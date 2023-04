Culinary Tourism Market Outlook 2023-2028, Leading Companies, Emerging Growth Factors, Business Strategies, and Forecast

Culinary Tourism Market 2023

SHERIDAN, WY, UNITED STATES, April 14, 2023 /EINPresswire.com/ -- According to the latest report by IMARC Group, titled,โ€œ๐‚๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง๐š๐ซ๐ฒ ๐“๐จ๐ฎ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฆ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–,โ€ the global culinary tourism market size reached ๐”๐’$ ๐Ÿ–๐ŸŽ๐Ÿ“.๐Ÿ— ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach ๐”๐’$ ๐Ÿ,๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ’.๐Ÿ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–, exhibiting a growth rate (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ•.๐Ÿ”๐Ÿ–% ๐๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–. Culinary tourism is a type of travel that involves exploring the food and drink of a particular region, including visiting local markets, farms, and restaurants, and participating in cooking classes and tastings. It focuses on experiencing local cuisine and culture, as well as visiting more established food destinations. Culinary tourism promotes cultural exchange, stimulate local economies, preserve culinary traditions, preserve regional culinary heritage, and encourage sustainable agricultural practices by showcasing local food and drink. As a result, culinary tourism creates jobs and supports local businesses and support the economic growth of local communities.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‚๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง๐š๐ซ๐ฒ ๐“๐จ๐ฎ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฆ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก:

The culinary tourism market is primarily driven by the growing preference towards unique and authentic food and beverage experiences, particularly local and regional cuisines among the consumers. This can be attributed to the increasing popularity of cooking shows and celebrity chefs leading to a higher interest in varied cuisines and cooking techniques. In line with this, the easy availability of information regarding culinary tourism destinations and experiences and promotion by businesses to a wider audience through social media is also propelling the market. Moreover, an enhanced focus on sustainable tourism and supporting local communities are resulting in the adoption of locally sourced and sustainable ingredients, thereby creating a positive market outlook. The market is further fueled by the increasing popularity of food festivals and events are opportunities for culinary tourism experiences and exposure to a variety of local and regional cuisines. Some of the other factors contributing to the market include rapid urbanization, the paradigm shift towards experiential travel, growing influence of cultural and ethnic diversity, globalization of food trade, and extensive research and development (R&D) activities.

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ:

The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the key players being:

โ€ข Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.

โ€ข Butterfield and Robinson Inc.

โ€ข Classic Journeys LLC

โ€ข G Adventures

โ€ข Gourmet On Tour Ltd.

โ€ข Greaves Travel L.L.C.

โ€ข International Culinary Tours

โ€ข ITC Travel Group Limited

โ€ข The Ftc4Lobe Group

โ€ข Topdeck Travel Limited

โ€ข Tourradar

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐€๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Culinary Trials

โ€ข Cooking Classes

โ€ข Restaurants

โ€ข Food Festivals and Events

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐“๐จ๐ฎ๐ซ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Domestic

โ€ข International

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐€๐ ๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ:

โ€ข Baby Boomers

โ€ข Generation X

โ€ข Generation Y

โ€ข Generation Z

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐Œ๐จ๐๐ž ๐จ๐Ÿ ๐๐จ๐จ๐ค๐ข๐ง๐ :

โ€ข Online Travel Agents

โ€ข Traditional Agents

โ€ข Direct Booking

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข North America (United States, Canada)

โ€ข Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Others)

โ€ข Asia Pacific (China, Japan, India, Australia, Indonesia, Korea, Others)

โ€ข Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ€ข Middle East and Africa (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Other)

๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข Market Performance

โ€ข Market Outlook

โ€ข Porterโ€™s Five Forces Analysis

โ€ข Market Drivers and Success Factors

โ€ข SWOT Analysis

โ€ข Value Chain

โ€ข Comprehensive Mapping of the Competitive Landscape

Note: If you need specific information that is not currently within the scope of the report, we can provide it to you as a part of the customization.

