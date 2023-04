Le forage intercalaire et d’expansion d’Osisko à Windfall continue de recouper des teneurs élevées à Lynx

/EIN News/ -- Les nouveaux résultats comprennent

286 g/t Au sur 2,1 mètres et 204 g/t Au sur 2,0 mètres

TORONTO, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK:TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats d’analyse issus du programme de forage en cours sur le projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.

La campagne de forage en surface ciblée dans le cadre de l’étude de faisabilité a été achevée à la fin-septembre 2022. Au cours des six derniers mois, plus de 55 000 mètres de plus ont été forés à l’aide de 9 foreuses souterraines, affectées au forage d’expansion et intercalaire dans le secteur Lynx du gisement.

Les nouveaux résultats d’analyse significatifs sont présentés ci-dessous et comprennent 81 intervalles dans 45 sondages et 3 déviations. Les intersections intercalaires sont toutes situées à l’intérieur des blocs définis dans le cadre de l’estimation des ressources minérales (« ERM ») décrite dans l’étude de faisabilité d’Osisko pour Windfall (voir le rapport technique de l’EF (tel que défini dans les présentes), dont une copie est disponible sur SEDAR sous le profil d’émetteur d’Osisko), et visaient à convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales mesurées ou indiquées, selon le cas. Les intersections d’expansion sont toutes situées à l’extérieur des blocs de l’ERM, et soit augmentent l’étendue des modèles fil-de-fer des ressources ou sont situées dans une zone ou un couloir défini mais n’ont pas encore été corrélées à un modèle fil-de-fer spécifique.

Les intersections d’expansion sélectionnées qui permettent d’augmenter l’étendue des modèles fil-de-fer comprennent : 12,4 g/t Au sur 6,6 mètres dans le sondage WST-22-1296, qui prolonge de 100 mètres en aval-plongée le modèle fil-de-fer 3388 de la zone Lynx Main et 20,5 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage WST-22-1294, qui prolonge de 60 mètres en aval-plongée le même modèle fil-de-fer; 286 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage WST-22-1218, qui prolonge de 30 mètres en profondeur le modèle fil-de-fer 3188 de la zone Triple Lynx; 120 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage WST-22-1218, qui prolonge de 40 mètres vers le haut le modèle fil-de-fer 3162 de la zone Triple Lynx; 29,6 g/t Au sur 8,4 mètres dans le sondage WST-22-1182A-W1, qui prolonge de 20 mètres en profondeur le modèle fil-de-fer 3172 de la zone Triple Lynx; et 69,7 g/t Au sur 2,1 mètres, qui prolonge de 60 mètres vers l’est le modèle fil-de-fer 3121 de la zone Triple Lynx.

Le chef de la direction d’Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Alors que Windfall a amorcé le processus d’obtention des permis avec le récent dépôt de notre étude d’impact sur l’environnement (voir le communiqué de presse d’Osisko daté du 29 mars 2023 et intitulé « Osisko dépose l’étude d’impact sur l’environnement pour Windfall »), nous avons poursuivi nos travaux afin d’améliorer notre compréhension de la continuité et de l’étendue de l’ERM avec des foreuses affectées au forage intercalaire et d’expansion du gisement. Les résultats du forage d’expansion publiés aujourd’hui ajoutent un bon potentiel d’accroître l’envergure des secteurs où la minéralisation a été définie, et ont aussi permis d’identifier d’autres secteurs où de nouvelles extensions de Windfall pourraient être ciblées. Les teneurs et les longueurs recoupées dans les trous de forage intercalaire restent cohérents avec les ressources actuellement définies et continuent de confirmer nos modèles à haute teneur. »

Les intervalles intercalaires à haute teneur sélectionnés comprennent : 204 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage WST-22-1249A; 101 g/t Au sur 3,8 mètres dans le sondage WST-22-1286; 42,9 g/t Au sur 7,9 mètres dans le sondage WST-22-1232; 106 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage WST-22-1116; 99,3 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage WST-22-1182A; et 34,0 g/t Au sur 5,0 mètres dans le sondage WST-22-1107. Des cartes montrant l’emplacement des sondages et les résultats d’analyse complets sont disponibles à l’adresse : www.miniereosisko.com .

