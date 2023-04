TELUS offre le meilleur réseau à large bande dans l’Ouest du Canada

/EIN News/ -- Le réseau de TELUS offre la qualité de réseau la plus constante, la meilleure expérience vidéo et la vitesse la plus élevée, et occupe le premier rang dans 11 catégories en Colombie-Britannique et en Alberta, selon Opensignal

Le réseau TELUS PureFibre offre la meilleure expérience Internet à domicile en Colombie-Britannique et en Alberta

TORONTO, 14 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS est fière d’annoncer aujourd’hui qu’elle se classe en tête du secteur et remporte les honneurs dans les deux provinces les plus à l’ouest au pays, selon le rapport sur l’expérience des réseaux fixes à large bande au Canada d’avril 2023 publié par Opensignal. L’entreprise occupe la première place en Colombie-Britannique et en Alberta dans les catégories de la constance de la qualité, de l’expérience vidéo et de la vitesse de téléversement. Elle s’est aussi hissée en tête en Colombie-Britannique en ce qui concerne le taux de fiabilité du réseau à large bande. De plus, elle partage le premier rang en Colombie-Britannique et en Alberta dans la catégorie de la vitesse maximale de téléchargement et, en Alberta, dans celle du taux de fiabilité du réseau à large bande. Ces résultats prouvent la supériorité du réseau fixe à large bande de TELUS dans l’Ouest du Canada. Ils renforcent ainsi la position de l’entreprise en tant que fournisseur d’accès Internet résidentiel à battre en matière de qualité du réseau, d’expérience et de vitesse.

« Les Canadiens accordent toujours de l’importance à la rapidité et à la fiabilité de leur connexion. Les distinctions que TELUS reçoit régulièrement de la part d’organisations tierces indépendantes, comme Opensignal, confirment la supériorité de nos réseaux à large bande de pointe, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Notre entreprise a son siège social dans l’Ouest du Canada depuis plus de 125 ans, et l’équipe TELUS accorde depuis très longtemps la priorité aux clients et aux collectivités, et ce, avec une grande fierté. Les plus récents éloges d’Opensignal démontrent que TELUS demeure le fournisseur offrant la meilleure expérience de réseau à large bande dans l’Ouest du Canada. Ils soulignent aussi le travail qu’accomplit notre équipe pour garder les Canadiens connectés aux personnes et aux informations qui leur importent le plus. Nous sommes extrêmement fiers de la manière dont notre réseau filaire facilite des changements essentiels qui transforment les secteurs de la santé, de l’éducation, du télétravail et de l’environnement ainsi que l’économie dans son ensemble. Mais surtout, nos réseaux de premier ordre aident à combler les fossés numériques pour que tous les membres de la société aient la chance de réaliser leur plein potentiel. »

Cette toute dernière marque de reconnaissance provenant d’Opensignal vient s’ajouter aux innombrables autres distinctions que TELUS a obtenues au fil des ans pour ses réseaux de pointe. Récemment, PCMag a notamment désigné TELUS comme étant le meilleur fournisseur de services mobiles au Canada . Également honorée par d’autres experts indépendants renommés dans le secteur, dont l’entreprise américaine Ookla, TELUS affiche un impressionnant bilan en matière d’excellence du réseau.

Le réseau TELUS PureFibre est fait de fibre optique de pointe jusqu’au point de raccordement au domicile ou à l’entreprise des clients, ce qui leur permet de profiter du réseau le plus rapide et le plus performant disponible. Grâce au seul véritable réseau entièrement en fibre optique de l’Ouest canadien, TELUS fournit la meilleure performance offerte partout dans le monde, y compris les vitesses de téléchargement et de téléversement les plus rapides. Au-delà de la connectivité inégalée qu’elle offre, cette infrastructure apporte beaucoup d’autres avantages notables. En effet, la technologie de fibre optique mise à profit dans le réseau TELUS PureFibre est beaucoup plus efficace sur le plan énergétique que celle des réseaux de cuivre conventionnels. Avec les câbles de fibre optique, les données sont transmises par des signaux lumineux circulant sur les fils de fibre optique, ce qui exige moins d’énergie qu’avec des câbles de cuivre. Cette efficacité se traduit par une réduction de l’empreinte carbone; le réseau TELUS PureFibre exige moins d’électricité et permet donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Depuis 2000, TELUS a investi près de 220 milliards de dollars dans son infrastructure réseau, ses licences de spectre et ses activités. De plus, elle prévoit investir 70 milliards de dollars d’ici 2026 à l’échelle du pays pour améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de pointe et connecter les clients d’un océan à l’autre. Par ailleurs, TELUS s’engage depuis longtemps à renforcer les relations avec les peuples autochtones – Premières Nations, Métis et Inuits –, et reconnaît que ses activités s’étendent sur beaucoup de territoires traditionnels et de régions visées par des traités. Grâce à des partenariats publics-privés, 504 collectivités rurales et 577 terres autochtones ont été dotées de la connectivité à large bande évoluée de TELUS, ce qui produit des retombées positives pour plus de 360 000 entreprises et foyers ruraux et autochtones.

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 30 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 68 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Résultats du réseau de fibre optique de TELUS dans le rapport sur l'expérience des réseaux fixes à large bande au Canada publié par Opensignal en avril 2023, selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux fixes enregistrées du 1er juillet au 27 décembre 2022.