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浩鼎將於 AACR 年會發表海報論文

展示研發OBI-999與抗 PD1抗體藥聯合療法、首一抗Globo H的CARＴ 細胞療法最新成果

/EIN News/ -- 台灣台北, April 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣浩鼎生技（TPEx：4174）今（10）日公佈旗下研發新藥臨床前數據，證明 OBI-999 和 抗 PD1抗體藥pembrolizumab在四種不同癌症模型中所顯示的顯著協同作用，以及浩鼎 針對 Globo H 的嵌合抗原受體 T 細胞 (CAR T) 免疫療法成果。這些數據將於 14- 19 日在美國佛羅里達州奧蘭多舉行的美國癌症研究協會 (AACR) 年會上發佈。

浩鼎研發長賴明添博士指出，

這些科學數據已充分表明：OBI-999 創造了腫瘤微環境，可以顯著增強 pembrolizumab功能；在具Globo H 和 PD-1 表現的乳腺癌、胃癌、結直腸癌和小細胞肺癌四種異種移植模型中，這種增強的抗腫瘤作用很明顯。 這些發現為 OBI-999 與抗 PD-1/PD-L1 聯合治療策略的臨床研究提供了有力支持。

此外，台灣浩鼎並開發了首一針對 Globo H 的 CAR T 細胞療法（obi-R007），動物試驗結果發現，對於具 Globo H 表達的腫瘤細胞顯示出強大且具特異性的抗腫瘤作用。 這些結果，已為這種新型細胞療法的發展踏出令人鼓舞的一步。

海報1．

標題：抗 Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999，與 pembrolizumab 聯合療法證明具有抗腫瘤協同作用
作者 ：王俊中、呂笈歡、楊智傑、李婉芬、賴明添
會議標題： Tumor-Stromal Cell (Including Immune Cell) Interactions and Therapy Responses
海報位置：Section 7
海報編號： 5946/7
摘要編號： 5946
發表時間：4/ 19/2023（周三）, 9:00 AM - 12:30 PM

海報2．

標題：以 Globo H為標靶的CAR T細胞腫瘤免疫療法
作者 ：賴建勳、簡秀玲、曾婉瑩、賴明添
會議標題： CAR T-cell Therapy 2
海報位置： Section 23
海報編號：4084/3  
摘要編號：4084
發表日期：4/ 18/2023（周二）, 9:00 AM - 12:30 PM


新聞聯絡：

Sharon Lee 李淑娟
公共事務處處長Director of Public Affairs
台灣浩鼎生技股份有限公司
115台北市南港區忠孝東路七段369號7樓
電話: (02)2786-6589轉213

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