Cartes : Long-Section_Expan-20230405_EN, Long-Sections_lens3388-20230405_EN, PR_EN_20230405_Surface, PR_EN_20230405_UG, Long-Section-_Infill-20230405_EN

Forage d’expansion

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle (m) Au (g/t) non coupé Au (g/t) coupé à 100 g/t Zone Couloir OSK-W-22-2420-W1 1314,0 1316,0 2,0 4,59 LX4_3466 Lynx 4 1324,5 1326,6 2,1 39,8 25,6 LX4_3466

Lynx 4

incluant 1325,0 1325,5 0,5 160 100 OSK-W-22-2605-W7 1208,5 1211,0 2,5 6,90 LX4_3453 Lynx 4 OSK-W-22-2653 484,0 486,0 2,0 38,7 LSW

Lynx SW

incluant 484,0 485,0 1,0 77,0 526,4 535,3 8,9 7,74 LSW

Lynx SW

incluant 526,4 527,0 0,6 81,1 OSK-W-22-2654 106,7 108,9 2,2 4,53 BCT

Bobcat

incluant 106,7 107,0 0,3 20,5 142,8 145,3 2,5 60,2 32,6 BCT_2360

Bobcat

incluant 144,5 145,3 0,8 187 100 OSK-W-22-2655 252,8 255,0 2,2 28,0 15,0 BCT

Bobcat

incluant 254,3 254,6 0,3 196 100 OSK-W-22-2657 638,1 640,1 2,0 3,70 LSW_3508 Lynx SW OSK-W-22-2663 104,0 106,0 2,0 12,7 BCT

Bobcat

incluant 104,0 105,0 1,0 24,7 WST-22-1072B 593,4 597,5 4,1 6,13 TLX Triple Lynx 601,0 603,4 2,4 21,2 TLX

Triple Lynx

incluant 602,0 602,8 0,8 61,5 WST-22-1073 224,3 226,5 2,2 8,93 LHW_3216

Lynx HW

incluant 224,8 225,2 0,4 47,7 WST-22-1074 223,1 225,1 2,0 4,97 LHW_3216

Lynx HW

incluant 223,5 224,1 0,6 16,3 WST-22-1082 256,3 261,4 5,1 4,39 TLX_3167

Triple Lynx

incluant 260,8 261,4 0,6 18,9 293,0 297,2 4,2 6,37 TLX

Triple Lynx

incluant 293,0 293,6 0,6 20,4 384,0 386,4 2,4 4,42 LX4_3450

Lynx 4

incluant 385,1 385,6 0,5 20,2 WST-22-1092 318,0 320,3 2,3 4,63 LX4

Lynx 4

incluant 320,0 320,3 0,3 28,8 WST-22-1093A 562,5 567,2 4,7 6,29 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 562,5 563,0 0,5 30,4 WST-22-1107 609,5 614,7 5,2 71,1 53,9 TLX

Triple Lynx

incluant 609,5 610,1 0,6 195 100 WST-22-1116 263,8 268,0 4,2 12,4 TLX

Triple Lynx

incluant 263,8 265,0 1,2 37,7 272,6 276,8 4,2 5,55 TLX_3180

Triple Lynx

incluant 272,6 272,9 0,3 35,2 WST-22-1127 192,3 199,1 6,8 6,19 TLX_3168

Triple Lynx

incluant 198,0 199,1 1,1 15,4 WST-22-1128A 151,5 153,8 2,3 48,3 34,3 LXM_3339

Lynx

incluant 152,7 153,4 0,7 146 100 WST-22-1146 211,6 214,0 2,4 10,0 LHW_3216

Lynx HW

incluant 212,6 213,0 0,4 59,7 WST-22-1156 145,1 147,8 2,7 31,9 LXM_3339

Lynx

incluant 145,7 146,5 0,8 72,8 WST-22-1182A 480,1 482,1 2,0 23,5 TLX Triple Lynx 597,2 600,0 2,8 3,58 TLX

