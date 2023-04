La mémoire flash automobile de GigaDevice, faisant figure de leader du secteur, atteint le jalon des 100 millions d'unités expédiées

/EIN News/ -- BEIJING, 14 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice (SSE : 603986), un leader de la mémoire flash, des microcontrôleurs (MCU) 32 bits, des capteurs et de la technologie analogique dans le secteur des semi-conducteurs, annonce fièrement avoir atteint le jalon de 100 millions d'unités expédiées en ce qui concerne ses séries flash de qualité automobile de premier plan (AEC-Q100) GD25/55 SPI NOR et GD5F SPI NAND. Ces mémoires flash automobiles sont largement utilisées dans les cockpits intelligents, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les réseaux intelligents et les systèmes de contrôle électronique, de batteries et de moteurs pour les véhicules utilisant de nouvelles énergies. Ce jalon important souligne la relation professionnelle étroite de GigaDevice avec des constructeurs automobiles cruciaux et des OEM de Tier 1, avec des produits éprouvés et une approbation retentissante dans le domaine. GigaDevice est déterminée à offrir des mémoires flash automobiles ultra-fiables et sûres à ses clients dans toute une gamme de tensions et densités.



Un portefeuille de produits complet

Avec le développement rapide de véhicules autonomes, connectés et employant de nouvelles énergies, la conception de systèmes électroniques automobiles dans des espaces compacts amène des défis croissants. Les concepteurs automobiles requièrent des solutions de mémoire fournissant une fiabilité, une sécurité et une densité élevées, ainsi qu'une réponse rapide dans le stockage de codes. La gamme de produits flash automobiles de GigaDevice offre une densité de 2 Mb à 4 Gb, un débit de données de 400 Mo/s, une fonctionnalité de sécurité RPMC, un algorithme ECC et des fonctions de somme de contrôle CRC, ainsi que 100 000 cycles P/E avec 20 ans de rétention de données dans des packages compacts. Ce portefeuille complet fournit un guichet unique pour les applications automobiles.

Gestion stricte de la qualité

La qualité est le fondement de GigaDevice. La mise en place d'un système de qualité et l'amélioration continue sont la clé du succès. De la R&D à la production, chaque produit est soumis à des tests rigoureux avant d'être livré aux clients. GigaDevice s'engage à fournir des produits de haute qualité à ses clients à travers le monde en mettant en place un contrôle qualité zéro défaut dans chaque processus.

Assistance et chaîne d'approvisionnement robustes

GigaDevice, en tant que société de semi-conducteurs fabless, offre une plus grande flexibilité aux OEM de Tier 1 et aux constructeurs automobiles, à mesure qu'ils développent les véhicules électriques en tant qu'axe de croissance essentiel pour l'avenir. GigaDevice fournit une gestion de chaîne d'approvisionnement de la plus haute qualité aux centres de conception automobile mondiaux qui dépendent d'une assistance dans toutes les régions.

Les séries flash GD25/55 SPI NOR et GD5F SPI NAND de l'entreprise ont obtenu la certification AEC-Q100 en 2019 et 2022, respectivement. Après près d'une décennie d'innovation technologique et d'amélioration de la gestion de la qualité, le jalon des 100 millions d'unités expédiées représente l'engagement sans faille de GigaDevice. GigaDevice continuera d'innover afin d'apporter une valeur ajoutée et d'aider à résoudre les problèmes de ses clients.

