Uit peilingen via Twitter blijkt dat wereldwijd gestemd wordt vóór het belasten van het vermogen van de extreem rijken

Boek Extreem rijk moet worden belast

Een goede toekomst voor iedereen is veel dichter bij dan we denken!” — Fonteijn

NEDERLAND, April 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Steeds meer mensen voelen in hun onderbuik dat er echt iets moet veranderen in de wereld. Als we blijven doen wat we doen, gaat het zo niet lukken, vinden ze.Decennialang zijn politici er niet in geslaagd de grote problemen op het gebied van ongelijkheid en milieu op te lossen. Deze problemen lijken onze landsgrenzen te overschrijden.Volgens de professoren Ricchiuti, Piketty en Tobochnik is het de wereldwijde extreme concentratie van rijkdom die alle problemen veroorzaakt. Als we dat niet aanpakken, worden alle problemen alleen maar groter, zeggen ze.Het onderwerp 'vermogensbelasting voor de superrijken' komt steeds vaker in het nieuws.Op basis van de inzichten van bovenstaande hoogleraren hield Fonteijn twitter-polls in zeven verschillende landen, startte de website 'Superrijkenbelasting' en schreef het boek 'Extreem rijk moet worden belast' waarin de inzichten van bovenstaande hoogleraren zo eenvoudig mogelijk worden uitgelegd.Uit de peilingen via Twitter blijkt dat mensen wereldwijd stemmen vóór belasting op het vermogen van de extreem rijken.In Groot-Brittannië is 79% voor.In Nederland is 73% voor.In Duitsland is 72% voor.In Spanje is 68% voor.In Canada is 68% voor.In Mexico is 59% voor.Zelfs in Amerika zegt 57% voorstander te zijn van een belasting op het vermogen van de extreem rijken.Volgens Fonteijn is een goede toekomst voor iedereen dus veel dichterbij dan we denken!