Triple Lynx

incluant 597,2 597,6 0,4 16,7 672,4 674,8 2,4 4,30 TLX Triple Lynx WST-22-1182A-W1 490,7 493,0 2,3 7,50 TLX

Triple Lynx

incluant 491,8 492,5 0,7 23,4 553,8 562,2 8,4 29,6 29,2 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 557,4 558,1 0,7 105 100 WST-22-1218 234,0 236,1 2,1 286 19,1 TLX_3188

Triple Lynx

incluant 235,8 236,1 0,3 1970 100 248,0 250,1 2,1 120 14,7 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 249,5 249,8 0,3 835 100 WST-22-1220 195,8 200,0 4,2 12,3 TLX Triple Lynx WST-22-1221 281,0 283,0 2,0 12,9 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 281,8 282,4 0,6 34,0 306,9 308,9 2,0 3,58 TLX Triple Lynx WST-22-1232 334,1 337,5 3,4 8,01 TLX

Triple Lynx

incluant 334,1 334,6 0,5 37,3 419,4 422,3 2,9 13,1 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 419,9 420,2 0,3 91,9 427,1 429,3 2,2 3,76 TLX_3140

Triple Lynx

incluant 427,9 428,3 0,4 10,2 WST-22-1255 200,6 202,7 2,1 3,75 TLX_3131 Triple Lynx WST-22-1270A 305,8 308,0 2,2 12,3 TLX

Triple Lynx

incluant 305,8 306,1 0,3 72,6 WST-22-1273 354,0 358,6 4,6 10,6 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 357,6 358,6 1,0 43,3 487,8 490,2 2,4 16,0 TLX Triple Lynx 511,0 513,4 2,4 16,5 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 512,3 512,7 0,4 88,2 522,3 524,4 2,1 5,45 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 523,5 523,9 0,4 13,2 WST-22-1286 147,6 149,6 2,0 7,55 TLX_3121 Triple Lynx 163,5 166,9 3,4 34,8 TLX_3121

Triple Lynx

incluant 165,6 166,0 0,4 75,5 WST-22-1287 128,3 130,5 2,2 7,92 LXM

Lynx

incluant 128,8 129,5 0,7 24,8 131,2 133,2 2,0 171 56,1 LXM

Lynx

incluant 132,6 133,2 0,6 483 100 WST-22-1294 59,0 61,1 2,1 20,5 LXM_3388

Lynx

incluant 60,1 60,7 0,6 65,9 WST-22-1296 65,0 71,6 6,6 12,4 LXM_3388

Lynx

incluant 67,5 67,9 0,4 99,9 WST-23-1373 161,5 163,5 2,0 28,0 TLX

Triple Lynx

incluant 162,8 163,5 0,7 67,1 184,5 186,6 2,1 69,7 47,2 TLX_3121

Triple Lynx

incluant 185,4 186,2 0,8 159 100

Remarques : L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous. BCT = Bob Cat, LHW = Lynx éponte supérieure, LSW = Lynx Sud-ouest, LXM = Lynx Main, LX4 = Lynx 4 et TLX = Triple Lynx.

Forage intercalaire

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle (m) Au (g/t) non coupé Au (g/t) coupé à 100 g/t Zone Couloir OSK-W-22-2670 181,8 183,8 2,0 12,2 F11_6001



F-11



incluant 181,8 182,3 0,5 28,5 WST-22-1107 513,1 518,1 5,0 34,0 28,2 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 515,5 516,2 0,7 115 100 et 517,7 518,1 0,4 147 100 WST-22-1116 402,3 404,4 2,1 106 37,2 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 402,3 402,9 0,6 339 100 447,3 452,4 5,1 5,04 TLX_3172 Triple Lynx WST-22-1123 172,8 175,2 2,4 28,9 TLX_3153

Triple Lynx

incluant 174,1 174,5 0,4 94,5 WST-22-1125 287,2 289,6 2,4 10,5 TLX_3166 Triple Lynx WST-22-1163A 194,8 196,9 2,1 7,27 TLX_3131

