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浩鼎将于 AACR 年会发表海报论文

展示研发OBI-999与抗 PD1抗体药联合疗法、首一抗Globo H的CART 细胞疗法最新成果

/EIN News/ -- 台湾台北, April 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 浩鼎生技（TPEx：4174）今（10）日公布旗下研发新药临床前数据，证明 OBI-999 和 抗 PD1抗体药pembrolizumab在四种不同癌症模型中所显示的显著协同作用，以及浩鼎 针对 Globo H 的嵌合抗原受体 T 细胞 （CAR T） 免疫疗法成果。 这些数据将于14- 19日在美国佛罗里达州奥兰多举行的美国癌症研究协会（AACR）年会上发布。

浩鼎研发长赖明添博士指出，

这些科学数据已充分表明：OBI-999创造了肿瘤微环境，可以显著增强 pembrolizumab功能; 在具Globo H 和 PD-1 表现的乳腺癌、胃癌、结直肠癌和小细胞肺癌四种异种移植模型中，这种增强的抗肿瘤作用很明显。 这些发现为 OBI-999 与抗 PD-1/PD-L1 联合治疗策略的临床研究提供了有力支持。

此外，浩鼎生技并开发了首一针对Globo H的CAR T细胞疗法（o bi-R007），动物试验结果发现，对于具Globo H表达的肿瘤细胞显示出强大且具特异性的抗肿瘤作用。 这些结果，已为这种新型细胞疗法的发展踏出令人鼓舞的一步。

海报1.

标题：抗 Globo H抗体小分子药物复合体OBI-999，与 pembrolizumab 联合疗法证明具有抗肿瘤协同作用
作者 ：王俊中、吕笈欢、杨智杰、李婉芬、赖明添
会议标题： Tumor-Stromal Cell （Including Immune Cell） Interactions and Therapy Responses
海报位置：Section 7
海报编号： 5946/7
摘要编号： 5946
发表时间：4/ 19/2023（周三）， 9：00 AM - 12：30 PM

海报2.

标题：以 Globo H为标靶的CAR T细胞肿瘤免疫疗法
作者 ：赖建勋、简秀玲、曾婉莹、赖明添
会议标题： CAR T-cell Therapy 2
海报位置： Section 23
海报编号：4084/3
摘要编号：4084
發表日期：4/ 18/2023（周二）, 9:00 AM - 12:30 PM



新闻联系：

Sharon Lee 李淑娟
公共事务处处长Director of Public Affairs
浩鼎生技股份有限公司
115台北市南港区忠孝东路七段369号7楼 电话
： （02）2786-6589转213

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