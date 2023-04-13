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Escalent 收购 C Space 和 Hall & Partners

该联盟为世界领先企业带来了强大的全球合作伙伴

/EIN News/ -- 底特律, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 顶级数据分析和咨询公司 Escalent 今天宣布已从 Omnicom 处收购了 C Space 和 Hall & Partners。Escalent、C Space 和 Hall & Partners 是部分世界杰出品牌的主要合作伙伴，多年来始终助力企业创新、提升和应对颠覆性变化。如今，三家公司将携手前行，为全球领先公司打造规模更大、实力更强的合作伙伴，在集中的全球市场洞察平台上整合跨品牌、客户和产品的深厚专业知识，帮助客户找到新的增长来源。

三家公司均为全球领先品牌值得信赖的合作伙伴，这些品牌遍布各大快速增长行业，包括汽车与移动出行、消费品与零售、金融服务、健康、科技以及能源、电信和旅游。

“这一联盟的根基在于无可比拟的专业知识，这些知识覆盖了推动人类、文化和市场发展的各个领域。这一深入的理解令我们的团队成为了十分宝贵的合作伙伴，并且能够帮助我们的客户在当今快节奏、不断变化的商业环境中取得成功，”Escalent 的首席执行官 Melissa Sauter 表示。“这一联盟为我们全球各地的员工、客户和股东带来了巨大的增长潜力。”

Hall & Partners 不仅为联盟带来了雄厚的研究实力和品牌特许经营权，而且带来了多项专有技术，其中包括屡获殊荣的品牌知识管理平台。C Space 提供了市场领先的解决方案，用于建立社区和客户关系，而 Escalent 则提供了强大的全球平台、深厚的行业知识，以及在次级研究和分析方面的出色能力。这一联合组织具备强大的全球影响力，在 20 个国家/地区拥有近 2,000 名顾问、研究员、数据科学家、技术专家和运营专家。

“这次收购对我们的员工来说是巨大的收获，”C Space 的首席执行官 Jessica DeVlieger 补充道。“我们的组织具有前瞻性，通过拓展产品与服务为员工提供了职业发展机会，而这些产品与服务能够切实影响我们的客户。与此同时，我们拥有多元化的氛围，并且认可每位团队成员的宝贵贡献。”

“在未来一年内，跨公司团队将共同制定一份周密的计划，确保我们的客户和员工感受到联合组织带来的益处，”Hall & Partners 的首席执行官 Tim Wragg 说。“我们不仅提供雄厚的资源和领先的技术，而且依然致力于维护个人客户关系。我们渴望努力迈向光明的未来。”

DeVlieger 和 Wragg 将作为 Sauter 执行领导团队的成员，继续带领他们的组织。与此同时，客户将继续与同样经验丰富的团队合作。此外，公司近期没有变更公司地址或合并品牌标识的计划。

“我们很高兴能让一家专注的全球领先公司同时拥有这些出众的能力，公司致力于为客户提供卓越的研究和洞察。这三家公司携手创造了集专业知识、业务规模和增长实力于一身的奇妙组合，同时仍然专注于共有的核心使命。因此，这一联合组织将继续通过出色的洞察和紧密的合作伙伴关系，助客户脱颖而出。”Escalent 的财务赞助企业 STG 的董事总经理 J.T.Treadwell 表示。

关于 Escalent
Escalent 是一家屡获殊荣的数据分析和咨询公司，专注于服务面临颠覆性变化和业务转型的行业。40 多年来，Escalent 扮演着进步催化剂的角色，通过在原始、次级、联合与内部商业数据中创造无缝流动来加速增长，提供涵盖洞见与方案实施的咨询及顾问服务。Escalent 的总部位于密西根州利沃尼亚，并在多个国家和地区设有分支机构，包括美国各地、加拿大、中国、印度、爱尔兰、菲律宾、新加坡、南非、阿联酋和英国。访问 escalent.co，了解我们如何影响那些正在重塑世界的品牌。

关于 C Space

C Space 是一家专注于全球客户洞察、战略与创新的机构，致力于让客户融入企业的工作方式。C Space 与 Walmart、McDonald’s 和 IKEA 等世界知名品牌合作，利用人际关系的力量帮助客户释放增长——与客户共同创造，而非为其创造，从而提升关联性、提高忠诚度，并增加客户的生命周期价值。C Space 的定制化全方位客户解决方案能够满足特定的业务需求，其重点在于私人在线社区、共同创造活动、研讨会，以及激活强大的叙事和洞察能力。C Space 的总部位于波士顿，并在伦敦、纽约、旧金山和墨西哥城设有办公室。

关于 Hall & Partners

Hall & Partners 团队由乐于突破常规的思想家构成，痴迷于探索营销如何影响人、品牌和文化之间的关系。我们是一家来自广告行业的洞察机构，凭借将创造力融入科学而闻名。我们通过战略角度提取数据，揭示“不同寻常的洞察”,即为个体品牌定制切实有效的鲜活方案，而非提供大众可获取的黑箱数据。我们与客户展开合作，制定品牌战略，并优化品牌和活动的表现。我们的方案屡获殊荣，扩大了各个商业领域的洞察，推动了营销决策，从而创造无可比拟的竞争优势。Hall & Partners 的总部位于伦敦，并在纽约、洛杉矶和芝加哥设有办公室。 

本公告随附的照片可浏览以下网址：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9fa10fe-a141-4ab5-9823-af7a6ccf35c3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd85618f-f66f-4b47-957b-53e9fb689ffb


联系人
Lisa Viselli，734 779 6851

lisa.viselli@escalent.co

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Distribution channels: Business & Economy, Companies


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