Triple Lynx

incluant 194,8 195,2 0,4 30,4 349,0 351,0 2,0 8,32 TLX_3191

Triple Lynx

incluant 350,3 350,7 0,4 40,9 WST-22-1178 141,2 145,2 4,0 17,3 15,2 LXM_3392

Lynx

incluant 141,9 142,3 0,4 121 100 WST-22-1182A 526,8 528,8 2,0 99,3 54,9 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 527,6 528,4 0,8 211 100 WST-22-1183 269,0 275,6 6,6 3,94 TLX_3166

Triple Lynx

incluant 275,3 275,6 0,3 14,2 386,0 388,0 2,0 4,84 LX4_3450

Lynx 4

incluant 386,8 387,1 0,3 15,0 401,2 404,6 3,4 4,39 LX4_3450

Lynx 4

incluant 401,2 401,6 0,4 9,61 WST-22-1191 272,0 274,0 2,0 15,4 TLX_3166

Triple Lynx

incluant 272,4 272,8 0,4 67,2 WST-22-1193A 155,0 157,0 2,0 41,1 35,3 TLX_3169

Triple Lynx

incluant 155,3 155,9 0,6 120 100 WST-22-1203 396,4 398,6 2,2 3,99 LX4_3450

Lynx 4

incluant 397,2 397,8 0,6 14,4 WST-22-1232 290,7 298,6 7,9 42,9 30,8 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 296,5 298 1,5 150 100 388,0 392,0 4,0 12,7 TLX_3119 Triple Lynx WST-22-1249A 292,0 294,0 2,0 7,95 TLX_3166

Triple Lynx

incluant 292,7 293,2 0,5 31,4 296,1 298,1 2,0 204 22,3 TLX_3166

Triple Lynx

incluant 296,6 297,0 0,4 1010 100 WST-22-1253 216,5 218,5 2,0 12,0 TLX_3188

Triple Lynx

incluant 217,1 217,5 0,4 57,7 WST-22-1254 216,4 218,6 2,2 20,6 TLX_3188 Triple Lynx WST-22-1255 216,0 218,6 2,6 6,08 TLX_3188 Triple Lynx WST-22-1256 479,0 483,4 4,4 21,6 15,0 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 482,4 482,7 0,3 197 100 WST-22-1286 101,7 105,5 3,8 101 37,9 TLX_3161

Triple Lynx

incluant 102,5 103,0 0,5 577 100 WST-22-1288 214,0 216,0 2,0 77,8 41,3 TLX_3188

Triple Lynx

incluant 214,9 215,4 0,5 241 100 222,5 224,6 2,1 10,6 TLX_3188

Triple Lynx

incluant 223,4 223,8 0,4 21,5 WST-22-1293 205,0 207,0 2,0 19,8 TLX_3131

Triple Lynx

incluant 205,0 205,6 0,6 65,5

Remarques : L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous. F11 = zone F-11, LXM = Lynx Main, LX4 = Lynx 4 et TLX = Triple Lynx.

