从内心到外界：Z世代和女性如何投资于商科教育

调查发现，人们对科技行业的兴趣在毕业后的职业生涯中停滞不前，而美国在流动性回升后之后，继续吸引全球人才

/EIN News/ -- 弗吉尼亚州雷斯顿, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据代表着全球领先商学院的协会—— 管理专业研究生入学管理委员会（ GMAC ）发布的一项针对管理专业研究生教育（GME）潜在学生的 调查 ，考虑重返商学院的人士对丰富自身生活的兴趣要大于收入的增加。全球79%的潜在学生追求商科教育的动力是为了改善生活并发展自身潜力——比下一项最佳激励因素（增加收入）高出15%。



此外，从统计数据来看，女性、千禧一代、代表性不足的美国候选人和第一代准学生都更倾向于在商科教育后表示出对政府或非营利组织的职业偏好，这些部门往往比私营部门更稳定、社会参与度更高，但收入不及私营企业。另一方面，Z世代对进入金融和会计行业兴趣最浓厚，与较年长的同行相比，约10%的人士更有可能将增加收入和拓展自身交际圈作为追求管理专业研究生教育（GME）的首要动力。

GMAC首席执行官Joy Jones表示：“由于潜在学生人口结构正在发生显著变化，因此针对我们学校频繁收到的咨询，我们在今年的调查中提出了更多的问题。了解来自Z世代（目前正是商学院申请人数最多的一代）的候选人至关重要，因为这些课程计划会在未来扩大招生渠道。我们希望更审慎地研究女性、第一代和美国代表性不足候选人的趋势，让院校掌握资讯，从而确保每一位人才都能在商科教育中受益。”

全日制MBA课程继续占据主导地位，而面对面体验对Z世代来说更为重要

自2019年以来，两年制MBA一直是全球众多候选人的首选课程。今年，一年制MBA已赶超两年制，成为最受欢迎的首选课程，但这两者的相差幅度甚小。总之，人们对任何学年制的全日制MBA课程的兴趣都继续超过了更灵活的MBA或高管MBA课程，以及对商科硕士课程的兴趣。

Z世代对两年制MBA兴趣最浓，而千禧一代则对一年制MBA兴趣更浓。尽管作为数字原生代，Z 世代也非常倾向于面对面学习，报告显示80%的Z世代倾向于这种方式，而相比之下，千禧一代的比例则为69%。这可能表明每一代人在其职业生涯中所处的位置——年长候选人可能在工作或家庭中有更成熟的人际网或承担更多责任，而年轻候选人则更有兴趣扩展其交际圈，而且可能更容易进入和退出管理专业研究生教育。

灵活性对女性求职者很有吸引力，可是她们对科技行业的兴趣不容乐观

诚然，全球总体偏好仍是面对面学习。但在线课程——尤其是混合课程——已经在最有可能从其提供的灵活性中受益的群体取得了进展，尤其是女性、第一代和千禧一代候选人。

霍华德大学商学院院长兼GMAC董事会成员Anthony Wilbon表示：“毫无疑问，这些课程在研究生管理教育的整体公平中发挥了重要作用，吸引了依赖灵活授课且可能不寻求商业学位的候选人。”

毕业后，咨询业一直是各代人和各地区的顶级GME后行业。然而排名第二的科技行业可能即将发生变化，因为Z世代对金融和会计的兴趣远胜科技。虽然数据大多是在科技业最近衰退之前收集的，但今年的结果显示，对科技兴趣盎然的GME候选人队伍面临潜在挑战，即Z世代、女性和代表性不足的美国候选人对该领域兴趣索然。

美国仍然是首选的求学目的地

疫情迫使世界各地的人们静居家中，但候选人却再次寻求出国学习的机会。与去年相比， 有意在国籍地区以外学习的潜在学生数量有所增加，尤其是欧洲和亚太岛屿——84%的亚洲申候选人希望在其国籍地区以外求学，而去年这一比例为79%；81%的欧洲候选人希望在其国籍地区以外求学，而去年这一比例为77%。

促使候选人前往美国和西欧等地求学的趋势自去年以来并无改变。继2020年失去年度榜首位置后，美国仍然是最受青睐的学习目的地——受其声誉和职业生涯准备的推动，42%的受访者表示出兴趣，其次是欧洲（37%）和加拿大（9%）。虽然候选人认为美国商科课程比欧洲、加拿大或澳大利亚的其他课程更昂贵，但候选人也认为美国提供的财政援助更丰富。

关于潜在学生调查

十余年来， 《 GMAC 潜在学生调查》 不断为全球研究生商学院提供关键性见解，使其了解目前考虑申请管理专业研究生教育（GME）课程的候选人的决策过程。今年的总结报告考量了2022年从世界131个国家和地区2710名受访者中收集的数据。其中，40%为女性，44%为24岁以下的年轻人，21%为美国代表性不足的人口，55%为主修非商业领域的本科生。这项调查持续探索候选人渠道、课程偏好和职业目标的趋势，今年还提出了关于第一代候选人、寻求管理专业研究生教育的动力，以及可持续性和企业社会责任等社会议题的新问题。报告还审议了疫情带来的在线和混合教育模式、候选人流动性等长期趋势。

关于 GMAC

GMAC管理专业研究生入学委员会是一个由全球领先研究生商学院组成的以使命为导向的协会。GMAC致力于为管理专业研究生教育行业提供世界一流的研究、行业会议、招生工具和评估测试，以及帮助申请者完成高等教育求学之旅所需的资源、活动和服务。由GMAC主办并管理的管理专业研究生入学考试™（GMAT™），是全球广泛使用的研究生商学院入学评估考试。

每年有超过1200万潜在申请人依靠包括mba.com, gmat.com.cn在内的GMAC媒体矩阵，来了解MBA和商科硕士项目，与世界各地的院校联系，准备并注册考试，然后获得成功申请MBA和商科硕士项目的建议。BusinessBecause和The MBA Tour是GMAC的子公司。GMAC是一个全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办公室。

如需了解有关我们工作的更多内容，请访问 www. g mac.com

媒体联系人：

Teresa Hsu

媒体关系高级经理

手机号码：202-390-4180