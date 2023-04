Ice Cream Market Growth Outlook 2023-2028: Regional Insights, Leading Companies, Research Report, and Forecast

Ice Cream Market 2023

SHERIDAN, WY, UNITED STATES, April 14, 2023 /EINPresswire.com/ -- According to the latest report by IMARC Group, titled โ€œ๐ˆ๐œ๐ž ๐‚๐ซ๐ž๐š๐ฆ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–,โ€ the global ice cream market size reached ๐”๐’$ ๐Ÿ•๐ŸŽ.๐Ÿ” ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach๐”๐’$ ๐Ÿ—๐Ÿ’.๐Ÿ‘ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–, exhibiting a growth rate (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ“.๐Ÿ๐Ÿ’% ๐๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–. Ice cream is a popular frozen dessert that is consumed by individuals of all ages. It is prepared by mixing cream, sugar, and flavors, and then freezing the mixture until it reaches a smooth and creamy consistency. It is widely available in countless varieties of flavors and styles, ranging from classic vanilla and chocolate to unique flavors like lavender or matcha green tea. The texture can also vary, with some ice cream being soft and creamy while others are hard and firm. It is generally enjoyed as a dessert, often served in cones or bowls with toppings, including hot fudge, sprinkles, and whipped cream. It can also be used to prepare milkshakes, floats, and sundaes, which are popular at ice cream shops and restaurants

.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐œ๐ž ๐‚๐ซ๐ž๐š๐ฆ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The global market is primarily driven by the rising consumption among the masses. This can be attributed to the changing dietary patterns and shifting lifestyle preferences of the masses. Along with this, numerous leading players are heavily investing in innovation and product development by introducing fat-free and less calorie content in cream variants in the market, which is gaining widespread prominence among individuals. Moreover, the proliferation of quick service restaurants (QSRs) and cafes are providing a boost to the sales of ice cream across the globe. Furthermore, easy product availability via online and offline channels and the advent of home delivery models are creating a positive market outlook.

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ

โ€ข Unilever

โ€ข Nestle

โ€ข Inner Mongolia Yili Industrial Group

โ€ข General Mills

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐ ๐ฅ๐š๐ฏ๐จ๐ซ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข Vanilla

โ€ข Chocolate

โ€ข Fruit

โ€ข Others

๐‚๐š๐ญ๐ž๐ ๐จ๐ซ๐ฒ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข Impulse Ice Cream

โ€ข Take-Home Ice Cream

โ€ข Artisanal Ice Cream

๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข Cup

โ€ข Stick

โ€ข Cone

โ€ข Brick

โ€ข Tub

โ€ข Others

๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข Supermarkets/Hypermarkets

โ€ข Convenience Stores

โ€ข Ice Cream Parlors

โ€ข Online Stores

โ€ข Others

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ€ข Asia Pacific

โ€ข North America

โ€ข Europe

โ€ข Latin America

โ€ข Middle East and Africa.

๐Š๐ž๐ฒ ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข Market Performance

โ€ข Market Outlook

โ€ข Porterโ€™s Five Forces Analysis

โ€ข Market Drivers and Success Factors

โ€ข SWOT Analysis

โ€ข Value Chain

โ€ข Comprehensive Mapping of the Competitive Landscape

If you need specific information that is not currently within the scope of the report, we can provide it to you as a part of the customization.