Coordonnées des sondages

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur (m) UTM E UTM N Élévation Section OSK-W-22-2420-W1 124 -59 1494 453398 5435556 413 3825 OSK-W-22-2605-W7 112 -55 1401 453551 5435669 408 4025 OSK-W-22-2653 146 -56 585 452958 5435198 415 3275 OSK-W-22-2654 141 -54 600 453009 5435274 416 3350 OSK-W-22-2655 146 -60 675 452976 5435277 411 3325 OSK-W-22-2657 144 -54 741 452986 5435343 411 3350 OSK-W-22-2663 325 -53 327 453109 5435182 407 3400 OSK-W-22-2670 148 -46 207 452572 5436049 405 3350 WST-22-1072B 152 -75 700 453646 5435347 -189 3950 WST-22-1073 155 19 255 453701 5435376 -195 4000 WST-22-1074 142 28 258 453702 5435376 -195 4000 WST-22-1082 166 -23 517 453444 5435276 -99 3725 WST-22-1092 147 -7 349 453510 5435330 -126 3825 WST-22-1093A 102 -68 632 453647 5435348 -189 3950 WST-22-1107 124 -74 741 453647 5435348 -189 3950 WST-22-1116 169 -72 532 453645 5435347 -189 3950 WST-22-1123 185 -24 202 453541 5435311 -172 3825 WST-22-1125 187 1 370 453443 5435276 -98 3725 WST-22-1127 200 -76 223 453179 5435128 173 3425 WST-22-1128A 182 -72 222 453179 5435128 173 3425 WST-22-1146 153 25 268 453701 5435376 -195 4000 WST-22-1156 182 -69 183 453179 5435127 172 3425 WST-22-1163A 178 -49 382 453541 5435311 -173 3825 WST-22-1178 125 35 159 453703 5435377 -194 4000 WST-22-1182A 112 -76 761 453647 5435347 -189 3950 WST-22-1182A-W1 112 -76 811 453647 5435347 -189 3950 WST-22-1183 161 -7 420 453279 5435248 -145 3575 WST-22-1191 165 -6 418 453279 5435248 -145 3575 WST-22-1193A 170 -15 190 453342 5435282 -187 3650 WST-22-1203 170 -10 423 453278 5435248 -145 3575 WST-22-1218 162 -49 279 453542 5435311 -173 3825 WST-22-1220 106 -57 346 453759 5435407 -208 4075 WST-22-1221 114 -56 343 453759 5435407 -208 4075 WST-22-1232 169 -67 589 453757 5435406 -208 4075 WST-22-1249A 186 -3 385 453442 5435275 -98 3725 WST-22-1253 165 -38 252 453542 5435311 -172 3825 WST-22-1254 169 -36 253 453541 5435311 -172 3825 WST-22-1255 162 -32 241 453542 5435311 -172 3825 WST-22-1256 165 -70 586 453757 5435406 -208 4075 WST-22-1270A 162 -18 418 453278 5435248 -145 3575 WST-22-1273 138 -68 559 453758 5435406 -208 4075 WST-22-1286 152 -55 184 453646 5435347 -188 3950 WST-22-1287 134 -52 253 453758 5435406 -207 4075 WST-22-1288 158 -42 255 453543 5435312 -173 3825 WST-22-1293 172 -47 391 453543 5435311 -173 3825 WST-22-1294 173 -22 160 453756 5435405 -207 4075 WST-22-1296 136 -18 196 453758 5435406 -207 4075 WST-23-1373 138 -59 250 453646 5435347 -188 3950

Bobcat

La minéralisation se présente le plus couramment sous forme de veines de quartz-pyrite aurifères contrôlées par des failles et des cisaillements de direction nord-est et dans une moindre mesure sous forme de veines mineures de quartz-tourmaline-ankérite-pyrite à texture crustiforme, des zones de remplacement par la pyrite et des stockwerks. La minéralisation est encaissée dans des volcanites mafiques cisaillées, des rhyolites à proximité des failles, ou encore au contact avec des intrusions porphyriques felsiques.

Zone Lynx

La minéralisation se présente sous forme de veines de quartz gris à translucide avec carbonates, pyrite et tourmaline, et des zones de remplacement par la pyrite et des stockwerks. La minéralisation filonienne est associée à des halos d’altération pénétrative en séricite-pyrite ± silice et contient des sulfures (principalement de la pyrite avec un peu de chalcopyrite, de sphalérite, de galène, d’arsénopyrite et de pyrrhotite) avec de l’or visible localement. La minéralisation de type remplacement est associée à une forte altération pénétrative en silice-séricite-ankérite ± tourmaline et contient de la pyrite disséminée variant de quantités traces à 80 %, avec de l’or visible localement. Les stockwerks de pyrite peuvent former des enveloppes qui atteignent jusqu’à plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. L’altération en fuchsite est couramment observée et est spatialement circonscrite à proximité des unités de gabbro. La minéralisation se trouve à proximité ou directement aux contacts géologiques entre des intrusions felsiques à texture porphyrique ou bréchique et des rhyolites ou des gabbros encaissants, et peut aussi se trouver le long de contacts entre gabbros et rhyolites.

