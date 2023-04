Alcoholic Beverages Market Report 2023-2028, Leading Companies, Growth Opportunities, and Forecast

Alcoholic Beverages Market 2023

SHERIDAN, WY, UNITED STATES, April 14, 2023 /EINPresswire.com/ -- According to the latest report by IMARC Group, titled, โ€œ๐€๐ฅ๐œ๐จ๐ก๐จ๐ฅ๐ข๐œ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€, the global alcoholic beverages market size ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก๐ž๐ ๐”๐’$ ๐Ÿ,๐Ÿ“๐Ÿ‘๐Ÿ•.๐Ÿ‘ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ. Looking forward, IMARC Group expects the market ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’$ ๐Ÿ,๐Ÿ–๐ŸŽ๐Ÿ“.๐Ÿ— ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–, exhibiting a growth rate (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ.๐Ÿ—๐Ÿ’% ๐๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–. Alcoholic beverages refer to drinks that are made by mixing ethanol with fermented fruits, grains, and sugar. Some of the common product types include wines, beer, vodka, whiskey, rum, gin, etc. These alcoholic beverages improve the production of dopamine by triggering nerve cells in the brain and making people feel more positive, decreasing anxiety levels, and enabling individuals to relax and have fun. They are mostly used as rejuvenating and recreational drinks. As a result, alcoholic beverages are in extensive demand across the globe.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐€๐ฅ๐œ๐จ๐ก๐จ๐ฅ๐ข๐œ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The increasing innovations and advancements in the manufacturing of vodka, flavored wine, cocktail, liqueurs, tequila, and beer and the growing number of breweries and wineries across countries are among the key factors driving the alcoholic beverages market. Additionally, the shifting consumer preferences toward premium and super-premium alcoholic beverages, especially in developed and developing countries, are acting as significant growth-inducing factors. Moreover, the emerging trend of socializing and mid-week or weekend parties among young and working professionals is also positively influencing the market growth. In line with this, the expanding consumer's inclination for unique and innovative drinking experiences and the escalating requirement for spirits that are organic, gluten-free, sulfate-free, have no taste additives, and contain low carbohydrate beverages are further stimulating the global market. Besides this, the elevating focus among leading market players on manufacturing functional alcoholic beverages by infusing various natural and exotic ingredients and the rising product availability through multiple online retail channels are expected to bolster the alcoholic beverages market over the forecasted period.

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ:

โ€ข Anheuser-Busch InBev SA/NV

โ€ข MillerCoors (Molson Coors Brewing Company)

โ€ข Heineken Holdings N.V.

โ€ข Carlsberg Breweries A/S

โ€ข Diageo plc

โ€ข Bacardi & Company Limited

โ€ข Olvi Oyj

โ€ข Tsingtao Brewery Company Limited

โ€ข Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd

โ€ข Kirin Holdings Company, Limited

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‚๐š๐ญ๐ž๐ ๐จ๐ซ๐ฒ:

โ€ข Beer

โ€ข Wine

o Still Light Wine

o Sparkling Wine

โ€ข Spirits

o Baijiu

o Vodka

o Whiskey

o Rum

o Liqueurs

o Gin

o Tequila

o Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐€๐ฅ๐œ๐จ๐ก๐จ๐ฅ๐ข๐œ ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ญ:

โ€ข High

โ€ข Medium

โ€ข Low

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐ ๐ฅ๐š๐ฏ๐จ๐ฎ๐ซ:

โ€ข Unflavoured

โ€ข Flavoured

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐๐š๐œ๐ค๐š๐ ๐ข๐ง๐ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Glass Bottles

โ€ข Tins

โ€ข Plastic Bottles

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:

โ€ข Supermarkets and Hypermarkets

โ€ข On-Trade

โ€ข Specialist Retailers

โ€ข Online

โ€ข Convenience Stores

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข North America (United States, Canada)

โ€ข Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Others)

โ€ข Asia Pacific (China, Japan, India, Australia, Indonesia, Korea, Others)

โ€ข Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ€ข Middle East and Africa (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Other)

๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข Market Performance

โ€ข Market Outlook

โ€ข Porterโ€™s Five Forces Analysis

โ€ข Market Drivers and Success Factors

โ€ข SWOT Analysis

โ€ข Value Chain

โ€ข Comprehensive Mapping of the Competitive Landscape

