Global Sarcoma Drugs Market to Witness Robust Expansion in Coming Years: Insights and Forecast

Sarcoma Drugs Market

Alarming rise in the awareness among the people regarding soft tissue sarcoma leads to the growth of the sarcoma drugs market.

Sarcoma is a type of cancer that originates in the cells of connective tissue, such as bones, muscles, cartilage, and fat. Treatment of sarcoma typically involves a combination of surgery, radiation therapy, and chemotherapy.

Sarcoma Drugs Market

The global sarcoma drugs market size was valued at $1,127.0 million in 2021, and is projected to reach $2,497.1 million by 2031, registering a CAGR of 8.3% from 2022 to 2031.

On the basis of treatment, the chemotherapy segment held the largest market share in 2021, accounting for nearly three-fourths of the global sarcoma drugs market share, and is expected to maintain its leadership status during the forecast period. Nevertheless, the targeted drug therapy segment, is expected to cite the highest CAGR of 8.8% during the forecast period.

In terms of end user, the hospital and clinics segment held the major market share in 2021, contributing to more than two-thirds of the global sarcoma drugs market share, and is expected to maintain its leadership position during the forecast period. In addition, the hospital and clinics segment, is expected to cite the fastest CAGR of 8.5% during the forecast period. The report also includes segments such as cancer research center.

Key Players

Some of the major companies that operate in the global sarcoma drugs market include

โ€ข Bristol-Myers Squibb Company,

โ€ข Novartis AG, Merck & Co., Inc.,

โ€ข Hoffmann-La Roche AG.,

โ€ข Daiichi Sankyo Company, Limited.,

โ€ข AgonOX, Inc.

โ€ข Eisai Co., Ltd.

