EINPresswire.com
/ -- 近年來，隨著數位化時代的到來，數位金融領域迅速增長，科技券商也在逐漸走向數位化和專業化。在這個趨勢下，和鑫公司正式宣佈，開啟台灣數位化卷商新時代，並將攜手多個投顧老師團隊進行合作佈局，以打響台灣數位化券商第一戰，大力推動數位化轉型。
據瞭解，和鑫公司是一家位於台灣的證券經紀公司，主要提供證券交易和投資顧問服務。和鑫公司自成立以來，一直致力於為客戶提供公平、透明、專業的理財服務。隨著數位化時代的到來，和鑫公司加強數位化轉型並大力引入人工智能、大數據和區塊鏈等前沿技術，在服務客戶、推出金融產品、拓展海外業務和推動綠色投資等方面取得了顯著成績。
進一步加強數位化轉型，和鑫公司將繼續深耕數位化領域，推出更加智能化和個性化的投資服務，提升客戶的投資體驗和效益。同時，公司還將加大在人工智能、大數據和區塊鏈等前沿技術領域的投入，加速技術創新和轉型升級，以迎接數位化時代的挑戰。
除了數位化轉型，和鑫公司還將拓展海外業務，進一步加強與亞太地區的聯繫和合作，開拓新的國際市場。公司已在香港和新加坡設立分支機構，並計劃在未來擴大國際業務版圖。同時，公司也將進一步推動綠色投資和社會責任，通過推出更多綠色投資產品，積極引導客戶實現可持續和環保的投資，同時為社會做出更多的貢獻。
在服務質量和客戶滿意度方面，和鑫公司一直堅持不斷提升，通過引入更多的理財專家和投資顧問，為客戶提供更加專業、全面的投資咨詢和服務。公司還將加強客戶關係管理，積極響應客戶需求，提高客戶忠誠度和口碑。同時，公司還將注重產品創新和多元化，推出更有吸引力和競爭力的投資產品。
為推動數位化轉型，和鑫公司將在下周一，4月17日開始將攜手多家投顧大力推動數位化轉型。張世哲，和鑫公司的董事長，坦言在數位化金融領域，人工智能和大數據分析技術已成為當下最流行和最關鍵的技術。為了為客戶提供更好的服務和更高的利潤，和鑫公司聘請了多個頂尖投顧老師團隊,實現了「師徒共進」，以人工智能和大數據分析技術為支撐，為客戶量身定制優質投資組合。這些老師可以針對客戶的財務狀況、投資需求和投資期限等個性化定制，並使用大數據分析提供實時調整建議，讓投資人可以獲得更多更好的收益。
和鑫投資不僅在數位化轉型方面表現優異，在金融科技創新和社會責任等領域也走在了前列。公司投資開發的智能化金融科技產品，為客戶提供投資分析工具，通過大數據和人工智能技術，為客戶提供精準的投資建議。此外，和鑫投資還積極投身綠色投資和社會公益等領域，推出多個綠色投資產品，幫助客戶實現更加可持續、環保的投資，同時為社會做出貢獻。
據業內消息人士透露，和鑫公司將逐步發展更細分化的業務，比如家族辦公室理財、企業級投資和債權融資、房地產交易等。 和鑫公司計劃在未來幾年內逐步推動這些業務。
最後，和鑫公司的數位化轉型和數位化券商業務的迅速發展，也是台灣金融業發展的好兆頭。在和鑫公司的推動下，數位化券商將成為金融領域的重要一員，並逐步取代傳統的券商，為客戶帶來更好的投資體驗和收益。
Peter
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April 16, 2023, 22:02 GMT
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