Zones F

La minéralisation est encaissée dans des andésites cisaillées avec remplacement par des carbonates ou présence de veines de quartz, et se présente sous forme de veinules de quartz ± ankérite ou en remplacement dans des zones de cisaillement, et est caractérisée par la présence de pyrite variant de quantités traces jusqu’à 10 % avec de l’or visible localement. L’altération est dominée par la séricite-fuchsite-tourmaline-pyrite.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été revu, préparé et approuvé par Mme Isabelle Roy, géo. (OGQ no 535), directrice des services techniques pour le projet aurifère Windfall d’Osisko et une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage pour la zone. Les résultats d’analyse n’ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l’intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n’ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l’instant. Les intervalles présentés comprennent des teneurs moyennes pondérées d’au moins 3,5 g/t Au diluées sur des longueurs d’au moins 2,0 mètres dans l’axe de forage. Les résultats d’analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit (i) aux laboratoires d’ALS à Val-d’Or (Québec), à Vancouver (ColombieBritannique), à Lima (Pérou) ou à Vientiane (Laos), soit (ii) aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d’analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l’échantillon contient de l’or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l’argent, par la méthode de dissolution à quatre acides et ICP-MS d’ALS Laboratories. La conception du programme de forage, l’assurance de la qualité et contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées qui emploient un programme d’AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques du secteur. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d’AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d’échantillons sont expédiés à d’autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gisement aurifère Windfall

Le gisement aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région de l’Abitibi au Québec (Canada). L’estimation des ressources minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 7 juin 2022) (l’« estimation des ressources de Windfall ») et l’estimation des réserves minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 25 novembre 2022) (l’« estimation des réserves de Windfall ») sont décrites dans le rapport technique intitulé « Feasibility Study for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » (le « rapport technique de l’EF ») et daté du 10 janvier 2023 (avec une date d’effet au 25 novembre 2022). L’estimation des ressources de Windfall, en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 811 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (297 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 10 250 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (3 754 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 12 287 000 tonnes à une teneur de 8,4 g/t Au (3 337 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. L’estimation des réserves de Windfall, en supposant des teneurs de coupure de 3,5 g/t (exploitation), 2,5 g/t (marginale) et 1,7 g/t (développement), comprend 12 183 000 tonnes à une teneur de 8,06 g/t Au (3 159 000 onces) dans la catégorie des réserves minérales probables. Les principaux paramètres, hypothèses, restrictions et méthodes employés dans l’étude de faisabilité pour Windfall, incluant l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall associées, sont décrits dans un rapport technique (le « rapport technique de l’EF »), lequel a été préparé conformément au Règlement 43-101. Le rapport technique de l’EF est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko Inc. Le gisement aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois secteurs principaux : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de lentilles subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres en incluant la zone Triple 8 (TP8). Les réserves sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 100 mètres. Le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gisement aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans le secteur environnant d’Urban-Barry et le secteur avoisinant de Quévillon (plus de 2 400 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué contient des informations prospectives portant notamment sur le fait que le gisement aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; l’importance des résultats de forage intercalaire et d’expansion publiés dans le présent communiqué de presse; l’importance des nouveaux résultats d’analyse publiés dans le présent communiqué de presse; les délais et la capacité d’Osisko, le cas échéant, d’obtenir les permis; les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement; notre capacité, le cas échéant, de convertir des ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; les futurs travaux d’exploration, incluant le forage, au gisement aurifère Windfall; le gisement demeurant ouvert latéralement et en profondeur; le potentiel des zones Lynx et Underdog dans l’axe de plongée; la teneur attendue et la croissance des ressources; la teneur de coupure et l’analyse de sensibilité; l’importance des activités et des résultats d’exploration historiques. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux informations prospectives, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour l’exactitude ou le caractère exhaustif de ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration incluant du forage; les droits de propriété et de redevances à l’égard du gisement aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

