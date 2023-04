De la vie intérieure au monde extérieur : comment les femmes de la génération Z sont investies dans les études commerciales

/EIN News/ -- Une enquête révèle que l'intérêt pour le secteur de la technologie stagne pour la carrière post-scolaire tandis que les États-Unis continuent d'attirer des talents mondiaux grâce à une mobilité qui rebondit

RESTON, Virginie, 11 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les personnes qui réfléchissent à retourner vers les écoles de commerce sont plus intéressées par le fait d'enrichir leur vie plutôt que d'augmenter leurs revenus, selon une enquête réalisée auprès des étudiants potentiels du programme d'études supérieures en management (GME) publiée par le Graduate Management Admission Council (GMAC), une association mondiale représentant les principales écoles de commerce. Soixante-dix-neuf pour cent des étudiants potentiels dans le monde entier sont motivés pour poursuivre un GME afin d'améliorer leur vie et de développer leur potentiel (15 points de pourcentage de plus que le deuxième meilleur facteur de motivation, à savoir l'augmentation des revenus).

Par ailleurs, les femmes, la génération Y, les candidats américains sous-représentés et les étudiants potentiels de première génération sont tous statistiquement plus susceptibles d'indiquer une préférence de carrière post-GME pour le secteur public ou à but non lucratif, qui a tendance à être plus stable et socialement engagé, bien que moins lucratif que le secteur privé. La génération Z, d'un autre côté, est la plus intéressée à entrer dans le secteur de la finance et de la comptabilité et environ 10 points de pourcentage plus susceptible de citer l'augmentation de ses revenus et l'expansion de ses réseaux comme principaux facteurs de motivation pour poursuivre un GME que ses homologues plus âgés.

« En réponse aux demandes fréquemment reçues de nos écoles, nous avons posé d'autres questions dans notre enquête, car des changements significatifs dans la démographie des étudiants potentiels sont en cours. Il est essentiel de comprendre les candidats de la génération Z (à présent la plus importante génération à s'inscrire aux écoles de commerce), car les programmes prévoient d'étendre plus tard le pipeline », a déclaré Joy Jones, PDG du GMAC. « Nous souhaitons examiner de plus près les tendances parmi les femmes, la première génération et les candidats américains sous-représentés pour doter les écoles des connaissances qui assurent que chaque personne talentueuse puisse bénéficier pour elle des meilleures études commerciales. »

Les programmes de MBA à temps plein restent dominants, tandis que l'expérience en présentiel l'emporte pour la génération Z

Depuis 2019, le MBA sur deux ans a été le programme préféré parmi les candidats à l'échelle mondiale. Cette année, le MBA sur un an l'a surpassé en tant que choix de programme le plus populaire, bien que la différence reste dans la marge d'erreur. Ensemble, le MBA à temps plein de n'importe quelle durée continue de susciter plus d'intérêt que les programmes de MBA et de masters de commerce plus flexibles ou pour cadres.

La génération Z est très intéressée par le MBA sur deux ans, et la génération Y par le MBA sur un an. Bien qu'ayant grandi en tant que native du numérique, la génération Z montre aussi une forte préférence pour les études en présentiel, avec 80 % de la génération Z qui affiche une préférence pour ce mode contre 69 % de la génération Y. Cela pourrait être une indication de la situation de chaque génération dans sa carrière : les candidats plus âgés peuvent disposer de réseaux plus établis ou avoir plus de responsabilités au travail ou à leur domicile, tandis que les candidats plus jeunes sont plus intéressés par l'expansion de leurs réseaux et peuvent avoir plus de facilité à entrer et à sortir d'un GME.

La flexibilité parle aux candidats féminins alors que l'intérêt pour le secteur de la technologie stagne

Il est vrai que la préférence mondiale générale se maintient dans l'enseignement en présentiel. Toutefois, les programmes en ligne (et surtout hybrides) ont percé auprès de groupes plus susceptibles de bénéficier de la flexibilité qu'ils proposent, surtout auprès des candidats féminins, de la première génération et de la génération Y.

« Il ne fait aucun doute que ces programmes jouent un rôle important dans l'équité globale des études supérieures en management, attirant ainsi des candidats qui comptent sur la fourniture de programmes flexibles et ne pourraient autrement pas préparer un diplôme de commerce », a indiqué Anthony Wilbon, doyen de l'école de commerce de l'université Howard et membre du conseil d'administration du GMAC.

Après l'obtention du diplôme, le consulting reste la première industrie post-GME dans toutes les générations et les régions. Pourtant, le changement est peut-être à l'horizon dans le secteur numéro deux (l'industrie de la technologie), au moment où la génération Z montre plus d'intérêt dans la finance et la comptabilité que dans la technologie. Tandis que les données ont été collectées en grande partie avant la récente rétraction de l'industrie de la technologie, les résultats de cette année démontrent des défis sous-jacents avec le pipeline de candidats de l'enseignement diplômant du management intéressés par la technologie : la génération Z, les femmes et les candidats américains sous-représentés sont moins intéressés par ce domaine.

Les États-Unis restent au premier plan des considérations en tant que destination d'études

La COVID-19 a obligé les gens partout dans le monde à rester chez eux, mais les candidats envisagent de nouveau d'étudier à l'étranger. Les étudiants potentiels qui souhaitent étudier en dehors de leur pays d'origine sont en augmentation, surtout en Europe et en Asie/dans les îles du Pacifique comparé à l'année passée : 84 % des candidats provenant d'Asie cherchent à étudier à l'extérieur de leur pays d'origine contre 79 % l'année passée, et 81 % des candidats provenant d'Europe cherchent à étudier à l'extérieur de leur pays d'origine contre 77 % l'année passée.

Les tendances qui poussent les candidats à étudier dans des endroits comme les États-Unis et l'Europe de l'Ouest n'ont pas changé depuis l'année passée. Après avoir perdu la première place pendant un an en 2020, les États-Unis restent la destination d'étude préférée, portés par la réputation et la préparation de carrière perçue, avec 42 % des personnes interrogées indiquant un intérêt, suivis par l'Europe (37 %) et le Canada (9 %). Tandis que les candidats perçoivent les programmes GME aux États-Unis comme plus coûteux que d'autres en Europe, au Canada ou en Australie, les candidats croient également que plus d'aides financières sont disponibles aux États-Unis.

Depuis plus de dix ans, l'enquête du GMAC auprès des étudiants potentiels fournit aux écoles de commerce du monde entier des informations essentielles sur les processus de décision des personnes qui envisagent de s'inscrire à un programme d'études supérieures en management (GME). Le rapport de synthèse de cette année étudie les données collectées au cours de l'année civile 2022 auprès de 2 710 personnes interrogées dans 131 pays dans le monde entier. Parmi elles, 40 % sont des femmes, 44 % ont moins de 24 ans, 21 % proviennent de la population américaine sous-représentée et 55 % se sont spécialisées dans un domaine non commercial en tant qu'étudiants de premier cycle. L'enquête continue d'examiner les tendances dans le pipeline des candidats, les préférences de programme et les objectifs de carrière, avec de nouvelles questions ajoutées cette année sur les candidats de la première génération, les motivations pour poursuivre des études supérieures en management et les questions sociales, comme la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises. Le rapport examine aussi la longévité des tendances de l'éducation en ligne et hybride et la mobilité des candidats dues à la pandémie de COVID-19.

