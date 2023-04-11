老牌法律事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 United Natural Foods, Inc. 投資者在對 UNFI 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, April 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因： 全球投資人權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 7 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 United Natural Foods, Inc. (NYSE: UNFI) 證券的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 5 月 19 日。



影響：倘若您在集體訴訟期內曾購買 United Natural Foods 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無需支付任何自付費用或成本。

接下來採取的行動：如欲加入 United Natural Foods 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13471 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 19 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) 儘管 United Natural Foods 提出了節約成本的 Value Path 倡議，但並未投資改善其資料管理和相關基礎設施；(2) 因此，該公司無法充分應對成本變化，如通貨膨脹壓力；(3) 因此，該公司無法切實瞭解到 2022 財年期間實現的採購收益和庫存收益之好處； (4) 由於上述原因，公司的盈利能力將受到重大不利影響；以及 (5) 由於上述原因，被告關於公司業務、營運和前景的積極聲明具有嚴重誤導性和/或缺乏合理依據。訴訟稱，當市場瞭解到真實詳情時，投資者遭受了損失。

如欲加入 United Natural Foods 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13471 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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